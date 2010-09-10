Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3698
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Никто случайно не в курсе, в каком переходе можно купить диплом полковника ФСБ или хотя бы МВД? Очень нужно!
Вчера, возле пивной, встретил путешественника во времени из 2053 года. Сначала ни одному слову не верил, но как только он рассказал, что Путин обещал наконец снизить пенсионный возраст, сомнения улетучились.
На закрытие Евроигр прибыли Лукашенко со своими сыновьями и Путин со своим стаканом.
Задумываясья о своём преемнике, Владимир Владимирович стал пристальнее пригляделся к своему окружению.
В результате, решил ходить со своим термосом.
Вчера, возле пивной, встретил путешественника во времени из 2053 года. Сначала ни одному слову не верил, но как только он рассказал, что Путин обещал наконец снизить пенсионный возраст, сомнения улетучились.
На закрытие Евроигр прибыли Лукашенко со своими сыновьями и Путин со своим стаканом.
Задумываясья о своём преемнике, Владимир Владимирович стал пристальнее пригляделся к своему окружению.
В результате, решил ходить со своим термосом.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3698
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Гражданин, иди сюда!
- А вы кто?
- Я - сотрудник Росгвардии!
- Представьтесь, пожалуйста и покажите документы.
- Я не обязан представляться и показывать документы.
- Тогда я тоже сотрудник Росгвардии!
- Покажите документы!
- А я не обязан!
Фото семьи в автомобиле, подпись к фото:
- Уже шестой час едем из столицы домой. Пока Москва!
- Запятую пропустила после пока.
- Нет.
- А вы кто?
- Я - сотрудник Росгвардии!
- Представьтесь, пожалуйста и покажите документы.
- Я не обязан представляться и показывать документы.
- Тогда я тоже сотрудник Росгвардии!
- Покажите документы!
- А я не обязан!
Фото семьи в автомобиле, подпись к фото:
- Уже шестой час едем из столицы домой. Пока Москва!
- Запятую пропустила после пока.
- Нет.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Мы построили именно тот капитализм,образ которого нам неустанно рисовала советская пропаганда,а мы не верили.
Еще неделя такой погоды,и все станут называть бордюры поребриками.
Если хорошенько подумать,то Уголовный кодекс-это просто прейскурант....
Надпись на калитке: "Звонок не работает!Дразните злую собаку!"
Еще неделя такой погоды,и все станут называть бордюры поребриками.
Если хорошенько подумать,то Уголовный кодекс-это просто прейскурант....
Надпись на калитке: "Звонок не работает!Дразните злую собаку!"
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