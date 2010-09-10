Юмор текущего дня
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Re: Юмор текущего дня
Pocкoмнaдзop зaтpeбoвaл yдaлить c Ютyбa poлик o пpeдвыбopныx oбeщaнияx 2011 гoдa, якoбы видeo мoжeт пpичинить пcиxoлoгичecкий вpeд здopoвью людeй.
Ролик с президентом РФ россиянам приносит психологический вред, считают в Роскомнадзоре...
Ролик с президентом РФ россиянам приносит психологический вред, считают в Роскомнадзоре...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Pocкoмнaдзop зaтpeбoвaл yдaлить c Ютyбa poлик o пpeдвыбopныx oбeщaнияx 2011 гoдa
А пруфы? Поиск выдаёт только ЖЖ, ВКакашечку и пердунячьих Одноглазников.
Научитесь красить небо в синий цвет.
Re: Юмор текущего дня
Jararaka писал(а):Pocкoмнaдзop зaтpeбoвaл yдaлить c Ютyбa poлик o пpeдвыбopныx oбeщaнияx 2011 гoдa
А пруфы? Поиск выдаёт только ЖЖ, ВКакашечку и пердунячьих Одноглазников.
А про "шутку юмора" не слыхивал? Или кто в армии служил тот в цирке не?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Юмор текущего дня
Да ваши шутки юмора по методичке уже задрали. Вот как-нибудь наберусь наглости да заявлю в ФСБ - надо же проверить, как работает соответствующая статья
Научитесь красить небо в синий цвет.
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