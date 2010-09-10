Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3716
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Никто случайно не в курсе, в каком переходе можно купить диплом полковника ФСБ или хотя бы МВД? Очень нужно!
Вчера, возле пивной, встретил путешественника во времени из 2053 года. Сначала ни одному слову не верил, но как только он рассказал, что Путин обещал наконец снизить пенсионный возраст, сомнения улетучились.
На закрытие Евроигр прибыли Лукашенко со своими сыновьями и Путин со своим стаканом.
Задумываясья о своём преемнике, Владимир Владимирович стал пристальнее пригляделся к своему окружению.
В результате, решил ходить со своим термосом.
Вчера, возле пивной, встретил путешественника во времени из 2053 года. Сначала ни одному слову не верил, но как только он рассказал, что Путин обещал наконец снизить пенсионный возраст, сомнения улетучились.
На закрытие Евроигр прибыли Лукашенко со своими сыновьями и Путин со своим стаканом.
Задумываясья о своём преемнике, Владимир Владимирович стал пристальнее пригляделся к своему окружению.
В результате, решил ходить со своим термосом.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3716
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Гражданин, иди сюда!
- А вы кто?
- Я - сотрудник Росгвардии!
- Представьтесь, пожалуйста и покажите документы.
- Я не обязан представляться и показывать документы.
- Тогда я тоже сотрудник Росгвардии!
- Покажите документы!
- А я не обязан!
Фото семьи в автомобиле, подпись к фото:
- Уже шестой час едем из столицы домой. Пока Москва!
- Запятую пропустила после пока.
- Нет.
- А вы кто?
- Я - сотрудник Росгвардии!
- Представьтесь, пожалуйста и покажите документы.
- Я не обязан представляться и показывать документы.
- Тогда я тоже сотрудник Росгвардии!
- Покажите документы!
- А я не обязан!
Фото семьи в автомобиле, подпись к фото:
- Уже шестой час едем из столицы домой. Пока Москва!
- Запятую пропустила после пока.
- Нет.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Мы построили именно тот капитализм,образ которого нам неустанно рисовала советская пропаганда,а мы не верили.
Еще неделя такой погоды,и все станут называть бордюры поребриками.
Если хорошенько подумать,то Уголовный кодекс-это просто прейскурант....
Надпись на калитке: "Звонок не работает!Дразните злую собаку!"
Еще неделя такой погоды,и все станут называть бордюры поребриками.
Если хорошенько подумать,то Уголовный кодекс-это просто прейскурант....
Надпись на калитке: "Звонок не работает!Дразните злую собаку!"
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3716
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Борьба с коррупцией по-русски!
Вызывает начальник к себе подчиненного и говорит: "Не по чину берешь!".
- Спасибо любимым депутатам, что разрешили собирать валежник и охотиться с луком и стрелами! Скажите, а можно заниматься подсечно-огневым земледелием?
- Всему свое время! На следующую сессию у нас запланировано разрешить каменные ножи и топоры.
А что вас так удивляет разрешение охотиться с луком и собирать валежник?
Ведь еще в учебниках по истории написано, что при первобытно-общинном строе люди занимались охотой и собирательством.
Пусть холодную войну мы проиграли.
Третью мировую мы, конечно, тоже проиграем.
Но, б**дь, в четвертую развернемся.
Никто так из луков стрелять не будет уметь.
Вызывает начальник к себе подчиненного и говорит: "Не по чину берешь!".
- Спасибо любимым депутатам, что разрешили собирать валежник и охотиться с луком и стрелами! Скажите, а можно заниматься подсечно-огневым земледелием?
- Всему свое время! На следующую сессию у нас запланировано разрешить каменные ножи и топоры.
А что вас так удивляет разрешение охотиться с луком и собирать валежник?
Ведь еще в учебниках по истории написано, что при первобытно-общинном строе люди занимались охотой и собирательством.
Пусть холодную войну мы проиграли.
Третью мировую мы, конечно, тоже проиграем.
Но, б**дь, в четвертую развернемся.
Никто так из луков стрелять не будет уметь.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3716
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
В России на госслужбе не бывает служебных романов потому, что там везде работают родственники.
Государство решило закрутить гайки, когда уже скоммуниздили болты.
В чём разница между либералами и охранителями?
Либералы - это охранители, потерявшие кормушку.
Охранители - это либералы, получившие кормушку.
Список важных дел на сегодня:
1. Не сегодня
Никогда ещё Россия не испытывала таких лесных пожаров и наводнений как при президенте Трампе
Государство решило закрутить гайки, когда уже скоммуниздили болты.
В чём разница между либералами и охранителями?
Либералы - это охранители, потерявшие кормушку.
Охранители - это либералы, получившие кормушку.
Список важных дел на сегодня:
1. Не сегодня
Никогда ещё Россия не испытывала таких лесных пожаров и наводнений как при президенте Трампе
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3716
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Давайте не будем запрещать митинги, честные выборы и допустим на выборы всех кандидатов?
- Это экономически невыгодно!
- ФСИН проведет сегодня конкурс по вождению автозаков.
- Интересно, а конкурс Росгвардии на количество ударов дубинкой в минуту будет?
В мэрии Северодвинска сообщили, что после взрыва на полигоне, датчики действительно зафиксировали в городе кратковременное повышение радиационного фона, но через некоторое время, после замеров фона специалистами ВЦИОМ, он нормализовался.
Люди бьют челом пока ты у власти, потом могут и членом по лбу.
- Это экономически невыгодно!
- ФСИН проведет сегодня конкурс по вождению автозаков.
- Интересно, а конкурс Росгвардии на количество ударов дубинкой в минуту будет?
В мэрии Северодвинска сообщили, что после взрыва на полигоне, датчики действительно зафиксировали в городе кратковременное повышение радиационного фона, но через некоторое время, после замеров фона специалистами ВЦИОМ, он нормализовался.
Люди бьют челом пока ты у власти, потом могут и членом по лбу.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3716
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Валежник собирать разрешили, луком пользоваться разрешили, а про лыко забыли. Из чего же мы лапти плести будем?!
- А чё это вместо парковки делают??
- Церковь строят. А то нам церковь очень нужна. Будем ходить молиться, чтобы парковку сделали...
Депутат Госдумы предложила запретить президенту ездить на его автомобиле ГАЗ-21. Бунт на корабле.
- При взлете с аэродрома Жуковский потерпел аварию аэробус А-321, столкнувшись в районе помойки с жирной чайкой. После столкновения Чайка поморщился, сел в Мерседес и укатил в Москву.
Ведомство Чайки проверит чайку на предмет возможной связи чайки с мусоровозами Чайки.
Ди Каприо рассказывал:
Полетел в Москву по своим киношным делам, авиакомпания российская, на борту все кроме меня русские.
Через какое-то время смотрю в иллюминатор и вижу, что движок задымил, начинаю орать: "Пожар! Помогите!"
Реакции ноль, только спящий сосед приоткрыл один глаз: "Ты что разорался? Дыма, что ли, никогда не видел?"
Я продолжаю: "А вдруг загорится, рванет, а под нами 10 км и океан?".
Сосед: "А если ты будешь бегать по салону и орать, думаешь быстрей потухнет?", отвернулся и опять уснул.
Я в шоке от этих русских.
Юристы! Бросайте свою работу к е**ням чертячьим! У вас ещё есть шанс стать лётчиками гражданской авиации и реально спасти хотя бы пару сотен людей!
После перехода на 4-х дневку, мужик приходит в отдел кадров взять приказ об очередном отпуске, читает, поднимает брови и спрашивает:
- А чего это у меня отпуск не 28, а всего 14 дней всего?!
- Так ты каждую неделю теперь на 1 день больше отдыхаешь!
- А чё это вместо парковки делают??
- Церковь строят. А то нам церковь очень нужна. Будем ходить молиться, чтобы парковку сделали...
Депутат Госдумы предложила запретить президенту ездить на его автомобиле ГАЗ-21. Бунт на корабле.
- При взлете с аэродрома Жуковский потерпел аварию аэробус А-321, столкнувшись в районе помойки с жирной чайкой. После столкновения Чайка поморщился, сел в Мерседес и укатил в Москву.
Ведомство Чайки проверит чайку на предмет возможной связи чайки с мусоровозами Чайки.
Ди Каприо рассказывал:
Полетел в Москву по своим киношным делам, авиакомпания российская, на борту все кроме меня русские.
Через какое-то время смотрю в иллюминатор и вижу, что движок задымил, начинаю орать: "Пожар! Помогите!"
Реакции ноль, только спящий сосед приоткрыл один глаз: "Ты что разорался? Дыма, что ли, никогда не видел?"
Я продолжаю: "А вдруг загорится, рванет, а под нами 10 км и океан?".
Сосед: "А если ты будешь бегать по салону и орать, думаешь быстрей потухнет?", отвернулся и опять уснул.
Я в шоке от этих русских.
Юристы! Бросайте свою работу к е**ням чертячьим! У вас ещё есть шанс стать лётчиками гражданской авиации и реально спасти хотя бы пару сотен людей!
После перехода на 4-х дневку, мужик приходит в отдел кадров взять приказ об очередном отпуске, читает, поднимает брови и спрашивает:
- А чего это у меня отпуск не 28, а всего 14 дней всего?!
- Так ты каждую неделю теперь на 1 день больше отдыхаешь!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3716
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Начальник цеха идёт по территории. Видит, что у одного станка собрались все слесаря и что-то яро обсуждают. Он подходит и строго спрашивает:
- Почему не работаете?! Что это такое?
Старший слесарь: - Важное дело, Иван Матвеевич, делаем! Ищем следы иностранного вмешательства в рабочий процесс слесаря Синичкина, который из-за этого допустил с утра уже два случая брака!
На нашем предприятии руководство предлагало фрукты для некурящих. Мужики, после того как покурили, бежали за бутылкой, так как закуска в виде фруктов уже была.
Ну, мы-то не пальцем деланы и смекаем, что все эти олигархи, безудержно ворующие чиновники, прохиндеи в высоких креслах, набитые деньгами квартиры полковников, убогая медицина, деградирующее образование, крест на пенсионерах, неугасимая тайга – это блестящая хитроумная спецоперация по одурачиванию стратегического противника…
Все СМИ вот уже несколько дней обсуждают слова Медведева о переходе на 4-дневную рабочую неделю. Взахлеб, самозабвенно, с упоением от предвкушения. Алё, ребята! Это сказал человек, который годами гоняет туда-сюда промилле с часовыми поясами и техосмотром и через несколько дней сам не помнит, чего он там брякнул и по какому поводу...
- Почему не работаете?! Что это такое?
Старший слесарь: - Важное дело, Иван Матвеевич, делаем! Ищем следы иностранного вмешательства в рабочий процесс слесаря Синичкина, который из-за этого допустил с утра уже два случая брака!
На нашем предприятии руководство предлагало фрукты для некурящих. Мужики, после того как покурили, бежали за бутылкой, так как закуска в виде фруктов уже была.
Ну, мы-то не пальцем деланы и смекаем, что все эти олигархи, безудержно ворующие чиновники, прохиндеи в высоких креслах, набитые деньгами квартиры полковников, убогая медицина, деградирующее образование, крест на пенсионерах, неугасимая тайга – это блестящая хитроумная спецоперация по одурачиванию стратегического противника…
Все СМИ вот уже несколько дней обсуждают слова Медведева о переходе на 4-дневную рабочую неделю. Взахлеб, самозабвенно, с упоением от предвкушения. Алё, ребята! Это сказал человек, который годами гоняет туда-сюда промилле с часовыми поясами и техосмотром и через несколько дней сам не помнит, чего он там брякнул и по какому поводу...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3716
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
В проекте правительства перехода на четырёхдневку концепция поменялась. Рабочих дней решили оставить пять, а зарплату платить, как за четыре.
Беда не в том, что наверху врут, а в том, что внизу верят.
По звукам, которые издаёт арбуз, можно определить его зрелость. С людьми это тоже работает.
Всегда удивляет, когда заводят уголовное дело по поводу того, что кому-то что-то там на плакате показалось оскорблением президента, то может быть стоит параллельно и на этого "кому-то" заводить дело за его гнусные мысли о президенте?
"Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю".
Из Минтруда быстро прислали ответ: "Ну, до перевода времени шутка конечно не дотягивает, но тоже интересный прикол."
Удивительно, что бытовые дозиметры ещё не признали шпионской аппаратурой, а слово «радиация» не признали экстремистским?
Беда не в том, что наверху врут, а в том, что внизу верят.
По звукам, которые издаёт арбуз, можно определить его зрелость. С людьми это тоже работает.
Всегда удивляет, когда заводят уголовное дело по поводу того, что кому-то что-то там на плакате показалось оскорблением президента, то может быть стоит параллельно и на этого "кому-то" заводить дело за его гнусные мысли о президенте?
"Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю".
Из Минтруда быстро прислали ответ: "Ну, до перевода времени шутка конечно не дотягивает, но тоже интересный прикол."
Удивительно, что бытовые дозиметры ещё не признали шпионской аппаратурой, а слово «радиация» не признали экстремистским?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3716
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
В Госдуме предложили запретить россиянам (новость дополняется).
Мало кто знает, что бордюрный камень по-научному называется "собянит".
Мало кто знает, что бордюрный камень по-научному называется "собянит".
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3716
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Визит Путина на космодром Восточный оказался большим благом для отечественной космонавтики вообще и космодрома в частности. В эти несколько часов на Восточном не воровали...
- Вы за Путина или за Сталина?
- Мы за водкой.
На улице пытались вручить листовку с портретом очередного депутата. Машинально пробормотал: "Я не киллер".
Все выборные кампании построены по тому же принципу, что и акции в супермаркетах, только наоборот. На акциях мы отдаём свои личные деньги за конкретный товар и сразу получаем что-то адекватное цене, а на выборах мы отдаём свой личный голос за какие-то абстрактные обещания, чтобы потом не получить больше ничего адекватного.
- Вы за Путина или за Сталина?
- Мы за водкой.
На улице пытались вручить листовку с портретом очередного депутата. Машинально пробормотал: "Я не киллер".
Все выборные кампании построены по тому же принципу, что и акции в супермаркетах, только наоборот. На акциях мы отдаём свои личные деньги за конкретный товар и сразу получаем что-то адекватное цене, а на выборах мы отдаём свой личный голос за какие-то абстрактные обещания, чтобы потом не получить больше ничего адекватного.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3716
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Знаменитый математик Григорий Перельман, сумевший доказать теорему Пуанкаре, над которой многие десятилетия бились лучшие умы человечества, на время изменил свои научные планы и сосредоточился на решении гораздо более сложной проблемы – он попытается определить, как будет рассчитываться его пенсия по формуле Пенсионного фонда России. Математическое сообщество верит в его гений, но очень сдержанно оценивает шансы Григория на успех.
А, может, запустить круглосуточный телеканал под названием "Про Украину" и слить туда все помоечные шоу с других каналов? Нехай желающие смотрят. А то уже невмоготу...
Премьер-министра спросили:
- Зачем нужна четырехдневная рабочая неделя?
- Ну, я, например, с трудом до четверга высиживаю, к пятнице засыпаю. Не представляю даже, а как там шахтеры?
- Как вы выбирали свою будущую профессию?
- Мама посоветовала.
- А как всего достигли?
- Папа помог.
По данным Генпрокуратуры РФ треть всех преступлений в России совершается под воздействием алкоголя. Только вдумайтесь - почти 70% преступлений совершают трезвые! Увидел трезвого - перейди на другую сторону улицы, зачем рисковать...
А, может, запустить круглосуточный телеканал под названием "Про Украину" и слить туда все помоечные шоу с других каналов? Нехай желающие смотрят. А то уже невмоготу...
Премьер-министра спросили:
- Зачем нужна четырехдневная рабочая неделя?
- Ну, я, например, с трудом до четверга высиживаю, к пятнице засыпаю. Не представляю даже, а как там шахтеры?
- Как вы выбирали свою будущую профессию?
- Мама посоветовала.
- А как всего достигли?
- Папа помог.
По данным Генпрокуратуры РФ треть всех преступлений в России совершается под воздействием алкоголя. Только вдумайтесь - почти 70% преступлений совершают трезвые! Увидел трезвого - перейди на другую сторону улицы, зачем рисковать...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3716
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Самые хрупкие вещи:
3. Фарфоровая чашка
2. Елочная игрушка
1. Боец Росгвардии
- Что теперь делать, если наркоту больше подбрасывать нельзя?
- А будем теперь им подбрасывать плачущих росгвардейцев - это проще пареной репы!
Самые классные объяснения полицейских о причинах не наказания нарушителей закона:
- мы пришли, постучали, но никто не открыл;
- приехали, а там забор;
- требуем объяснений по электронной почте, а он не отвечает.
3. Фарфоровая чашка
2. Елочная игрушка
1. Боец Росгвардии
- Что теперь делать, если наркоту больше подбрасывать нельзя?
- А будем теперь им подбрасывать плачущих росгвардейцев - это проще пареной репы!
Самые классные объяснения полицейских о причинах не наказания нарушителей закона:
- мы пришли, постучали, но никто не открыл;
- приехали, а там забор;
- требуем объяснений по электронной почте, а он не отвечает.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3716
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Странно то, что леса горели в Сибири, а курить запретили на балконах!
— А как шаман собрался изгонять власть из Кремля, если не смог изгнать ОМОН из своей палатки?
— Омоновец просто первый ударил в бубен.
— Песков заявил о частом несогласии с постами своей дочери!
— А какие посты уже занимает его дочь?
— А как шаман собрался изгонять власть из Кремля, если не смог изгнать ОМОН из своей палатки?
— Омоновец просто первый ударил в бубен.
— Песков заявил о частом несогласии с постами своей дочери!
— А какие посты уже занимает его дочь?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3716
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Приезжает мужик с недельной командировки, а у него 7 штрафов за курение на балконе...
Власть - Советам!
Заводы - рабочим!
Землю - крестьянам!
Балконы - курящим!
- Пойду покурю на балкон.
- Иди курить на детскую площадку - там дешевле!
Курить на балконах запретили, чтобы не сгорел складированный на них валежник.
Совсем плохо у нас с экономикой, если ей помогут штрафы за курение на балконе.
В автобусе один чел листает ленту новостей, а там новости с черной траурной рамкой. Другой чел очень хочет увидеть эту новость и портрет. Он и так и эдак - не получается увидеть. Первый чел, увидев интерес второго, смотрит на него и качает отрицательно головой:"Не, Жак Ширак"
С утра соседи по дому, открыв окна, вжарили музон на весь двор.
Меня аж подбросило с кровати. Не помню, как очутился на кухне и оказался перед включенным теликом.
Поубиваю гадов, если встречу. Форменное издевательство травить людей без доброго повода, спозаранку "Лебединым озером"!
Власть - Советам!
Заводы - рабочим!
Землю - крестьянам!
Балконы - курящим!
- Пойду покурю на балкон.
- Иди курить на детскую площадку - там дешевле!
Курить на балконах запретили, чтобы не сгорел складированный на них валежник.
Совсем плохо у нас с экономикой, если ей помогут штрафы за курение на балконе.
В автобусе один чел листает ленту новостей, а там новости с черной траурной рамкой. Другой чел очень хочет увидеть эту новость и портрет. Он и так и эдак - не получается увидеть. Первый чел, увидев интерес второго, смотрит на него и качает отрицательно головой:"Не, Жак Ширак"
С утра соседи по дому, открыв окна, вжарили музон на весь двор.
Меня аж подбросило с кровати. Не помню, как очутился на кухне и оказался перед включенным теликом.
Поубиваю гадов, если встречу. Форменное издевательство травить людей без доброго повода, спозаранку "Лебединым озером"!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3716
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Обычные грибники в лес ходят с ножичком, охотники - с ружьишком... Необычные - с министром обороны.
Канделаки: "Одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или импотент".
Вот нехорошая женщина! И это на следующий день после дня рождения нацлидера.
- Вот вы все смеётесь, а Соловьеву с Киселёвым даже песню посвятили.
- Правда?! А какую?
- Вечерний звон...
Всё-таки интересно, что такого знают сотрудники ФБР о резком карьерном скачке обычного диктора местного телевидения Юмашевой в депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия", если сразу же по её прилёту в США, прямо в аэропорту, ни капли не сомневаясь, предлагают госпоже депутату скоротать вечерок в неформальной обстановке?!
Канделаки: "Одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или импотент".
Вот нехорошая женщина! И это на следующий день после дня рождения нацлидера.
- Вот вы все смеётесь, а Соловьеву с Киселёвым даже песню посвятили.
- Правда?! А какую?
- Вечерний звон...
Всё-таки интересно, что такого знают сотрудники ФБР о резком карьерном скачке обычного диктора местного телевидения Юмашевой в депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия", если сразу же по её прилёту в США, прямо в аэропорту, ни капли не сомневаясь, предлагают госпоже депутату скоротать вечерок в неформальной обстановке?!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3716
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Новая методика Росстата считает доходами взятые россиянами кредиты. И деньги заработанные на погашение кредита в будущем, тоже ваш доход. Отсюда и такой резкий скачок доходов населения в последнем отчёте Росстата.
В таком виде отчёт ляжет на стол Самого. Так что ждите новых налогов, а то зажрались тут!
В таком виде отчёт ляжет на стол Самого. Так что ждите новых налогов, а то зажрались тут!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3716
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
До Нового года 68 дней, но Дедушка Мороз уже раздал подарки счастливым африканцам.
- Негры, работайте, солнце ещё высоко!
- А смысл? Русские за нас уже всё отработали.
Африканские лидеры сердечно поблагодарили Владимира Владимировича за списание долга в 20 млрд долларов.
- А то и нам бы пришлось поднимать пенсионный возраст, - заявили они.
По списку форбс, мы скоро узнаем, чья все-таки это была идея, списать долги Африке.
Если мы не простим долги Африке, то завтра за нас это сделают солдаты НАТО!
- Рабинович, вот только не надо прикидываться африканским негром! Когда тыщщу отдашь?....
На саммите в Сочи "Россия-Африка" сотрудниками ФСО была пресечена попытка африканских вождей съесть Владимира Владимировича Путина.
- Владимир Владимирович, почему вы простили долги Африке?
- Мои деньги, кому хочу, тому и даю. Вот вам могу двушечку дать, хотите?
Буду заполнять налоговую декларацию, напишу - Негр. И по работе верно, и долги должны списать.
Поменял имя на Мумбо-Юмбо, покрасился черным гримом и пошел в банк. Кредит так и не простили. Не уважают, гады, пример президента!
- Негры, работайте, солнце ещё высоко!
- А смысл? Русские за нас уже всё отработали.
Африканские лидеры сердечно поблагодарили Владимира Владимировича за списание долга в 20 млрд долларов.
- А то и нам бы пришлось поднимать пенсионный возраст, - заявили они.
По списку форбс, мы скоро узнаем, чья все-таки это была идея, списать долги Африке.
Если мы не простим долги Африке, то завтра за нас это сделают солдаты НАТО!
- Рабинович, вот только не надо прикидываться африканским негром! Когда тыщщу отдашь?....
На саммите в Сочи "Россия-Африка" сотрудниками ФСО была пресечена попытка африканских вождей съесть Владимира Владимировича Путина.
- Владимир Владимирович, почему вы простили долги Африке?
- Мои деньги, кому хочу, тому и даю. Вот вам могу двушечку дать, хотите?
Буду заполнять налоговую декларацию, напишу - Негр. И по работе верно, и долги должны списать.
Поменял имя на Мумбо-Юмбо, покрасился черным гримом и пошел в банк. Кредит так и не простили. Не уважают, гады, пример президента!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей