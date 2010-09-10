Сообщение UNCLE1911 » 45 минут назад

Jararaka писал(а): Pocкoмнaдзop зaтpeбoвaл yдaлить c Ютyбa poлик o пpeдвыбopныx oбeщaнияx 2011 гoдa



А пруфы? Поиск выдаёт только ЖЖ, ВКакашечку и пердунячьих Одноглазников. А пруфы?Поиск выдаёт только ЖЖ, ВКакашечку и пердунячьих Одноглазников.

А про "шутку юмора" не слыхивал? Или кто в армии служил тот в цирке не?