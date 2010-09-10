Юмор текущего дня
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3677
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
- Глава РПЦ Кирилл заявил, что электронные гаджеты - это пришествие антихриста.
- И как скоро православная церковь мира предаст анафеме Димона с айфоном?
Ужe cедьмыe cyтки мoжнo бeсплатнo сoбирать валeжник, a экономичeскoгo pывкa всё нeт и нeт ...
- И как скоро православная церковь мира предаст анафеме Димона с айфоном?
Ужe cедьмыe cyтки мoжнo бeсплатнo сoбирать валeжник, a экономичeскoгo pывкa всё нeт и нeт ...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3677
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Экономический рывок был настолько мощным, что оторвалось одно яйцо.
Путин принял Россию с десятью яйцами, а оставил с девятью.
Боюсь, следующий удар по яйцам народ не выдержит.
- А что это российское общество и интернет после нового года так возбудились по новым видам упаковки продуктов питания?
- Так невидимая рука рынка за яйца взялась.
"Если меня изберут президентом РФ, я первым указом прикажу продавать яйца дюжинами!"
Плохому танцору десятое яйцо мешало.
В связи с возмущением общественности продажей "девятка" яиц вместо "десятка" депутаты предложили общественности переходить с 10-ричной на 9-ричную систему счисления. Для упрощения перехода россиянам предлагается отрубить себе по одному пальцу.
Пересчитал пельмени в пачке - одного не хватает. Путин должен уйти!
Из новоапокалиптических текстов: "... И лишишься ты пенсии и десятого яйца!"
Путин вошёл в историю России навечно, как девятияйцевый президент.
Усы Сталина, брови Брежнева, родинка Горбачёва, яйца Путина
Путин принял Россию с десятью яйцами, а оставил с девятью.
Боюсь, следующий удар по яйцам народ не выдержит.
- А что это российское общество и интернет после нового года так возбудились по новым видам упаковки продуктов питания?
- Так невидимая рука рынка за яйца взялась.
"Если меня изберут президентом РФ, я первым указом прикажу продавать яйца дюжинами!"
Плохому танцору десятое яйцо мешало.
В связи с возмущением общественности продажей "девятка" яиц вместо "десятка" депутаты предложили общественности переходить с 10-ричной на 9-ричную систему счисления. Для упрощения перехода россиянам предлагается отрубить себе по одному пальцу.
Пересчитал пельмени в пачке - одного не хватает. Путин должен уйти!
Из новоапокалиптических текстов: "... И лишишься ты пенсии и десятого яйца!"
Путин вошёл в историю России навечно, как девятияйцевый президент.
Усы Сталина, брови Брежнева, родинка Горбачёва, яйца Путина
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3677
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Когда в Совете Федераций объявили, что сейчас произойдёт задержание по подозрению в убийстве, половина сенаторов схватилась за сердце. Вторая половина не поняла по-русски.
Объявление на здании Совета Федерации.
" Срочно абучу рускаму езыку".
"Извините, мужчина, ну вы что-нибудь выбрали? А то Третьяковская галерея закрывается."
Объявление на здании Совета Федерации.
" Срочно абучу рускаму езыку".
"Извините, мужчина, ну вы что-нибудь выбрали? А то Третьяковская галерея закрывается."
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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