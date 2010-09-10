Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3704
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Никто случайно не в курсе, в каком переходе можно купить диплом полковника ФСБ или хотя бы МВД? Очень нужно!
Вчера, возле пивной, встретил путешественника во времени из 2053 года. Сначала ни одному слову не верил, но как только он рассказал, что Путин обещал наконец снизить пенсионный возраст, сомнения улетучились.
На закрытие Евроигр прибыли Лукашенко со своими сыновьями и Путин со своим стаканом.
Задумываясья о своём преемнике, Владимир Владимирович стал пристальнее пригляделся к своему окружению.
В результате, решил ходить со своим термосом.
Вчера, возле пивной, встретил путешественника во времени из 2053 года. Сначала ни одному слову не верил, но как только он рассказал, что Путин обещал наконец снизить пенсионный возраст, сомнения улетучились.
На закрытие Евроигр прибыли Лукашенко со своими сыновьями и Путин со своим стаканом.
Задумываясья о своём преемнике, Владимир Владимирович стал пристальнее пригляделся к своему окружению.
В результате, решил ходить со своим термосом.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3704
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Гражданин, иди сюда!
- А вы кто?
- Я - сотрудник Росгвардии!
- Представьтесь, пожалуйста и покажите документы.
- Я не обязан представляться и показывать документы.
- Тогда я тоже сотрудник Росгвардии!
- Покажите документы!
- А я не обязан!
Фото семьи в автомобиле, подпись к фото:
- Уже шестой час едем из столицы домой. Пока Москва!
- Запятую пропустила после пока.
- Нет.
- А вы кто?
- Я - сотрудник Росгвардии!
- Представьтесь, пожалуйста и покажите документы.
- Я не обязан представляться и показывать документы.
- Тогда я тоже сотрудник Росгвардии!
- Покажите документы!
- А я не обязан!
Фото семьи в автомобиле, подпись к фото:
- Уже шестой час едем из столицы домой. Пока Москва!
- Запятую пропустила после пока.
- Нет.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Мы построили именно тот капитализм,образ которого нам неустанно рисовала советская пропаганда,а мы не верили.
Еще неделя такой погоды,и все станут называть бордюры поребриками.
Если хорошенько подумать,то Уголовный кодекс-это просто прейскурант....
Надпись на калитке: "Звонок не работает!Дразните злую собаку!"
Еще неделя такой погоды,и все станут называть бордюры поребриками.
Если хорошенько подумать,то Уголовный кодекс-это просто прейскурант....
Надпись на калитке: "Звонок не работает!Дразните злую собаку!"
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3704
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Борьба с коррупцией по-русски!
Вызывает начальник к себе подчиненного и говорит: "Не по чину берешь!".
- Спасибо любимым депутатам, что разрешили собирать валежник и охотиться с луком и стрелами! Скажите, а можно заниматься подсечно-огневым земледелием?
- Всему свое время! На следующую сессию у нас запланировано разрешить каменные ножи и топоры.
А что вас так удивляет разрешение охотиться с луком и собирать валежник?
Ведь еще в учебниках по истории написано, что при первобытно-общинном строе люди занимались охотой и собирательством.
Пусть холодную войну мы проиграли.
Третью мировую мы, конечно, тоже проиграем.
Но, б**дь, в четвертую развернемся.
Никто так из луков стрелять не будет уметь.
Вызывает начальник к себе подчиненного и говорит: "Не по чину берешь!".
- Спасибо любимым депутатам, что разрешили собирать валежник и охотиться с луком и стрелами! Скажите, а можно заниматься подсечно-огневым земледелием?
- Всему свое время! На следующую сессию у нас запланировано разрешить каменные ножи и топоры.
А что вас так удивляет разрешение охотиться с луком и собирать валежник?
Ведь еще в учебниках по истории написано, что при первобытно-общинном строе люди занимались охотой и собирательством.
Пусть холодную войну мы проиграли.
Третью мировую мы, конечно, тоже проиграем.
Но, б**дь, в четвертую развернемся.
Никто так из луков стрелять не будет уметь.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3704
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
В России на госслужбе не бывает служебных романов потому, что там везде работают родственники.
Государство решило закрутить гайки, когда уже скоммуниздили болты.
В чём разница между либералами и охранителями?
Либералы - это охранители, потерявшие кормушку.
Охранители - это либералы, получившие кормушку.
Список важных дел на сегодня:
1. Не сегодня
Никогда ещё Россия не испытывала таких лесных пожаров и наводнений как при президенте Трампе
Государство решило закрутить гайки, когда уже скоммуниздили болты.
В чём разница между либералами и охранителями?
Либералы - это охранители, потерявшие кормушку.
Охранители - это либералы, получившие кормушку.
Список важных дел на сегодня:
1. Не сегодня
Никогда ещё Россия не испытывала таких лесных пожаров и наводнений как при президенте Трампе
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3704
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Давайте не будем запрещать митинги, честные выборы и допустим на выборы всех кандидатов?
- Это экономически невыгодно!
- ФСИН проведет сегодня конкурс по вождению автозаков.
- Интересно, а конкурс Росгвардии на количество ударов дубинкой в минуту будет?
В мэрии Северодвинска сообщили, что после взрыва на полигоне, датчики действительно зафиксировали в городе кратковременное повышение радиационного фона, но через некоторое время, после замеров фона специалистами ВЦИОМ, он нормализовался.
Люди бьют челом пока ты у власти, потом могут и членом по лбу.
- Это экономически невыгодно!
- ФСИН проведет сегодня конкурс по вождению автозаков.
- Интересно, а конкурс Росгвардии на количество ударов дубинкой в минуту будет?
В мэрии Северодвинска сообщили, что после взрыва на полигоне, датчики действительно зафиксировали в городе кратковременное повышение радиационного фона, но через некоторое время, после замеров фона специалистами ВЦИОМ, он нормализовался.
Люди бьют челом пока ты у власти, потом могут и членом по лбу.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3704
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Валежник собирать разрешили, луком пользоваться разрешили, а про лыко забыли. Из чего же мы лапти плести будем?!
- А чё это вместо парковки делают??
- Церковь строят. А то нам церковь очень нужна. Будем ходить молиться, чтобы парковку сделали...
Депутат Госдумы предложила запретить президенту ездить на его автомобиле ГАЗ-21. Бунт на корабле.
- При взлете с аэродрома Жуковский потерпел аварию аэробус А-321, столкнувшись в районе помойки с жирной чайкой. После столкновения Чайка поморщился, сел в Мерседес и укатил в Москву.
Ведомство Чайки проверит чайку на предмет возможной связи чайки с мусоровозами Чайки.
Ди Каприо рассказывал:
Полетел в Москву по своим киношным делам, авиакомпания российская, на борту все кроме меня русские.
Через какое-то время смотрю в иллюминатор и вижу, что движок задымил, начинаю орать: "Пожар! Помогите!"
Реакции ноль, только спящий сосед приоткрыл один глаз: "Ты что разорался? Дыма, что ли, никогда не видел?"
Я продолжаю: "А вдруг загорится, рванет, а под нами 10 км и океан?".
Сосед: "А если ты будешь бегать по салону и орать, думаешь быстрей потухнет?", отвернулся и опять уснул.
Я в шоке от этих русских.
Юристы! Бросайте свою работу к е**ням чертячьим! У вас ещё есть шанс стать лётчиками гражданской авиации и реально спасти хотя бы пару сотен людей!
После перехода на 4-х дневку, мужик приходит в отдел кадров взять приказ об очередном отпуске, читает, поднимает брови и спрашивает:
- А чего это у меня отпуск не 28, а всего 14 дней всего?!
- Так ты каждую неделю теперь на 1 день больше отдыхаешь!
- А чё это вместо парковки делают??
- Церковь строят. А то нам церковь очень нужна. Будем ходить молиться, чтобы парковку сделали...
Депутат Госдумы предложила запретить президенту ездить на его автомобиле ГАЗ-21. Бунт на корабле.
- При взлете с аэродрома Жуковский потерпел аварию аэробус А-321, столкнувшись в районе помойки с жирной чайкой. После столкновения Чайка поморщился, сел в Мерседес и укатил в Москву.
Ведомство Чайки проверит чайку на предмет возможной связи чайки с мусоровозами Чайки.
Ди Каприо рассказывал:
Полетел в Москву по своим киношным делам, авиакомпания российская, на борту все кроме меня русские.
Через какое-то время смотрю в иллюминатор и вижу, что движок задымил, начинаю орать: "Пожар! Помогите!"
Реакции ноль, только спящий сосед приоткрыл один глаз: "Ты что разорался? Дыма, что ли, никогда не видел?"
Я продолжаю: "А вдруг загорится, рванет, а под нами 10 км и океан?".
Сосед: "А если ты будешь бегать по салону и орать, думаешь быстрей потухнет?", отвернулся и опять уснул.
Я в шоке от этих русских.
Юристы! Бросайте свою работу к е**ням чертячьим! У вас ещё есть шанс стать лётчиками гражданской авиации и реально спасти хотя бы пару сотен людей!
После перехода на 4-х дневку, мужик приходит в отдел кадров взять приказ об очередном отпуске, читает, поднимает брови и спрашивает:
- А чего это у меня отпуск не 28, а всего 14 дней всего?!
- Так ты каждую неделю теперь на 1 день больше отдыхаешь!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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