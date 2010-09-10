Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3660
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
- Говорят, что в новой серии «Простоквашино» у почтальона Печкина появится женщина.
- Как-то это старомодно... Вот если бы вскрылась его связь с Шариком или домогательства к Дяде Фёдору, вот это была бы бомба!
- Как-то это старомодно... Вот если бы вскрылась его связь с Шариком или домогательства к Дяде Фёдору, вот это была бы бомба!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3660
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
В Госдуме предложили запретить попкорн во время сеансов в кинотеатрах
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить есть попкорн во время просмотра фильмов в кинотеатрах. Попкорн то им чем помешал?
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить есть попкорн во время просмотра фильмов в кинотеатрах. Попкорн то им чем помешал?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3660
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
В Кремле исключили возможность автоматической передачи Курил Японии...
А лет 10 назад исключали повышение пенсионного возраста.
А лет 10 назад исключали повышение пенсионного возраста.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3660
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
2019 год. Первые титры: "Внимание! Фильм содержит сцены употребления колбасы."
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3660
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Когда в России сбывались Кафка, Оруэлл, Пелевин, Сорокин, Войнович было смешно, но когда сбылись Незнайка на Луне и Чиполлино стало страшно.
Из интервью с Рогозиным:
- Скажите, пожалуйста, как вам пришла в голову мысль о том, что вашему сыну самое место именно во главе компании «ИЛ»?
- Так он в детстве в самолетики много играл…
- А если бы он еще и паровозиками увлекался?
- Совет директоров РЖД принял бы еще одного члена.
- А если бы он еще и газиками мучился?
- Как вы узнали? Действительно, есть планы по усилению руководства Газпрома.
Под руководством Российской Академии Наук и РПЦ разработаны новые дисциплины для высших учебных заведений:
квантовая иконопись, теоретическое покаяние, освящение материалов, нано-причастие, каноническая космология и ультразвуковое благовещение.
Накопленные на счетах миллиарды говорят о высшей степени неумения владельца тратить деньги с пользой и удовольствием.
Из интервью с Рогозиным:
- Скажите, пожалуйста, как вам пришла в голову мысль о том, что вашему сыну самое место именно во главе компании «ИЛ»?
- Так он в детстве в самолетики много играл…
- А если бы он еще и паровозиками увлекался?
- Совет директоров РЖД принял бы еще одного члена.
- А если бы он еще и газиками мучился?
- Как вы узнали? Действительно, есть планы по усилению руководства Газпрома.
Под руководством Российской Академии Наук и РПЦ разработаны новые дисциплины для высших учебных заведений:
квантовая иконопись, теоретическое покаяние, освящение материалов, нано-причастие, каноническая космология и ультразвуковое благовещение.
Накопленные на счетах миллиарды говорят о высшей степени неумения владельца тратить деньги с пользой и удовольствием.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3660
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Не сердись, если тебя подрезала какая то крутая тачка, с крайнего правого ряда прямо перед твом капотом повернув налево, через двойную сплошную... Просто уважаемый человек опаздывает на свидание в гейклуб...
Если наши "вожди" введут налог на перевод денег с одной вашей карты на другую, то потом они введут налог, если вы перекладываете деньги из одного кармана в другой.
- Добрый день. Иван Иванович?
- Да, а вы кто?
- Я ваш банк. Пожалуйста, поясните причину снятия 50 рублей с карты.
- Я купил себе печенек.
- Докажите.
- Чем же я докажу, они уже сьедены.
- Чек?
- Извините, выбросил.
- Вышлите в наш адрес конверт с оставшимися крошками. Проверим.
Если наши "вожди" введут налог на перевод денег с одной вашей карты на другую, то потом они введут налог, если вы перекладываете деньги из одного кармана в другой.
- Добрый день. Иван Иванович?
- Да, а вы кто?
- Я ваш банк. Пожалуйста, поясните причину снятия 50 рублей с карты.
- Я купил себе печенек.
- Докажите.
- Чем же я докажу, они уже сьедены.
- Чек?
- Извините, выбросил.
- Вышлите в наш адрес конверт с оставшимися крошками. Проверим.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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