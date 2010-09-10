Юмор текущего дня

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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3718
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 07 ноя 2019, 20:28

Pocкoмнaдзop зaтpeбoвaл yдaлить c Ютyбa poлик o пpeдвыбopныx oбeщaнияx 2011 гoдa, якoбы видeo мoжeт пpичинить пcиxoлoгичecкий вpeд здopoвью людeй.
Ролик с президентом РФ россиянам приносит психологический вред, считают в Роскомнадзоре...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Jararaka » Вчера, 22:20

Pocкoмнaдзop зaтpeбoвaл yдaлить c Ютyбa poлик o пpeдвыбopныx oбeщaнияx 2011 гoдa


А пруфы? :lol: Поиск выдаёт только ЖЖ, ВКакашечку и пердунячьих Одноглазников.
Научитесь красить небо в синий цвет.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11316
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Юмор текущего дня

Сообщение UNCLE1911 » Сегодня, 08:43

Jararaka писал(а):
Pocкoмнaдзop зaтpeбoвaл yдaлить c Ютyбa poлик o пpeдвыбopныx oбeщaнияx 2011 гoдa


А пруфы? :lol: Поиск выдаёт только ЖЖ, ВКакашечку и пердунячьих Одноглазников.

А про "шутку юмора" не слыхивал? Или кто в армии служил тот в цирке не?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Jararaka » Сегодня, 10:53

Да ваши шутки юмора по методичке уже задрали. Вот как-нибудь наберусь наглости да заявлю в ФСБ - надо же проверить, как работает соответствующая статья :lol:
Научитесь красить небо в синий цвет.
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