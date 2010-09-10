Сообщение Vredtech » 13 янв 2019, 18:59

Экономический рывок был настолько мощным, что оторвалось одно яйцо.



Путин принял Россию с десятью яйцами, а оставил с девятью.



Боюсь, следующий удар по яйцам народ не выдержит.



- А что это российское общество и интернет после нового года так возбудились по новым видам упаковки продуктов питания?

- Так невидимая рука рынка за яйца взялась.



"Если меня изберут президентом РФ, я первым указом прикажу продавать яйца дюжинами!"



Плохому танцору десятое яйцо мешало.



В связи с возмущением общественности продажей "девятка" яиц вместо "десятка" депутаты предложили общественности переходить с 10-ричной на 9-ричную систему счисления. Для упрощения перехода россиянам предлагается отрубить себе по одному пальцу.



Пересчитал пельмени в пачке - одного не хватает. Путин должен уйти!



Из новоапокалиптических текстов: "... И лишишься ты пенсии и десятого яйца!"



Путин вошёл в историю России навечно, как девятияйцевый президент.



Усы Сталина, брови Брежнева, родинка Горбачёва, яйца Путина

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.