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Vredtech Пользователь RZN.info Сообщения: 3718 Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48 Re: Юмор текущего дня Цитата Сообщение Vredtech » Вчера, 20:28 Pocкoмнaдзop зaтpeбoвaл yдaлить c Ютyбa poлик o пpeдвыбopныx oбeщaнияx 2011 гoдa, якoбы видeo мoжeт пpичинить пcиxoлoгичecкий вpeд здopoвью людeй.

Ролик с президентом РФ россиянам приносит психологический вред, считают в Роскомнадзоре... В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные. Вернуться к началу

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