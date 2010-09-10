Юмор текущего дня

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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 17 ноя 2018, 23:25

- Говорят, что в новой серии «Простоквашино» у почтальона Печкина появится женщина.
- Как-то это старомодно... Вот если бы вскрылась его связь с Шариком или домогательства к Дяде Фёдору, вот это была бы бомба!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 18 ноя 2018, 16:22

В Госдуме предложили запретить попкорн во время сеансов в кинотеатрах
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить есть попкорн во время просмотра фильмов в кинотеатрах. Попкорн то им чем помешал?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 19 ноя 2018, 22:59

В Кремле исключили возможность автоматической передачи Курил Японии...
А лет 10 назад исключали повышение пенсионного возраста.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 21 ноя 2018, 21:40

2019 год. Первые титры: "Внимание! Фильм содержит сцены употребления колбасы."
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 24 ноя 2018, 22:59

Когда в России сбывались Кафка, Оруэлл, Пелевин, Сорокин, Войнович было смешно, но когда сбылись Незнайка на Луне и Чиполлино стало страшно.

Из интервью с Рогозиным:
- Скажите, пожалуйста, как вам пришла в голову мысль о том, что вашему сыну самое место именно во главе компании «ИЛ»?
- Так он в детстве в самолетики много играл…
- А если бы он еще и паровозиками увлекался?
- Совет директоров РЖД принял бы еще одного члена.
- А если бы он еще и газиками мучился?
- Как вы узнали? Действительно, есть планы по усилению руководства Газпрома.

Под руководством Российской Академии Наук и РПЦ разработаны новые дисциплины для высших учебных заведений:
квантовая иконопись, теоретическое покаяние, освящение материалов, нано-причастие, каноническая космология и ультразвуковое благовещение.

Накопленные на счетах миллиарды говорят о высшей степени неумения владельца тратить деньги с пользой и удовольствием.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 28 ноя 2018, 20:19

Не сердись, если тебя подрезала какая то крутая тачка, с крайнего правого ряда прямо перед твом капотом повернув налево, через двойную сплошную... Просто уважаемый человек опаздывает на свидание в гейклуб...

Если наши "вожди" введут налог на перевод денег с одной вашей карты на другую, то потом они введут налог, если вы перекладываете деньги из одного кармана в другой.

- Добрый день. Иван Иванович?
- Да, а вы кто?
- Я ваш банк. Пожалуйста, поясните причину снятия 50 рублей с карты.
- Я купил себе печенек.
- Докажите.
- Чем же я докажу, они уже сьедены.
- Чек?
- Извините, выбросил.
- Вышлите в наш адрес конверт с оставшимися крошками. Проверим.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Вчера, 21:36

И чего все так переполошились из-за того, что Трамп и Путин не подошли друг к другу на саммите G20 и не поговорили? Вспомните свидание Штирлица с женой...

Сергей Викторович Лавров молча открыл дипломат, выставил на стол банку хрена, уши отрезанные от игрушечного ослика, лист фиговой пальмы, фаллоимитатор размера XXL, закурил и с вежливой улыбкой поздоровался с главой японской делегации, приехавшей на переговоры по Курилам...
Переводчик с японского опаздывал, Лавров импровизировал как мог.

Новости на Первом:
-США говно, Гейропа загнивает, англичанка гадит.
-У хохлов всё хреново.
-Путин всех переиграл, Россия великая держава, россияне в шоколаде.
-Скиньтесь на лечение ребенку и на дрова бабушке. Кипяток храните в термосе, жгите свечи, экономьте электричество.
- Погода

Новинки книгоиздательства:
"Как перестать смеяться над планами Роскосмоса. Советы психолога". Издательство "Медицина" 2018 г.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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