Юмор текущего дня

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Vredtech
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Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Вчера, 20:28

Pocкoмнaдзop зaтpeбoвaл yдaлить c Ютyбa poлик o пpeдвыбopныx oбeщaнияx 2011 гoдa, якoбы видeo мoжeт пpичинить пcиxoлoгичecкий вpeд здopoвью людeй.
Ролик с президентом РФ россиянам приносит психологический вред, считают в Роскомнадзоре...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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