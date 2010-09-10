Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3670
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
- Говорят, что в новой серии «Простоквашино» у почтальона Печкина появится женщина.
- Как-то это старомодно... Вот если бы вскрылась его связь с Шариком или домогательства к Дяде Фёдору, вот это была бы бомба!
- Как-то это старомодно... Вот если бы вскрылась его связь с Шариком или домогательства к Дяде Фёдору, вот это была бы бомба!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3670
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
В Госдуме предложили запретить попкорн во время сеансов в кинотеатрах
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить есть попкорн во время просмотра фильмов в кинотеатрах. Попкорн то им чем помешал?
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить есть попкорн во время просмотра фильмов в кинотеатрах. Попкорн то им чем помешал?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3670
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
В Кремле исключили возможность автоматической передачи Курил Японии...
А лет 10 назад исключали повышение пенсионного возраста.
А лет 10 назад исключали повышение пенсионного возраста.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3670
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
2019 год. Первые титры: "Внимание! Фильм содержит сцены употребления колбасы."
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3670
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Когда в России сбывались Кафка, Оруэлл, Пелевин, Сорокин, Войнович было смешно, но когда сбылись Незнайка на Луне и Чиполлино стало страшно.
Из интервью с Рогозиным:
- Скажите, пожалуйста, как вам пришла в голову мысль о том, что вашему сыну самое место именно во главе компании «ИЛ»?
- Так он в детстве в самолетики много играл…
- А если бы он еще и паровозиками увлекался?
- Совет директоров РЖД принял бы еще одного члена.
- А если бы он еще и газиками мучился?
- Как вы узнали? Действительно, есть планы по усилению руководства Газпрома.
Под руководством Российской Академии Наук и РПЦ разработаны новые дисциплины для высших учебных заведений:
квантовая иконопись, теоретическое покаяние, освящение материалов, нано-причастие, каноническая космология и ультразвуковое благовещение.
Накопленные на счетах миллиарды говорят о высшей степени неумения владельца тратить деньги с пользой и удовольствием.
Из интервью с Рогозиным:
- Скажите, пожалуйста, как вам пришла в голову мысль о том, что вашему сыну самое место именно во главе компании «ИЛ»?
- Так он в детстве в самолетики много играл…
- А если бы он еще и паровозиками увлекался?
- Совет директоров РЖД принял бы еще одного члена.
- А если бы он еще и газиками мучился?
- Как вы узнали? Действительно, есть планы по усилению руководства Газпрома.
Под руководством Российской Академии Наук и РПЦ разработаны новые дисциплины для высших учебных заведений:
квантовая иконопись, теоретическое покаяние, освящение материалов, нано-причастие, каноническая космология и ультразвуковое благовещение.
Накопленные на счетах миллиарды говорят о высшей степени неумения владельца тратить деньги с пользой и удовольствием.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3670
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Не сердись, если тебя подрезала какая то крутая тачка, с крайнего правого ряда прямо перед твом капотом повернув налево, через двойную сплошную... Просто уважаемый человек опаздывает на свидание в гейклуб...
Если наши "вожди" введут налог на перевод денег с одной вашей карты на другую, то потом они введут налог, если вы перекладываете деньги из одного кармана в другой.
- Добрый день. Иван Иванович?
- Да, а вы кто?
- Я ваш банк. Пожалуйста, поясните причину снятия 50 рублей с карты.
- Я купил себе печенек.
- Докажите.
- Чем же я докажу, они уже сьедены.
- Чек?
- Извините, выбросил.
- Вышлите в наш адрес конверт с оставшимися крошками. Проверим.
Если наши "вожди" введут налог на перевод денег с одной вашей карты на другую, то потом они введут налог, если вы перекладываете деньги из одного кармана в другой.
- Добрый день. Иван Иванович?
- Да, а вы кто?
- Я ваш банк. Пожалуйста, поясните причину снятия 50 рублей с карты.
- Я купил себе печенек.
- Докажите.
- Чем же я докажу, они уже сьедены.
- Чек?
- Извините, выбросил.
- Вышлите в наш адрес конверт с оставшимися крошками. Проверим.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3670
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
И чего все так переполошились из-за того, что Трамп и Путин не подошли друг к другу на саммите G20 и не поговорили? Вспомните свидание Штирлица с женой...
Сергей Викторович Лавров молча открыл дипломат, выставил на стол банку хрена, уши отрезанные от игрушечного ослика, лист фиговой пальмы, фаллоимитатор размера XXL, закурил и с вежливой улыбкой поздоровался с главой японской делегации, приехавшей на переговоры по Курилам...
Переводчик с японского опаздывал, Лавров импровизировал как мог.
Новости на Первом:
-США говно, Гейропа загнивает, англичанка гадит.
-У хохлов всё хреново.
-Путин всех переиграл, Россия великая держава, россияне в шоколаде.
-Скиньтесь на лечение ребенку и на дрова бабушке. Кипяток храните в термосе, жгите свечи, экономьте электричество.
- Погода
Новинки книгоиздательства:
"Как перестать смеяться над планами Роскосмоса. Советы психолога". Издательство "Медицина" 2018 г.
Сергей Викторович Лавров молча открыл дипломат, выставил на стол банку хрена, уши отрезанные от игрушечного ослика, лист фиговой пальмы, фаллоимитатор размера XXL, закурил и с вежливой улыбкой поздоровался с главой японской делегации, приехавшей на переговоры по Курилам...
Переводчик с японского опаздывал, Лавров импровизировал как мог.
Новости на Первом:
-США говно, Гейропа загнивает, англичанка гадит.
-У хохлов всё хреново.
-Путин всех переиграл, Россия великая держава, россияне в шоколаде.
-Скиньтесь на лечение ребенку и на дрова бабушке. Кипяток храните в термосе, жгите свечи, экономьте электричество.
- Погода
Новинки книгоиздательства:
"Как перестать смеяться над планами Роскосмоса. Советы психолога". Издательство "Медицина" 2018 г.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3670
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Бедность - это болезнь, вызванная хронической нехваткой денег.
Основные причины болезни и рецепты лечения:
1. Вы не умеете производить ничего полезного. Учитесь.
2. Вам не доплачивают. Продавайтесь в другом месте.
3. Вы переплачиваете. Закупайтесь в другом месте.
4. Ваши потребности не адекватны вашим способностям. Это не лечится.
Основные причины болезни и рецепты лечения:
1. Вы не умеете производить ничего полезного. Учитесь.
2. Вам не доплачивают. Продавайтесь в другом месте.
3. Вы переплачиваете. Закупайтесь в другом месте.
4. Ваши потребности не адекватны вашим способностям. Это не лечится.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3670
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Власти хотят сократить число бедных.
Становится страшно...
Настоящий патриот должен в своей жизни успеть:
1. Посадить дерево в своём лондонском поместье,
2. Вырастить дочь жены от предыдущего брака,
3. Построить яхту на деньги пенсионеров,
4. Получить от мамы миллиард по наследству,
5. Депутатствовать из Майами,
6. Пожать руку Трампу.
Становится страшно...
Настоящий патриот должен в своей жизни успеть:
1. Посадить дерево в своём лондонском поместье,
2. Вырастить дочь жены от предыдущего брака,
3. Построить яхту на деньги пенсионеров,
4. Получить от мамы миллиард по наследству,
5. Депутатствовать из Майами,
6. Пожать руку Трампу.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3670
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
На учёном совете Владимир Владимирович грозно так потребовал разработать новейшие технологии и прорывные научные разработки. А в зале присутствовали его бывшие телохранители, повара, лакеи, попы, друзья детства и Дмитрий Олегович Рогозин.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Я тоже юмор люблю, и стараюсь весело проводить время по возможности. У меня дети в этом плане очень активные, поэтому скучать не приходится. Недавно вот классно играли вместе , купили классный набор чтобы делать поделки , и делали очень веселые и прикольные работы. Могу показать фотографии, если интересно
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3670
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Новость на Яндексе 9 декабря:
Чубайс обвинил россиян в неблагодарности, и заявил, что "всё общество должно сказать большое спасибо олигархам, за последние 25 лет отстроившим страну и вернувшим людям зарплаты".
Новость на Яндексе 10 декабря:
Чубайс стал обладателем высшего мирового достижения для книги рекордов Гиннеса, как индивид, всего за сутки посланный на *** 146 миллионов раз абсолютно разными людьми.
Путин призвал единороссов:
2003 год - работать для людей
2010 год - не забывать о людях
2018 год - не выражать пренебрежение к людям
вы здесь
2023 год - помнить, что крепостные тоже люди
2030 год - не казнить крепостных людей без суда
Сначала разрешили собирать валежник, теперь можно не устанавливать знак "ШИПЫ" на лобовое. Россияне ещё не осознали всю степень своей свободы и вседозволенности!
Чубайс обвинил россиян в неблагодарности, и заявил, что "всё общество должно сказать большое спасибо олигархам, за последние 25 лет отстроившим страну и вернувшим людям зарплаты".
Новость на Яндексе 10 декабря:
Чубайс стал обладателем высшего мирового достижения для книги рекордов Гиннеса, как индивид, всего за сутки посланный на *** 146 миллионов раз абсолютно разными людьми.
Путин призвал единороссов:
2003 год - работать для людей
2010 год - не забывать о людях
2018 год - не выражать пренебрежение к людям
вы здесь
2023 год - помнить, что крепостные тоже люди
2030 год - не казнить крепостных людей без суда
Сначала разрешили собирать валежник, теперь можно не устанавливать знак "ШИПЫ" на лобовое. Россияне ещё не осознали всю степень своей свободы и вседозволенности!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3670
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Чубайс посетовал на неблагодарный народ. Народ рад бы его поблагодарить, но Росгвардия мешает.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3670
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Интеллигент протискивается за пивом через очередь рабочих.
— Куда лезешь, очкарик? — кричат ему рабочие. — Не видишь — рабочий класс в очереди стоит?
— Да какой вы рабочий класс — за семьдесят лет ни одной революции!
— Куда лезешь, очкарик? — кричат ему рабочие. — Не видишь — рабочий класс в очереди стоит?
— Да какой вы рабочий класс — за семьдесят лет ни одной революции!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3670
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Пенсионный фонд нужно зарегистрировать как религиозную организацию. И по сути будет верно - существует пенсия или нет - большинство при жизни не узнает, да и за оскорбление чувств верующих в пенсию наказывать можно будет по УК РФ.
- Скажите, а государство должно мне доплачивать до прожиточного минимума?
- А вот это сейчас прозвучало как оскорбление государства...
На улицах российских городов был проведён опрос на тему “Что вы можете сказать в связи с 25-летием Конституции”. Ответы прoхожих были практически одинаковы: ”Женщину с таким именем я не знаю”.
Я предлагаю ввести налог на некурящих. Судите сами: от курящих - огромное поступление денег в бюджет от продажи табачных изделий. Кроме этого, курящие, которые умирают раньше некурящих, экономят деньги Пенсионного фонда страны. А от некурящих - одни убытки.
Прошу Думу рассмотреть моё предложение!
- Скажите, а государство должно мне доплачивать до прожиточного минимума?
- А вот это сейчас прозвучало как оскорбление государства...
На улицах российских городов был проведён опрос на тему “Что вы можете сказать в связи с 25-летием Конституции”. Ответы прoхожих были практически одинаковы: ”Женщину с таким именем я не знаю”.
Я предлагаю ввести налог на некурящих. Судите сами: от курящих - огромное поступление денег в бюджет от продажи табачных изделий. Кроме этого, курящие, которые умирают раньше некурящих, экономят деньги Пенсионного фонда страны. А от некурящих - одни убытки.
Прошу Думу рассмотреть моё предложение!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3670
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Госдума запретила держать слонов в квартирах.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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