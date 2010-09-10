Юмор текущего дня
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3656
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
- Говорят, что в новой серии «Простоквашино» у почтальона Печкина появится женщина.
- Как-то это старомодно... Вот если бы вскрылась его связь с Шариком или домогательства к Дяде Фёдору, вот это была бы бомба!
- Как-то это старомодно... Вот если бы вскрылась его связь с Шариком или домогательства к Дяде Фёдору, вот это была бы бомба!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3656
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
В Госдуме предложили запретить попкорн во время сеансов в кинотеатрах
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить есть попкорн во время просмотра фильмов в кинотеатрах. Попкорн то им чем помешал?
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить есть попкорн во время просмотра фильмов в кинотеатрах. Попкорн то им чем помешал?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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