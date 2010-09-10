Сообщение Vredtech » 17 авг 2019, 20:26

Валежник собирать разрешили, луком пользоваться разрешили, а про лыко забыли. Из чего же мы лапти плести будем?!



- А чё это вместо парковки делают??

- Церковь строят. А то нам церковь очень нужна. Будем ходить молиться, чтобы парковку сделали...



Депутат Госдумы предложила запретить президенту ездить на его автомобиле ГАЗ-21. Бунт на корабле.



- При взлете с аэродрома Жуковский потерпел аварию аэробус А-321, столкнувшись в районе помойки с жирной чайкой. После столкновения Чайка поморщился, сел в Мерседес и укатил в Москву.



Ведомство Чайки проверит чайку на предмет возможной связи чайки с мусоровозами Чайки.



Ди Каприо рассказывал:

Полетел в Москву по своим киношным делам, авиакомпания российская, на борту все кроме меня русские.

Через какое-то время смотрю в иллюминатор и вижу, что движок задымил, начинаю орать: "Пожар! Помогите!"

Реакции ноль, только спящий сосед приоткрыл один глаз: "Ты что разорался? Дыма, что ли, никогда не видел?"

Я продолжаю: "А вдруг загорится, рванет, а под нами 10 км и океан?".

Сосед: "А если ты будешь бегать по салону и орать, думаешь быстрей потухнет?", отвернулся и опять уснул.

Я в шоке от этих русских.



Юристы! Бросайте свою работу к е**ням чертячьим! У вас ещё есть шанс стать лётчиками гражданской авиации и реально спасти хотя бы пару сотен людей!



После перехода на 4-х дневку, мужик приходит в отдел кадров взять приказ об очередном отпуске, читает, поднимает брови и спрашивает:

- А чего это у меня отпуск не 28, а всего 14 дней всего?!

- Так ты каждую неделю теперь на 1 день больше отдыхаешь!

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.