Юмор текущего дня
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- Vredtech
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- Сообщения: 3720
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Pocкoмнaдзop зaтpeбoвaл yдaлить c Ютyбa poлик o пpeдвыбopныx oбeщaнияx 2011 гoдa, якoбы видeo мoжeт пpичинить пcиxoлoгичecкий вpeд здopoвью людeй.
Ролик с президентом РФ россиянам приносит психологический вред, считают в Роскомнадзоре...
Ролик с президентом РФ россиянам приносит психологический вред, считают в Роскомнадзоре...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Pocкoмнaдзop зaтpeбoвaл yдaлить c Ютyбa poлик o пpeдвыбopныx oбeщaнияx 2011 гoдa
А пруфы? Поиск выдаёт только ЖЖ, ВКакашечку и пердунячьих Одноглазников.
Научитесь красить небо в синий цвет.
Re: Юмор текущего дня
Jararaka писал(а):Pocкoмнaдзop зaтpeбoвaл yдaлить c Ютyбa poлик o пpeдвыбopныx oбeщaнияx 2011 гoдa
А пруфы? Поиск выдаёт только ЖЖ, ВКакашечку и пердунячьих Одноглазников.
А про "шутку юмора" не слыхивал? Или кто в армии служил тот в цирке не?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Юмор текущего дня
Да ваши шутки юмора по методичке уже задрали. Вот как-нибудь наберусь наглости да заявлю в ФСБ - надо же проверить, как работает соответствующая статья
Научитесь красить небо в синий цвет.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3720
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Jararaka писал(а):Да ваши шутки юмора по методичке уже задрали. Вот как-нибудь наберусь наглости да заявлю в ФСБ - надо же проверить, как работает соответствующая статья
К психиатру сначала сходи. Глядя на таких, понимаешь. почему в стране всё хреновей и хреновей.
Сын его Тимошка, был психопат и откровенный идиот.
А винил Аркадий в этом интернет и компьютерные игры.
Нет, ну не алкоголизм же собственный обвинять.
- Доктор, я потерял память.
- Где потеряли?
- Что потерял?
Я не алкоголик, а алкопозитивный.
Пытливый человеческий ум сомневается во всем. Действительно ли Вселенная бесконечна? А существует ли Бог? Действительно ли искривляется время? Луна – естественный спутник или творение инопланетян? Поговаривают, есть даже такие, кто сомневается, что без Путина Россия погибнет…
- Папа! Ты представляешь, их всех посадили.
- Сколько раз говорил, не читай новости в интернете.
- Я читаю Чиполлино. Джанни Родари.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3720
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Когда эти руководящие чудаки платят зарплату только себе, выплачивая тем, кто реально трудится - копейки, то тем самым они объявляют всех кроме себя идиотами, готовыми пахать за корочку хлеба. О том, что они на самом деле самоубийцы, до них когда нибудь дойдёт, но будет поздно.
Директор фирмы приходит на работу с фингалом. Секретарша (по совместительству - любовница) спрашивает:
- Ой! Пётр Николаевич, что это у вас фингал под глазом?
А директор ей отвечает:
- А ты, Марина, когда звонишь мне на домашний телефон, спрашивай Петра Николаевича, а не пупсика.
Качество высшего образования у нас в стране плохое. Создаются так называемые корпоративные университеты. Я правильно понял,что людям,которые финансируют эти университеты, тупо не хватает денег на обучение своих детей заграницей?
После запрета спектакля "Чиполлино". Минкульт решил запретить фильм «Гостья из будущего».
Доводы. В фильме показано коммунистическое будущее, а ведь был 1991 год, в России капитализм, коммунизма быть не может, где либералы?! Фильм не отражает реалии, его надо снять с показа.
Глава телеканала думает, ну и фиг с ним, рейтинги то хорошие. Жалко.
Нашел довод. В фильме говориться что Алиса прибыла из 2086 годе? Так?
Минкульт. Так.
Глава телеканала. Ну и вот! Наверняка к 2086 году всех либералов с капиталистами, уж давно перебили.
Директор фирмы приходит на работу с фингалом. Секретарша (по совместительству - любовница) спрашивает:
- Ой! Пётр Николаевич, что это у вас фингал под глазом?
А директор ей отвечает:
- А ты, Марина, когда звонишь мне на домашний телефон, спрашивай Петра Николаевича, а не пупсика.
Качество высшего образования у нас в стране плохое. Создаются так называемые корпоративные университеты. Я правильно понял,что людям,которые финансируют эти университеты, тупо не хватает денег на обучение своих детей заграницей?
После запрета спектакля "Чиполлино". Минкульт решил запретить фильм «Гостья из будущего».
Доводы. В фильме показано коммунистическое будущее, а ведь был 1991 год, в России капитализм, коммунизма быть не может, где либералы?! Фильм не отражает реалии, его надо снять с показа.
Глава телеканала думает, ну и фиг с ним, рейтинги то хорошие. Жалко.
Нашел довод. В фильме говориться что Алиса прибыла из 2086 годе? Так?
Минкульт. Так.
Глава телеканала. Ну и вот! Наверняка к 2086 году всех либералов с капиталистами, уж давно перебили.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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