Сообщение Vredtech » 01 дек 2019, 12:09

Когда эти руководящие чудаки платят зарплату только себе, выплачивая тем, кто реально трудится - копейки, то тем самым они объявляют всех кроме себя идиотами, готовыми пахать за корочку хлеба. О том, что они на самом деле самоубийцы, до них когда нибудь дойдёт, но будет поздно.



Директор фирмы приходит на работу с фингалом. Секретарша (по совместительству - любовница) спрашивает:

- Ой! Пётр Николаевич, что это у вас фингал под глазом?

А директор ей отвечает:

- А ты, Марина, когда звонишь мне на домашний телефон, спрашивай Петра Николаевича, а не пупсика.



Качество высшего образования у нас в стране плохое. Создаются так называемые корпоративные университеты. Я правильно понял,что людям,которые финансируют эти университеты, тупо не хватает денег на обучение своих детей заграницей?



После запрета спектакля "Чиполлино". Минкульт решил запретить фильм «Гостья из будущего».

Доводы. В фильме показано коммунистическое будущее, а ведь был 1991 год, в России капитализм, коммунизма быть не может, где либералы?! Фильм не отражает реалии, его надо снять с показа.

Глава телеканала думает, ну и фиг с ним, рейтинги то хорошие. Жалко.

Нашел довод. В фильме говориться что Алиса прибыла из 2086 годе? Так?

Минкульт. Так.

Глава телеканала. Ну и вот! Наверняка к 2086 году всех либералов с капиталистами, уж давно перебили.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.