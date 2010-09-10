Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3724
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Pocкoмнaдзop зaтpeбoвaл yдaлить c Ютyбa poлик o пpeдвыбopныx oбeщaнияx 2011 гoдa, якoбы видeo мoжeт пpичинить пcиxoлoгичecкий вpeд здopoвью людeй.
Ролик с президентом РФ россиянам приносит психологический вред, считают в Роскомнадзоре...
Ролик с президентом РФ россиянам приносит психологический вред, считают в Роскомнадзоре...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Pocкoмнaдзop зaтpeбoвaл yдaлить c Ютyбa poлик o пpeдвыбopныx oбeщaнияx 2011 гoдa
А пруфы? Поиск выдаёт только ЖЖ, ВКакашечку и пердунячьих Одноглазников.
Научитесь красить небо в синий цвет.
Re: Юмор текущего дня
Jararaka писал(а):Pocкoмнaдзop зaтpeбoвaл yдaлить c Ютyбa poлик o пpeдвыбopныx oбeщaнияx 2011 гoдa
А пруфы? Поиск выдаёт только ЖЖ, ВКакашечку и пердунячьих Одноглазников.
А про "шутку юмора" не слыхивал? Или кто в армии служил тот в цирке не?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Юмор текущего дня
Да ваши шутки юмора по методичке уже задрали. Вот как-нибудь наберусь наглости да заявлю в ФСБ - надо же проверить, как работает соответствующая статья
Научитесь красить небо в синий цвет.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3724
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Jararaka писал(а):Да ваши шутки юмора по методичке уже задрали. Вот как-нибудь наберусь наглости да заявлю в ФСБ - надо же проверить, как работает соответствующая статья
К психиатру сначала сходи. Глядя на таких, понимаешь. почему в стране всё хреновей и хреновей.
Сын его Тимошка, был психопат и откровенный идиот.
А винил Аркадий в этом интернет и компьютерные игры.
Нет, ну не алкоголизм же собственный обвинять.
- Доктор, я потерял память.
- Где потеряли?
- Что потерял?
Я не алкоголик, а алкопозитивный.
Пытливый человеческий ум сомневается во всем. Действительно ли Вселенная бесконечна? А существует ли Бог? Действительно ли искривляется время? Луна – естественный спутник или творение инопланетян? Поговаривают, есть даже такие, кто сомневается, что без Путина Россия погибнет…
- Папа! Ты представляешь, их всех посадили.
- Сколько раз говорил, не читай новости в интернете.
- Я читаю Чиполлино. Джанни Родари.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3724
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Когда эти руководящие чудаки платят зарплату только себе, выплачивая тем, кто реально трудится - копейки, то тем самым они объявляют всех кроме себя идиотами, готовыми пахать за корочку хлеба. О том, что они на самом деле самоубийцы, до них когда нибудь дойдёт, но будет поздно.
Директор фирмы приходит на работу с фингалом. Секретарша (по совместительству - любовница) спрашивает:
- Ой! Пётр Николаевич, что это у вас фингал под глазом?
А директор ей отвечает:
- А ты, Марина, когда звонишь мне на домашний телефон, спрашивай Петра Николаевича, а не пупсика.
Качество высшего образования у нас в стране плохое. Создаются так называемые корпоративные университеты. Я правильно понял,что людям,которые финансируют эти университеты, тупо не хватает денег на обучение своих детей заграницей?
После запрета спектакля "Чиполлино". Минкульт решил запретить фильм «Гостья из будущего».
Доводы. В фильме показано коммунистическое будущее, а ведь был 1991 год, в России капитализм, коммунизма быть не может, где либералы?! Фильм не отражает реалии, его надо снять с показа.
Глава телеканала думает, ну и фиг с ним, рейтинги то хорошие. Жалко.
Нашел довод. В фильме говориться что Алиса прибыла из 2086 годе? Так?
Минкульт. Так.
Глава телеканала. Ну и вот! Наверняка к 2086 году всех либералов с капиталистами, уж давно перебили.
Директор фирмы приходит на работу с фингалом. Секретарша (по совместительству - любовница) спрашивает:
- Ой! Пётр Николаевич, что это у вас фингал под глазом?
А директор ей отвечает:
- А ты, Марина, когда звонишь мне на домашний телефон, спрашивай Петра Николаевича, а не пупсика.
Качество высшего образования у нас в стране плохое. Создаются так называемые корпоративные университеты. Я правильно понял,что людям,которые финансируют эти университеты, тупо не хватает денег на обучение своих детей заграницей?
После запрета спектакля "Чиполлино". Минкульт решил запретить фильм «Гостья из будущего».
Доводы. В фильме показано коммунистическое будущее, а ведь был 1991 год, в России капитализм, коммунизма быть не может, где либералы?! Фильм не отражает реалии, его надо снять с показа.
Глава телеканала думает, ну и фиг с ним, рейтинги то хорошие. Жалко.
Нашел довод. В фильме говориться что Алиса прибыла из 2086 годе? Так?
Минкульт. Так.
Глава телеканала. Ну и вот! Наверняка к 2086 году всех либералов с капиталистами, уж давно перебили.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):К психиатру сначала сходи.
Был, и не раз. Всё норм
Vredtech писал(а):Глядя на таких, понимаешь. почему в стране всё хреновей и хреновей.
Кому плохо? Мне?
Я вот уже месяц без работы - и норм опять же. За жильё заплачено, борщи/супы варю, плов тоже... пиво не проблема, но и коньячок не пропускаю. Надо было, конечно, в Крым съездить, но лучше весной (а потом и летом). И да, это всё с "последней зарплаты".
Работу новую ищу без спеха - рассматриваю только от 35 тыр как минимум.
А у тебя что не так, неработь?
Научитесь красить небо в синий цвет.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3724
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Парадокс. Всерьёз обсуждаем возможность введения четырёхдневной рабочей недели, а сделать 31 декабря всего лишь одним дополнительным выходным днём за год почему-то никак невозможно. Заколдованное число!
Последние события на Лубянке показали, что популярную ныне фразу «валить надо» не все понимают одинаково.
Одну бабушку спросили:
- Что вы можете сказать о нашем президенте?
Она ответила:
- Когда помрет, скажем.
-Ты уже срубил ёлочку на новый год? Мрась...
- Нет-нет, Грета. Я купил искусственную. Пластиковую.
Лидеры африканских стран сердечно поблагодарили российских учителей и пенсионеров за то, что те держались - благодаря этому теперь у них деньги есть.
Последние события на Лубянке показали, что популярную ныне фразу «валить надо» не все понимают одинаково.
Одну бабушку спросили:
- Что вы можете сказать о нашем президенте?
Она ответила:
- Когда помрет, скажем.
-Ты уже срубил ёлочку на новый год? Мрась...
- Нет-нет, Грета. Я купил искусственную. Пластиковую.
Лидеры африканских стран сердечно поблагодарили российских учителей и пенсионеров за то, что те держались - благодаря этому теперь у них деньги есть.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Jararaka писал(а):Vredtech писал(а):К психиатру сначала сходи.
Был, и не раз. Всё нормVredtech писал(а):Глядя на таких, понимаешь. почему в стране всё хреновей и хреновей.
Кому плохо? Мне?
Я вот уже месяц без работы - и норм опять же. За жильё заплачено, борщи/супы варю, плов тоже... пиво не проблема, но и коньячок не пропускаю. Надо было, конечно, в Крым съездить, но лучше весной (а потом и летом). И да, это всё с "последней зарплаты".
Работу новую ищу без спеха - рассматриваю только от 35 тыр как минимум.
А у тебя что не так, неработь?
Ну чё, работенка нашлась, небо покрасил? Ты раскажи, какую мне работенку поискать? Я инвалид 1 группы, пенсия смешная, заболевание такое, что никто никогда по жизни не ожидает и думает, что у него такого не случится. Оптимист ты, Жараряк.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3724
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
По культурке отечественной потоптаться, что ли...
Говорят, теперь молодые актрисы спят с Фёдором Бондарчуком только ради того, чтобы не сниматься в его фильмах.
Удивительно, что до сих пор ни один завод по производству шпагатов не предложил Анастасии Волочковой стать его лицом.
СМИ: «В Москве проходит аукцион винтажных вещей от люксовых брендов».
- А по-русски?
- Старьё сбывают.
Удивительный парадокс: ни один отечественный телеканал не показал в новогоднем эфире комедию с участием самого известного в мире российского актёра Жерара Депардьё!
- Прикинь, 90% населения планеты не знает – кто такая Ольга Бузова!
- Счастливчики!
Только благодаря рекламе вы можете смотреть несколько программ по телевизору одновременно
Я Лободу на заставку на планшет поставил, чтоб дети не брали.
Говорят, теперь молодые актрисы спят с Фёдором Бондарчуком только ради того, чтобы не сниматься в его фильмах.
Удивительно, что до сих пор ни один завод по производству шпагатов не предложил Анастасии Волочковой стать его лицом.
СМИ: «В Москве проходит аукцион винтажных вещей от люксовых брендов».
- А по-русски?
- Старьё сбывают.
Удивительный парадокс: ни один отечественный телеканал не показал в новогоднем эфире комедию с участием самого известного в мире российского актёра Жерара Депардьё!
- Прикинь, 90% населения планеты не знает – кто такая Ольга Бузова!
- Счастливчики!
Только благодаря рекламе вы можете смотреть несколько программ по телевизору одновременно
Я Лободу на заставку на планшет поставил, чтоб дети не брали.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3724
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Время плакать, но народ пока смеётся. Не всё ещё проё... потеряно.
1. На "Титанике" назначили нового штурмана. Это хорошая новость. Плохая, он тоже уже в спасательной шлюпке, в которой вам не хватило места. Наслаждайтесь оркестром, он будет играть для вас до самого конца.
2. Ельцин 1999: "Я устал, я ухожу".
Путин 2020: "Я устал, уходите".
3. Медведев сразу понял, что задачу обеспечения школьников горячими обедами ему никак не потянуть.
4. Из медведевского правительства на своём месте только один человек — Улюкаев.
5. Сборщик податей станет премьером. Сдаётся мне, что совсем скоро времена "денег нет, но вы держитесь" многие будут вспоминать, как зажиточные.
6. Медведев: "Денег нет, но вы держитесь".
Мишустин: "Продержались? Молодцы! Теперь заплатите налоги".
7. Медведев: "Денег нет, но вы держитесь".
Мишустин: "Деньги есть? Ну, держитесь".
8. СМИ: "Мишустин написал музыку к двум песням Григория Лепса".
— Ему бы с поэтом Улюкаевым встретиться — глядишь, столько новых хитов бы родилось.
9. 13:00 Путин заявил, что госслужащие должны быть только гражданами России.
16:30 Правительство в полном составе ушло в отставку.
10. Путин предложил условие для кандидатов на пост президента РФ: постоянное проживание в России не менее 25 лет, из них в должности президента не менее 20 лет.
11. Сечин за полтора часа речи президента, не вставая, заработал на новый Лексус.
12. В послании президента не уточняется, что маткапитал будет вычтен из пенсии ребенка.
13. — Если все мои указы, озвученные сегодня, будут выполнены, то через несколько лет мы заживём совсем в другой стране! — сказал Путин, обращаясь к чиновникам и парламентариям.
— Через пару лет мы наверняка все будем жить в другой стране, — тихо посмеиваясь, ответили чиновники и парламентарии, внимательно рассматривая глобус.
14. Послание Президента Федеральному Собранию.
Вопрос: почему трибуна Президента очерчена мелом по кругу?
Ответ: ВВ о них что-то знает...
1. На "Титанике" назначили нового штурмана. Это хорошая новость. Плохая, он тоже уже в спасательной шлюпке, в которой вам не хватило места. Наслаждайтесь оркестром, он будет играть для вас до самого конца.
2. Ельцин 1999: "Я устал, я ухожу".
Путин 2020: "Я устал, уходите".
3. Медведев сразу понял, что задачу обеспечения школьников горячими обедами ему никак не потянуть.
4. Из медведевского правительства на своём месте только один человек — Улюкаев.
5. Сборщик податей станет премьером. Сдаётся мне, что совсем скоро времена "денег нет, но вы держитесь" многие будут вспоминать, как зажиточные.
6. Медведев: "Денег нет, но вы держитесь".
Мишустин: "Продержались? Молодцы! Теперь заплатите налоги".
7. Медведев: "Денег нет, но вы держитесь".
Мишустин: "Деньги есть? Ну, держитесь".
8. СМИ: "Мишустин написал музыку к двум песням Григория Лепса".
— Ему бы с поэтом Улюкаевым встретиться — глядишь, столько новых хитов бы родилось.
9. 13:00 Путин заявил, что госслужащие должны быть только гражданами России.
16:30 Правительство в полном составе ушло в отставку.
10. Путин предложил условие для кандидатов на пост президента РФ: постоянное проживание в России не менее 25 лет, из них в должности президента не менее 20 лет.
11. Сечин за полтора часа речи президента, не вставая, заработал на новый Лексус.
12. В послании президента не уточняется, что маткапитал будет вычтен из пенсии ребенка.
13. — Если все мои указы, озвученные сегодня, будут выполнены, то через несколько лет мы заживём совсем в другой стране! — сказал Путин, обращаясь к чиновникам и парламентариям.
— Через пару лет мы наверняка все будем жить в другой стране, — тихо посмеиваясь, ответили чиновники и парламентарии, внимательно рассматривая глобус.
14. Послание Президента Федеральному Собранию.
Вопрос: почему трибуна Президента очерчена мелом по кругу?
Ответ: ВВ о них что-то знает...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Совместная французско-русская сказка о патриотизме
Были у папаши Дюбуа три сына: старший Жак, средний Жюль и младший Жан- дурак.
Пришла им пора жениться. Вышли они на Елисейские поля и стали стрелять в разные
стороны. Жак попал в депутата Национального собрания, но тот был уже женат.
Жюль попал в кюре, но тому жениться религия не разрешает. А Жан-дурак попал
в лягушку, да и в ту, на самом деле, не попал, а промазал. Пыталась ему лягушка
объяснить русским языком, что она на самом деле царевна, а лягушкой обернулась,
чтобы за визой в посольстве не стоять но Жан был француз и русского языка не
понимал. Приготовил он лягушку по старинному рецепту и стал шеф-поваром в парижском
ресторане. Мораль: сидите, девки, в родном болоте и не квакайте. Нечего вам
на Елисейских полях делать. А дураков у нас и дома хватает.
Были у папаши Дюбуа три сына: старший Жак, средний Жюль и младший Жан- дурак.
Пришла им пора жениться. Вышли они на Елисейские поля и стали стрелять в разные
стороны. Жак попал в депутата Национального собрания, но тот был уже женат.
Жюль попал в кюре, но тому жениться религия не разрешает. А Жан-дурак попал
в лягушку, да и в ту, на самом деле, не попал, а промазал. Пыталась ему лягушка
объяснить русским языком, что она на самом деле царевна, а лягушкой обернулась,
чтобы за визой в посольстве не стоять но Жан был француз и русского языка не
понимал. Приготовил он лягушку по старинному рецепту и стал шеф-поваром в парижском
ресторане. Мораль: сидите, девки, в родном болоте и не квакайте. Нечего вам
на Елисейских полях делать. А дураков у нас и дома хватает.
Re: Юмор текущего дня
завсегда везде ничтяк
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3724
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Интересно, а в новой Конституции будут звёздочки, сноски и текст мелким шрифтом снизу?
Закон один, и на всех его не хватает.
Нужно пpoстo написaть в Кoнституции одну yниверcальнyю фрaзy － "Ha вcё бoжья вoля". И хватит, она самодостаточная. И государство на бумаге сэкономит.
Говорят, Вовочка Сидоров предложил внести в Конституцию РФ статью о том, что ученик не может сидеть в одном классе более двух сроков.
Фотографии политиков и прочих чиновников, размещённые на стрельбище в качестве мишеней, значительно увеличивают точность и кучность стрельбы даже у новичков.
Если Путин сегодня уменьшит пенсионный возраст до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, то есть вероятность, что более 90% россиян проголосуют за его пожизненное правление.
Закон один, и на всех его не хватает.
Нужно пpoстo написaть в Кoнституции одну yниверcальнyю фрaзy － "Ha вcё бoжья вoля". И хватит, она самодостаточная. И государство на бумаге сэкономит.
Говорят, Вовочка Сидоров предложил внести в Конституцию РФ статью о том, что ученик не может сидеть в одном классе более двух сроков.
Фотографии политиков и прочих чиновников, размещённые на стрельбище в качестве мишеней, значительно увеличивают точность и кучность стрельбы даже у новичков.
Если Путин сегодня уменьшит пенсионный возраст до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, то есть вероятность, что более 90% россиян проголосуют за его пожизненное правление.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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