Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3651
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
- Напомните мне, пожалуйста, что у нас подешевело в последнее время, кроме нас с вами?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3651
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Русские сбили русских, а виноваты-таки опять евреи.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3651
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
В Сызрани с театральной афиши пьесы Николая Гоголя «Ревизор» убрали слова «кошмар госчиновника». Это было сделано под давлением местных властей, потребовавших от руководства театра «не раскачивать лодку», написал в Facebook самарский депутат Михаил Матвеев.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3651
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Плитку на площади Ленина повредили дети во время игры. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на управление благоустройство города.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3651
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
После принятия Закона о пенсионной реформе появился новый тост старикам-родителям. "Дорогие, поживите как можно дольше - отомстите за нас".
Оказывается, в России 25 миллионов бедных и 46 миллионов пенсионеров - это разные люди!
Оказывается, в России 25 миллионов бедных и 46 миллионов пенсионеров - это разные люди!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3651
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва "зампред по образованию и науке"! Онищенко считает, что рассказывать о вреде онанизма в школах стоит, прежде всего, в больших регионах.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3651
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Никогда еще в России не поднимали пенсионный возраст так, как при Дональде Трампе.
- Смотрю я на все это, и хочется сказать словами героя мультфильма…
- «Ребята, давайте жить дружно»?
- Нет. «Пятачок, у тебя есть дома ружье?»
Из Питера одни неприятности: то дожди, то вожди.
- Мало ли кто на кого похож, - пошутил двойник Пескова на пресс-конференции.
Ну наконец то депутаты определились с образом внутреннего врага.
И это вам не какой то коррупционер или рецидивист.
Пенсионер-онанист! Вот кто разрушает государственные устои.
С такими государственная дума будет теперь бороться беспощадно.
- Смотрю я на все это, и хочется сказать словами героя мультфильма…
- «Ребята, давайте жить дружно»?
- Нет. «Пятачок, у тебя есть дома ружье?»
Из Питера одни неприятности: то дожди, то вожди.
- Мало ли кто на кого похож, - пошутил двойник Пескова на пресс-конференции.
Ну наконец то депутаты определились с образом внутреннего врага.
И это вам не какой то коррупционер или рецидивист.
Пенсионер-онанист! Вот кто разрушает государственные устои.
С такими государственная дума будет теперь бороться беспощадно.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3651
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов призвал убрать из телевизионной сетки все пошлые и развратные реалити-шоу и отправить участников «Дома 2» на исправительные работы. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3651
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Под давлением санкций в нашей экономике обязательно произойдет прорыв. "Это элементарно работает, как с прыщом на жопе" - уточнил авторитетный специалист из правительства.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3651
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Рамзан пригрозил всем чеченцам, которые ведут себя недостойно в Москве, страшным наказанием — вернуть обратно в Чечню!
Спортсмены - люди простые, образные выражения понимают с трудом. Давайте разберемся, кто сказал футболистам "Завтра у вас выходной, можете пинать ..."?
Вот вы пишите, товарищ следователь, как всё на самом деле было.
Мы типа зашли с ребятами кофе попить. Я смотрю чувак в углу жмется на скамеечке. Я беру и подаю ему стул и говорю, - На, мужик, вот на нормальный стул сядь. А чувак тот, как подскочит и головой об мой стул херась, потом ещё раз и ещё. Сцуко агрессивный такой. Походу он с катушек слетел, ненормальный ваще. Вы так в протокол это и запишите.
Нужно вовремя уходить. Об этом знают приличные гости, осторожные коррупционеры, любовники замужних женщин, родители, избежавшие поборов на собраниях в школе, но почему то не знает руководство страны.
Спортсмены - люди простые, образные выражения понимают с трудом. Давайте разберемся, кто сказал футболистам "Завтра у вас выходной, можете пинать ..."?
Вот вы пишите, товарищ следователь, как всё на самом деле было.
Мы типа зашли с ребятами кофе попить. Я смотрю чувак в углу жмется на скамеечке. Я беру и подаю ему стул и говорю, - На, мужик, вот на нормальный стул сядь. А чувак тот, как подскочит и головой об мой стул херась, потом ещё раз и ещё. Сцуко агрессивный такой. Походу он с катушек слетел, ненормальный ваще. Вы так в протокол это и запишите.
Нужно вовремя уходить. Об этом знают приличные гости, осторожные коррупционеры, любовники замужних женщин, родители, избежавшие поборов на собраниях в школе, но почему то не знает руководство страны.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3651
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Наблюдая с неба, как бородатые чуваки спорят, кто из них каноничнее, Господь Бог всё чаще задается вопросом:
"А не е*ануть ли мне по ним молниями, чтобы простые люди, наконец, смогли обращаться ко мне напрямую?"
В связи со сменой патриархата прошу грехи, совершенные мною до 11.10.2018 считать недействительными.
"А не е*ануть ли мне по ним молниями, чтобы простые люди, наконец, смогли обращаться ко мне напрямую?"
В связи со сменой патриархата прошу грехи, совершенные мною до 11.10.2018 считать недействительными.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3651
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Наконец-то Путин честно признался, что райская жизнь в России может наступить разве что в результате ядерного удара.
Путин на Валдае заявляет:
- Россияне в случае ядерной войны попадут в рай!
Вопрос из зала:
- А куда попадут те россияне, которые не верят в бога и рай?
- Как куда? В тюрьму за оскорбление чувств верующих!
Что все так к Путину пристебались насчет попадания в рай? У человека просто по Фрейду проявляется застарелая тоска: по Райкомам, Райсоветам, Райисполкомам...
Путин на Валдае заявляет:
- Россияне в случае ядерной войны попадут в рай!
Вопрос из зала:
- А куда попадут те россияне, которые не верят в бога и рай?
- Как куда? В тюрьму за оскорбление чувств верующих!
Что все так к Путину пристебались насчет попадания в рай? У человека просто по Фрейду проявляется застарелая тоска: по Райкомам, Райсоветам, Райисполкомам...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3651
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в Раю".
Я скажу: "Не надо рая.
Дайте Родину мою".
© С.Есенин
Великий поэт реально что-то знал...
2001 г - удвоим ВВП!
2003 г - догоним и перегоним Португалию!
2008 г - модернизация, инновации!
2012 г - войдем в топ-5 крупнейших экономик мира!
2014 г - русский мир от Сахалина до Нормандии!
2018 г - чота не получается ни**я, давайте всё расх**рим, все сдохнут, а мы в рай попадём!
Есть два способа помочь дураку: проучить и научить. Но первое действует недолго, а второе ещё никому не удавалось.
"Кинь ты Русь, живи в Раю".
Я скажу: "Не надо рая.
Дайте Родину мою".
© С.Есенин
Великий поэт реально что-то знал...
2001 г - удвоим ВВП!
2003 г - догоним и перегоним Португалию!
2008 г - модернизация, инновации!
2012 г - войдем в топ-5 крупнейших экономик мира!
2014 г - русский мир от Сахалина до Нормандии!
2018 г - чота не получается ни**я, давайте всё расх**рим, все сдохнут, а мы в рай попадём!
Есть два способа помочь дураку: проучить и научить. Но первое действует недолго, а второе ещё никому не удавалось.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3651
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
С такими рулевыми жизнь стала веселее. Практически ежедневно "эффективные менеджеры" генерируют поводы для анекдотов и прочего юмора. И пусть они живут спокойно - пока народ шутит, им ничего не угрожает, разве что соратники. А вот когда народ перестанет шутить, тогда уже и беспокоиться можно...
Правительство России решило поднять налоги для населения, чтобы стимулировать рост экономики.
Сразу следом власти Китая объявили о срочном снижении налогов для населения, чтобы стимулировать рост экономики.
Так случайно раскрылся самый главный секрет успехов и экономического процветания Китая последних 30 лет: Эти хитрые узкоглазые зырят, что творят наши "эффективные", а потом просто делают всё ровно наоборот.
Ядерный удар... Все россияне попадают в рай, толпятся у ворот, их встречает апостол Пётр. Доходит очередь до Грефа. Пётр говорит:
- А вы, голубчик, возвращайтесь на Землю...
- Я буду жить! Ур-рра!!!
- ... в математическую школу, навечно!
Из загробного мира приходят тревожные новости. После появления в аду российских чиновников из-под котлов стали пропадать уголь и дрова. Разворовали кочерги и лопаты. Некоторые черти стали говорить о каком-то референдуме за присоединение к России...
Хрущёв обещал коммунизм к 1980 году - вся страна старалась, но чуть-чуть не дотянули.
Горбачёв обещал перестройку и ускорение - вся страна на ушах, но чуть-чуть не дотянули.
Путин обещает рай - страна в шоке. Тьфу-тьфу-тьфу, надеемся, что не дотянем.
Госдума в первом чтении утвердила списки на первоочерёдное попадание в рай. Как оказалось, в списке нет ни одного депутата или члена правительства.
«Мы - слуги народа, все - в первую очередь для наших избирателей»,- поделился сокровенным с нашим корреспондентом один из депутатов.
Правительство России решило поднять налоги для населения, чтобы стимулировать рост экономики.
Сразу следом власти Китая объявили о срочном снижении налогов для населения, чтобы стимулировать рост экономики.
Так случайно раскрылся самый главный секрет успехов и экономического процветания Китая последних 30 лет: Эти хитрые узкоглазые зырят, что творят наши "эффективные", а потом просто делают всё ровно наоборот.
Ядерный удар... Все россияне попадают в рай, толпятся у ворот, их встречает апостол Пётр. Доходит очередь до Грефа. Пётр говорит:
- А вы, голубчик, возвращайтесь на Землю...
- Я буду жить! Ур-рра!!!
- ... в математическую школу, навечно!
Из загробного мира приходят тревожные новости. После появления в аду российских чиновников из-под котлов стали пропадать уголь и дрова. Разворовали кочерги и лопаты. Некоторые черти стали говорить о каком-то референдуме за присоединение к России...
Хрущёв обещал коммунизм к 1980 году - вся страна старалась, но чуть-чуть не дотянули.
Горбачёв обещал перестройку и ускорение - вся страна на ушах, но чуть-чуть не дотянули.
Путин обещает рай - страна в шоке. Тьфу-тьфу-тьфу, надеемся, что не дотянем.
Госдума в первом чтении утвердила списки на первоочерёдное попадание в рай. Как оказалось, в списке нет ни одного депутата или члена правительства.
«Мы - слуги народа, все - в первую очередь для наших избирателей»,- поделился сокровенным с нашим корреспондентом один из депутатов.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3651
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Депутаты предлагают штрафовать самозанятых не заплативших налоги на величину полученного дохода. С нетерпением жду, как они будут взыскивать трах с мужика, которым с ним расплатилась соседка за ремонт унитаза!!!
Молодежь, вам тут Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подготовила таки шикарный закос от армии. Вот прихОдите в военкомат и цитируете её дословно:
"Как можно доверить оружие в 18 лет человеку, который не имеет социального опыта и, может быть, даже еще устойчивого морально-нравственного ориентира в жизни?"
После чего разворачиваетесь и уходите восвояси переадресовав все претензии и негодование г.г. военных товарищу Москальковой.
Молодежь, вам тут Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подготовила таки шикарный закос от армии. Вот прихОдите в военкомат и цитируете её дословно:
"Как можно доверить оружие в 18 лет человеку, который не имеет социального опыта и, может быть, даже еще устойчивого морально-нравственного ориентира в жизни?"
После чего разворачиваетесь и уходите восвояси переадресовав все претензии и негодование г.г. военных товарищу Москальковой.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3651
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Путин не виноват, это во времена Ельцина всё разграбили.
Ельцин не виноват, это коммунисты всё развалили.
Да и коммунисты не виноваты, проклятое наследие царизма.
Хмм, а вот в царские времена на монголо-татар не списывали, может они на самом деле виноваты?
Ельцин не виноват, это коммунисты всё развалили.
Да и коммунисты не виноваты, проклятое наследие царизма.
Хмм, а вот в царские времена на монголо-татар не списывали, может они на самом деле виноваты?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3651
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Большинство присутствующих на собрании сидели с отсутствующими выражениями лиц.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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