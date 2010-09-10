Юмор текущего дня

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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 10 янв 2019, 19:54

- Глава РПЦ Кирилл заявил, что электронные гаджеты - это пришествие антихриста.
- И как скоро православная церковь мира предаст анафеме Димона с айфоном?

Ужe cедьмыe cyтки мoжнo бeсплатнo сoбирать валeжник, a экономичeскoгo pывкa всё нeт и нeт ...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3676
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Вчера, 18:59

Экономический рывок был настолько мощным, что оторвалось одно яйцо.

Путин принял Россию с десятью яйцами, а оставил с девятью.

Боюсь, следующий удар по яйцам народ не выдержит.

- А что это российское общество и интернет после нового года так возбудились по новым видам упаковки продуктов питания?
- Так невидимая рука рынка за яйца взялась.

"Если меня изберут президентом РФ, я первым указом прикажу продавать яйца дюжинами!"

Плохому танцору десятое яйцо мешало.

В связи с возмущением общественности продажей "девятка" яиц вместо "десятка" депутаты предложили общественности переходить с 10-ричной на 9-ричную систему счисления. Для упрощения перехода россиянам предлагается отрубить себе по одному пальцу.

Пересчитал пельмени в пачке - одного не хватает. Путин должен уйти!

Из новоапокалиптических текстов: "... И лишишься ты пенсии и десятого яйца!"

Путин вошёл в историю России навечно, как девятияйцевый президент.

Усы Сталина, брови Брежнева, родинка Горбачёва, яйца Путина
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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