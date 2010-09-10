Юмор текущего дня

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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 17 ноя 2018, 23:25

- Говорят, что в новой серии «Простоквашино» у почтальона Печкина появится женщина.
- Как-то это старомодно... Вот если бы вскрылась его связь с Шариком или домогательства к Дяде Фёдору, вот это была бы бомба!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 18 ноя 2018, 16:22

В Госдуме предложили запретить попкорн во время сеансов в кинотеатрах
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить есть попкорн во время просмотра фильмов в кинотеатрах. Попкорн то им чем помешал?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 19 ноя 2018, 22:59

В Кремле исключили возможность автоматической передачи Курил Японии...
А лет 10 назад исключали повышение пенсионного возраста.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Сегодня, 21:40

2019 год. Первые титры: "Внимание! Фильм содержит сцены употребления колбасы."
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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