Юмор текущего дня

Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3675
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Вчера, 19:54

- Глава РПЦ Кирилл заявил, что электронные гаджеты - это пришествие антихриста.
- И как скоро православная церковь мира предаст анафеме Димона с айфоном?

Ужe cедьмыe cyтки мoжнo бeсплатнo сoбирать валeжник, a экономичeскoгo pывкa всё нeт и нeт ...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Юмор»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей