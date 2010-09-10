Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3694
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Экономический рывок был настолько мощным, что оторвалось одно яйцо.
Путин принял Россию с десятью яйцами, а оставил с девятью.
Боюсь, следующий удар по яйцам народ не выдержит.
- А что это российское общество и интернет после нового года так возбудились по новым видам упаковки продуктов питания?
- Так невидимая рука рынка за яйца взялась.
"Если меня изберут президентом РФ, я первым указом прикажу продавать яйца дюжинами!"
Плохому танцору десятое яйцо мешало.
В связи с возмущением общественности продажей "девятка" яиц вместо "десятка" депутаты предложили общественности переходить с 10-ричной на 9-ричную систему счисления. Для упрощения перехода россиянам предлагается отрубить себе по одному пальцу.
Пересчитал пельмени в пачке - одного не хватает. Путин должен уйти!
Из новоапокалиптических текстов: "... И лишишься ты пенсии и десятого яйца!"
Путин вошёл в историю России навечно, как девятияйцевый президент.
Усы Сталина, брови Брежнева, родинка Горбачёва, яйца Путина
Путин принял Россию с десятью яйцами, а оставил с девятью.
Боюсь, следующий удар по яйцам народ не выдержит.
- А что это российское общество и интернет после нового года так возбудились по новым видам упаковки продуктов питания?
- Так невидимая рука рынка за яйца взялась.
"Если меня изберут президентом РФ, я первым указом прикажу продавать яйца дюжинами!"
Плохому танцору десятое яйцо мешало.
В связи с возмущением общественности продажей "девятка" яиц вместо "десятка" депутаты предложили общественности переходить с 10-ричной на 9-ричную систему счисления. Для упрощения перехода россиянам предлагается отрубить себе по одному пальцу.
Пересчитал пельмени в пачке - одного не хватает. Путин должен уйти!
Из новоапокалиптических текстов: "... И лишишься ты пенсии и десятого яйца!"
Путин вошёл в историю России навечно, как девятияйцевый президент.
Усы Сталина, брови Брежнева, родинка Горбачёва, яйца Путина
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3694
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Когда в Совете Федераций объявили, что сейчас произойдёт задержание по подозрению в убийстве, половина сенаторов схватилась за сердце. Вторая половина не поняла по-русски.
Объявление на здании Совета Федерации.
" Срочно абучу рускаму езыку".
"Извините, мужчина, ну вы что-нибудь выбрали? А то Третьяковская галерея закрывается."
Объявление на здании Совета Федерации.
" Срочно абучу рускаму езыку".
"Извините, мужчина, ну вы что-нибудь выбрали? А то Третьяковская галерея закрывается."
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3694
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Перед подачей деклараций о доходах 30 депутатов госдумы развелись со своими женами, чтобы не декларировать совместно нажитое имущество. Теперь мы точно знаем, что из 450 депутатов только 30 полностью доверяют своим женам.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3694
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Вот как было в дореволюционной России? Идет человек, видит вывески: «Бакалея Бахтина», «Гастроном Елисеева», «Скобяные товары Попова», «Ресторация Бахметьева» и так далее… Нескромно. Даже неприлично. Сейчас, слава богу, такого в помине нет. А то было бы кругом: «Ресторан Заура Тифлисского», «Просроченные продукты Ары Стаканяна», «Казино Деда Исмаила», Бизнес-центр Изи Гольдштейна, рынок Мусы Ибрагимова… Однако вокруг радующая глаз анонимность. Скромность – вот истинный фундамент успешного бизнеса!
Многоразовый пилотируемый космический корабль «Федерация» сменит название, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Корабль раньше назывался «Федерация», теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем».
- Однако, и "Федераст" как-то не очень, - отметил народ.
С корпоратива, посвященного Дню защитника Отчечества, домой ему удалось утащить 4 литра водки, 1 килограмм закуски и 62 килограмма специалиста отдела кадров Вероники.
Многоразовый пилотируемый космический корабль «Федерация» сменит название, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Корабль раньше назывался «Федерация», теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем».
- Однако, и "Федераст" как-то не очень, - отметил народ.
С корпоратива, посвященного Дню защитника Отчечества, домой ему удалось утащить 4 литра водки, 1 килограмм закуски и 62 килограмма специалиста отдела кадров Вероники.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3694
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Больше всего удачные пуски SpaceX раздражают священников Байконура.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3694
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Вы слышали: Дума приняла закон о борьбе с организаторами преступных сообществ?
- Хм-м, не понятно... То ли с конкурентами борются, то ли самоликвидируются....
Только вчера понял, что такое настоящая эпидемия гриппа. Это когда, стоя в огромной очереди в аптеке, мужик чихнул, а на него посмотрели так, что лучше бы он пернул...
Самая популярная новость российского интернета, после принятия закона о неуважении к власти:
- Сами знаете кто, сами знаете где, сделал сами знаете что.
После введения в России ответственности за распространение фейковых новостей их будет значительно проще отличать от настоящих — если власть кого-то привлекает к ответственности за фейковые новости, то эти новости стопроцентная правда!
- Отпустите меня! И почему вы все время молчите?- кричал губернатор крестьянам, ловко одевавшим петлю ему на шею.
- Не серчай, барин! Не дозволено нам. Закон не велит тебя бранить. А мы люди простые, законопослушные...
- Хм-м, не понятно... То ли с конкурентами борются, то ли самоликвидируются....
Только вчера понял, что такое настоящая эпидемия гриппа. Это когда, стоя в огромной очереди в аптеке, мужик чихнул, а на него посмотрели так, что лучше бы он пернул...
Самая популярная новость российского интернета, после принятия закона о неуважении к власти:
- Сами знаете кто, сами знаете где, сделал сами знаете что.
После введения в России ответственности за распространение фейковых новостей их будет значительно проще отличать от настоящих — если власть кого-то привлекает к ответственности за фейковые новости, то эти новости стопроцентная правда!
- Отпустите меня! И почему вы все время молчите?- кричал губернатор крестьянам, ловко одевавшим петлю ему на шею.
- Не серчай, барин! Не дозволено нам. Закон не велит тебя бранить. А мы люди простые, законопослушные...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3694
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Тут народ шутит: воров начали сажать по алфавиту – Арашуков, Абызов… Так там только на «А» - Абрамович, Абрамов, Авен, Алекперов, Агаларов, Ананьевы… Начать - не кончить. Ну, и само собой Чубайс.
- Так он же не на «А».
- Анатолий Борисович Чубайс. Так что и на «А», и на «Б». Да он любую букву собой украсит.
Такое ощущение, что когда Владимиру Владимировичу становится скучно, он достаёт из огромной картотеки компроматов несколько случайных фотографий, раскладывает их по кругу на столе, и крутит волчок.
Исключить декрет из трудового стажа. Включить декрет в трудовой стаж.
Разрешить водителям промилле. Запретить водителям промилле.
Запретить собирать валежник. Разрешить собирать валежник.
Снести торговые киоски и ларьки. Восстановить торговые киоски и ларьки.
Запретить торговлю алкоголем возле соцобъектов. Разрешить торговлю алкоголем возле соцобъектов.
Господи, как много работы у российских чиновников! Передохнуть некогда!
Если отключат интернет, то на улицы выйдут миллионы людей из Facebook, которые знают, как надо управлять страной; 400.000 обученных танкистов из World of Tanks; 150.000 подготовленных орков и эльфов из World of Warcraft; 300.000 грамотных стратегов из Dota 2.
Власть, одумайся!
Банда едросовских в Госдуме провела жеские терки с кпрфовской, лдпровской и эсэровской бандитскими группировками, в итоге было принято решение что лохи должны платить и не вякать
- Так он же не на «А».
- Анатолий Борисович Чубайс. Так что и на «А», и на «Б». Да он любую букву собой украсит.
Такое ощущение, что когда Владимиру Владимировичу становится скучно, он достаёт из огромной картотеки компроматов несколько случайных фотографий, раскладывает их по кругу на столе, и крутит волчок.
Исключить декрет из трудового стажа. Включить декрет в трудовой стаж.
Разрешить водителям промилле. Запретить водителям промилле.
Запретить собирать валежник. Разрешить собирать валежник.
Снести торговые киоски и ларьки. Восстановить торговые киоски и ларьки.
Запретить торговлю алкоголем возле соцобъектов. Разрешить торговлю алкоголем возле соцобъектов.
Господи, как много работы у российских чиновников! Передохнуть некогда!
Если отключат интернет, то на улицы выйдут миллионы людей из Facebook, которые знают, как надо управлять страной; 400.000 обученных танкистов из World of Tanks; 150.000 подготовленных орков и эльфов из World of Warcraft; 300.000 грамотных стратегов из Dota 2.
Власть, одумайся!
Банда едросовских в Госдуме провела жеские терки с кпрфовской, лдпровской и эсэровской бандитскими группировками, в итоге было принято решение что лохи должны платить и не вякать
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3694
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Я вот не понимаю – как это не закончивший и шести классов Арашуков, плохо понимающий по-русски, не отличающий миллион от миллиарда, физику от химии, пропан от метана, умудрялся многие годы обносить Газпром с его полчищами эффективных менеджеров, бухгалтеров и юристов?
А нельзя ли наоборот сделать: на безвозмездную помощь Киргизии собирать смсками, а $30 млн. из госбюджета направить на лечение детей?
А нельзя ли наоборот сделать: на безвозмездную помощь Киргизии собирать смсками, а $30 млн. из госбюджета направить на лечение детей?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3694
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Пятница в консерватории.
Звонок с вокального факультета на фортепианный.
- Петрович, что вы там у себя делаете?
- Пианинствуем.
- Когда начнёте фортепьянствовать, нас позовите.
Звонок с вокального факультета на фортепианный.
- Петрович, что вы там у себя делаете?
- Пианинствуем.
- Когда начнёте фортепьянствовать, нас позовите.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3694
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
В связи с пожаром на Нотр-Дам-де-Пари:
1. Увеличился спрос на романы Гюго.
2. Многие узнали, что у Гюго были романы.
3. Внушительное количество людей так и не поняло, с кем у Гюго были романы.
4. Горбун Коля, промышляющий у метро «Текстильщики», собрал рекордную сумму подаяний.
5. Внезапно на радио вспомнили про певца Вячеслава Петкуна.
6. Вячеслав Петкун ещё более внезапно вспомнил про радио.
7. Модная инстаграм-блогерша запустила флешмоб в поддержку Богоматери Вячеслава Гюго.
8. В городе Кинешма новорожденного назвали Квазимодо.
Но это без привязки к событиям, просто мальчик родился страшненьким .
9. В Сызрани на пожарные машины стали лепить наклейки «На Париж!».
10. После выступления экспертов в интернете стало ясно, что Собор подожгли евреи-тамплиеры из масонской ложи, посланные гомосексуальными фашистами на деньги исламистов из Украины. Ну, или просто Боженька покарал.
Самсонова.
1. Увеличился спрос на романы Гюго.
2. Многие узнали, что у Гюго были романы.
3. Внушительное количество людей так и не поняло, с кем у Гюго были романы.
4. Горбун Коля, промышляющий у метро «Текстильщики», собрал рекордную сумму подаяний.
5. Внезапно на радио вспомнили про певца Вячеслава Петкуна.
6. Вячеслав Петкун ещё более внезапно вспомнил про радио.
7. Модная инстаграм-блогерша запустила флешмоб в поддержку Богоматери Вячеслава Гюго.
8. В городе Кинешма новорожденного назвали Квазимодо.
Но это без привязки к событиям, просто мальчик родился страшненьким .
9. В Сызрани на пожарные машины стали лепить наклейки «На Париж!».
10. После выступления экспертов в интернете стало ясно, что Собор подожгли евреи-тамплиеры из масонской ложи, посланные гомосексуальными фашистами на деньги исламистов из Украины. Ну, или просто Боженька покарал.
Самсонова.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3694
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Берёзовый сок нельзя собирать в незарегистрированную резиновую лодку ближе 50 метров от теплицы на капитальном фундаменте с подведёнными коммуникациями.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3694
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Ты меня уважаешь?
- Нет,конечно,ибо не за что тебя уважать
- Тогда тебе штраф в 30 тысяч за неуважение
- Ну если так,то буду ВАС ещё сильней уважать
- Нет,конечно,ибо не за что тебя уважать
- Тогда тебе штраф в 30 тысяч за неуважение
- Ну если так,то буду ВАС ещё сильней уважать
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3694
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
ХХХ: новость оказалась фейком(
YYY: вот настолько уже заморочили народ фейками, что реально хрен его знает, толи правда, толи опять фейк. Я скоро у жопы своей пруфы требовать буду, точно ли она срать хочет или фейк опять.
(с) баш
YYY: вот настолько уже заморочили народ фейками, что реально хрен его знает, толи правда, толи опять фейк. Я скоро у жопы своей пруфы требовать буду, точно ли она срать хочет или фейк опять.
(с) баш
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3694
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Госдума готовит поправки в «Закон о рыбалке»: вводится глава о добыче червей. Их разрешается собирать только с поверхности, копать запрещено, так как это подпадает под уголовные статьи: о незаконной разработке недр и безлицензионной добыче полезных ископаемых.
Как вы оцениваете положение дел в стране?
Над анекдотами уже хочется не смеяться, а плакать.
Депутата били молча, чтобы не попасть под закон об оскорблении власти...
Как вы оцениваете положение дел в стране?
Над анекдотами уже хочется не смеяться, а плакать.
Депутата били молча, чтобы не попасть под закон об оскорблении власти...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3694
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Стране нужны токари, инженеры и учёные, а женщины рожают блогеров, риелторов и фотографов.
Некоторые должности передаются только половым путём.
Говорят, когда Шойгу, въезжая 9 мая на Красную Площадь, снял фуражку и перекрестился, Сталин перевернулся в гробу, а из Мавзолея Ленина послышался мат.
Новости мирового автопрома.
БМВ разработала специальную опцию для машин, поставляемых в Россию.
При забытом поворотнике на лобовом стекле крупно высвечивается PIDORAS!
"Армянское радио" спрашивают:
- Чем культурный человек отличается от некультурного?
"Армянское радио" отвечает:
- Культурный человек всегда за собой убирает, даже нагадив в лифте.
364 дня в году: "Куда прёшь без очереди, старый хрыч?", "А что, вы ещё не все сдохли?", "Мало ли какую вам квартиру Путин обещал, вам всё равно со дня на день на кладбище".
9 мая: "Дорогие наши ветераны..."
Некоторые должности передаются только половым путём.
Говорят, когда Шойгу, въезжая 9 мая на Красную Площадь, снял фуражку и перекрестился, Сталин перевернулся в гробу, а из Мавзолея Ленина послышался мат.
Новости мирового автопрома.
БМВ разработала специальную опцию для машин, поставляемых в Россию.
При забытом поворотнике на лобовом стекле крупно высвечивается PIDORAS!
"Армянское радио" спрашивают:
- Чем культурный человек отличается от некультурного?
"Армянское радио" отвечает:
- Культурный человек всегда за собой убирает, даже нагадив в лифте.
364 дня в году: "Куда прёшь без очереди, старый хрыч?", "А что, вы ещё не все сдохли?", "Мало ли какую вам квартиру Путин обещал, вам всё равно со дня на день на кладбище".
9 мая: "Дорогие наши ветераны..."
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3694
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Жена чиновника стала успешной бизнесвумен и миллиардершей.
Сын — вице-президентом госкорпорации, дочь — главой крупного фонда.
А чиновник так и сидит на своей копеечной казённой зарплате. Жалкий неудачник, позор семьи.
- Ах ты ж... Батюшки!!! - воскликнул запнувшийся о красный коврик чемпион "Ночной лиги"
- Мать-мать-мать!!! - привычно отозвалось эхо стадиона.
Сын — вице-президентом госкорпорации, дочь — главой крупного фонда.
А чиновник так и сидит на своей копеечной казённой зарплате. Жалкий неудачник, позор семьи.
- Ах ты ж... Батюшки!!! - воскликнул запнувшийся о красный коврик чемпион "Ночной лиги"
- Мать-мать-мать!!! - привычно отозвалось эхо стадиона.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3694
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
В экотехнопарке произошел хлопок мощностью не более 15 килотонн...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Есть парочка смешных анекдотов))
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