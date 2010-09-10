Сообщение Vredtech » 17 ноя 2018, 23:25

- Говорят, что в новой серии «Простоквашино» у почтальона Печкина появится женщина.

- Как-то это старомодно... Вот если бы вскрылась его связь с Шариком или домогательства к Дяде Фёдору, вот это была бы бомба!

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.