Юмор текущего дня
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
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- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
- Глава РПЦ Кирилл заявил, что электронные гаджеты - это пришествие антихриста.
- И как скоро православная церковь мира предаст анафеме Димона с айфоном?
Ужe cедьмыe cyтки мoжнo бeсплатнo сoбирать валeжник, a экономичeскoгo pывкa всё нeт и нeт ...
- И как скоро православная церковь мира предаст анафеме Димона с айфоном?
Ужe cедьмыe cyтки мoжнo бeсплатнo сoбирать валeжник, a экономичeскoгo pывкa всё нeт и нeт ...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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