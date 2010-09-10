Юмор текущего дня

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Vredtech
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Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Сегодня, 14:05

Никто случайно не в курсе, в каком переходе можно купить диплом полковника ФСБ или хотя бы МВД? Очень нужно!

Вчера, возле пивной, встретил путешественника во времени из 2053 года. Сначала ни одному слову не верил, но как только он рассказал, что Путин обещал наконец снизить пенсионный возраст, сомнения улетучились.

На закрытие Евроигр прибыли Лукашенко со своими сыновьями и Путин со своим стаканом.

Задумываясья о своём преемнике, Владимир Владимирович стал пристальнее пригляделся к своему окружению.
В результате, решил ходить со своим термосом.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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