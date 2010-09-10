Сообщение Vredtech » 24 ноя 2018, 22:59

Когда в России сбывались Кафка, Оруэлл, Пелевин, Сорокин, Войнович было смешно, но когда сбылись Незнайка на Луне и Чиполлино стало страшно.



Из интервью с Рогозиным:

- Скажите, пожалуйста, как вам пришла в голову мысль о том, что вашему сыну самое место именно во главе компании «ИЛ»?

- Так он в детстве в самолетики много играл…

- А если бы он еще и паровозиками увлекался?

- Совет директоров РЖД принял бы еще одного члена.

- А если бы он еще и газиками мучился?

- Как вы узнали? Действительно, есть планы по усилению руководства Газпрома.



Под руководством Российской Академии Наук и РПЦ разработаны новые дисциплины для высших учебных заведений:

квантовая иконопись, теоретическое покаяние, освящение материалов, нано-причастие, каноническая космология и ультразвуковое благовещение.



Накопленные на счетах миллиарды говорят о высшей степени неумения владельца тратить деньги с пользой и удовольствием.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.