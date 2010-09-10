Сообщение Vredtech » Вчера, 19:54

- Глава РПЦ Кирилл заявил, что электронные гаджеты - это пришествие антихриста.

- И как скоро православная церковь мира предаст анафеме Димона с айфоном?



Ужe cедьмыe cyтки мoжнo бeсплатнo сoбирать валeжник, a экономичeскoгo pывкa всё нeт и нeт ...

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.