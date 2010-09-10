Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3681
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Экономический рывок был настолько мощным, что оторвалось одно яйцо.
Путин принял Россию с десятью яйцами, а оставил с девятью.
Боюсь, следующий удар по яйцам народ не выдержит.
- А что это российское общество и интернет после нового года так возбудились по новым видам упаковки продуктов питания?
- Так невидимая рука рынка за яйца взялась.
"Если меня изберут президентом РФ, я первым указом прикажу продавать яйца дюжинами!"
Плохому танцору десятое яйцо мешало.
В связи с возмущением общественности продажей "девятка" яиц вместо "десятка" депутаты предложили общественности переходить с 10-ричной на 9-ричную систему счисления. Для упрощения перехода россиянам предлагается отрубить себе по одному пальцу.
Пересчитал пельмени в пачке - одного не хватает. Путин должен уйти!
Из новоапокалиптических текстов: "... И лишишься ты пенсии и десятого яйца!"
Путин вошёл в историю России навечно, как девятияйцевый президент.
Усы Сталина, брови Брежнева, родинка Горбачёва, яйца Путина
Путин принял Россию с десятью яйцами, а оставил с девятью.
Боюсь, следующий удар по яйцам народ не выдержит.
- А что это российское общество и интернет после нового года так возбудились по новым видам упаковки продуктов питания?
- Так невидимая рука рынка за яйца взялась.
"Если меня изберут президентом РФ, я первым указом прикажу продавать яйца дюжинами!"
Плохому танцору десятое яйцо мешало.
В связи с возмущением общественности продажей "девятка" яиц вместо "десятка" депутаты предложили общественности переходить с 10-ричной на 9-ричную систему счисления. Для упрощения перехода россиянам предлагается отрубить себе по одному пальцу.
Пересчитал пельмени в пачке - одного не хватает. Путин должен уйти!
Из новоапокалиптических текстов: "... И лишишься ты пенсии и десятого яйца!"
Путин вошёл в историю России навечно, как девятияйцевый президент.
Усы Сталина, брови Брежнева, родинка Горбачёва, яйца Путина
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3681
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Когда в Совете Федераций объявили, что сейчас произойдёт задержание по подозрению в убийстве, половина сенаторов схватилась за сердце. Вторая половина не поняла по-русски.
Объявление на здании Совета Федерации.
" Срочно абучу рускаму езыку".
"Извините, мужчина, ну вы что-нибудь выбрали? А то Третьяковская галерея закрывается."
Объявление на здании Совета Федерации.
" Срочно абучу рускаму езыку".
"Извините, мужчина, ну вы что-нибудь выбрали? А то Третьяковская галерея закрывается."
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3681
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Перед подачей деклараций о доходах 30 депутатов госдумы развелись со своими женами, чтобы не декларировать совместно нажитое имущество. Теперь мы точно знаем, что из 450 депутатов только 30 полностью доверяют своим женам.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3681
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Вот как было в дореволюционной России? Идет человек, видит вывески: «Бакалея Бахтина», «Гастроном Елисеева», «Скобяные товары Попова», «Ресторация Бахметьева» и так далее… Нескромно. Даже неприлично. Сейчас, слава богу, такого в помине нет. А то было бы кругом: «Ресторан Заура Тифлисского», «Просроченные продукты Ары Стаканяна», «Казино Деда Исмаила», Бизнес-центр Изи Гольдштейна, рынок Мусы Ибрагимова… Однако вокруг радующая глаз анонимность. Скромность – вот истинный фундамент успешного бизнеса!
Многоразовый пилотируемый космический корабль «Федерация» сменит название, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Корабль раньше назывался «Федерация», теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем».
- Однако, и "Федераст" как-то не очень, - отметил народ.
С корпоратива, посвященного Дню защитника Отчечества, домой ему удалось утащить 4 литра водки, 1 килограмм закуски и 62 килограмма специалиста отдела кадров Вероники.
Многоразовый пилотируемый космический корабль «Федерация» сменит название, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Корабль раньше назывался «Федерация», теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем».
- Однако, и "Федераст" как-то не очень, - отметил народ.
С корпоратива, посвященного Дню защитника Отчечества, домой ему удалось утащить 4 литра водки, 1 килограмм закуски и 62 килограмма специалиста отдела кадров Вероники.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3681
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Больше всего удачные пуски SpaceX раздражают священников Байконура.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3681
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Вы слышали: Дума приняла закон о борьбе с организаторами преступных сообществ?
- Хм-м, не понятно... То ли с конкурентами борются, то ли самоликвидируются....
Только вчера понял, что такое настоящая эпидемия гриппа. Это когда, стоя в огромной очереди в аптеке, мужик чихнул, а на него посмотрели так, что лучше бы он пернул...
Самая популярная новость российского интернета, после принятия закона о неуважении к власти:
- Сами знаете кто, сами знаете где, сделал сами знаете что.
После введения в России ответственности за распространение фейковых новостей их будет значительно проще отличать от настоящих — если власть кого-то привлекает к ответственности за фейковые новости, то эти новости стопроцентная правда!
- Отпустите меня! И почему вы все время молчите?- кричал губернатор крестьянам, ловко одевавшим петлю ему на шею.
- Не серчай, барин! Не дозволено нам. Закон не велит тебя бранить. А мы люди простые, законопослушные...
- Хм-м, не понятно... То ли с конкурентами борются, то ли самоликвидируются....
Только вчера понял, что такое настоящая эпидемия гриппа. Это когда, стоя в огромной очереди в аптеке, мужик чихнул, а на него посмотрели так, что лучше бы он пернул...
Самая популярная новость российского интернета, после принятия закона о неуважении к власти:
- Сами знаете кто, сами знаете где, сделал сами знаете что.
После введения в России ответственности за распространение фейковых новостей их будет значительно проще отличать от настоящих — если власть кого-то привлекает к ответственности за фейковые новости, то эти новости стопроцентная правда!
- Отпустите меня! И почему вы все время молчите?- кричал губернатор крестьянам, ловко одевавшим петлю ему на шею.
- Не серчай, барин! Не дозволено нам. Закон не велит тебя бранить. А мы люди простые, законопослушные...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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