Юмор текущего дня

Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Gviskant
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 авг 2016, 15:49

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Gviskant » 16 июн 2020, 20:58

Единственнный человек в мире, которого интересует твое мнение - кассир супермаркета со своим вопросом про пакет
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Gviskant
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 авг 2016, 15:49

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Gviskant » 16 июн 2020, 21:07

Не хлебом единым жив человек, -а еще картошкой, шашлыком и кетчупом.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Remark
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 21:27

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Remark » 16 июн 2020, 21:07

Звонок домофона.
Голос пьяного мужа:
-Дрова нужны?
-Какие дрова? Жена открывает.
Через минуту муж выпадает из входной двери.
-Теперь пили!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Remark
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 21:27

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Remark » 16 июн 2020, 21:16

Утром проснулся, чувствую что виноват, правда не знаю в чём, подожду пока проснётся жена и прояснит этот вопрос.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Remark
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 21:27

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Remark » 16 июн 2020, 21:22

Мне так нравится артистка Ингеборга Дапкунайте: и внешность и акриса хорошая, а имя протсто шедевр - так похоже на ëб твою мать...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3734
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 27 июн 2020, 23:00

Есть в стране как минимум одна архитолерантная служба, которой похрен на твой пол, возраст, цвет кожи, язык на котором ты говоришь, сексуальную ориентацию, социальный статус, вероисповедание и которая принимает любого жителя страны таким какой он есть со всеми его тараканами - ФНС.

Где цыгане - Нобелевские лауреаты по физике ?
Почему ни один из президентов США не был татарином?
Что за расизм?

Вот смеются люди над мемами по первому дню голосования. А если задуматься, то неужели народ, срущий в деревянных сортирах на улице в 21 веке, не достоин проголосовать на пеньке, или в багажнике авто?

На Параде Победы в Москве Путин не пожал руку сыну Лукашенко Коле. «Не узнал, богатым будет», - догадался Бацька.

Как ни крути, а в России во время пандемии торговля водкой оказалась неприкосновенной. Так-что, всю правду о губительном действии водки на коронавирус, похоже, от нас скрывают.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3734
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 13 авг 2020, 21:25

Недавно узнал, что вся служба безопасности Сбербанка сидит в тюрьме, оттуда мне звонит и проверяет правильность моих платежей. Иногда предлагает помочь получить кредиты.

Ну щас русские насмотрятся на беларусский майдан и как начнут агрессивнее терпеть.

- Что-то мало желающих делать прививки новой вакциной от коронавируса. Что делать?
- Надо слух пустить, что после вакцинации у женщин целлюлит исчезает, а у мужиков эрекция лучше.

Сидят 2 лягушки в российском телевизионном болоте:
- Украина надоела. Сирия надоела. Коронавирус надоел. Скукота. Кваа.
- Смотри, смотри, Белоруссия. Кваа.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Юмор текущего дня

Сообщение polpol » 04 ноя 2020, 17:42

демотиватор.png
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3734
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 15 ноя 2020, 21:21

В одной весьма постсоветской стране, на тамошнем, самом, что ни на есть центральном телевидении, всерьёз задумались о прекращении выпуска новостных, аналитических и общественно-политических программ.
Потому что тот, для кого их снимают, всё равно эту хрень не смотрит, а те кто ещё смотрит, всей этой хрени давно уже не верят.

У нас ОЧЕНЬ серьёзная органиЗАДНИЦА борьбы с короновирусом ...

Песков сказал, Песков разъяснил, Песков определил... У нас Путин президент, или Песков?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3734
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Сегодня, 13:45

Путин рассказал, что оторопел от сцен насилия по ТВ. Так это он еще не досмотрел до момента, когда детям на лечение смс-ками собирают!

Путин заявил, что рост цен на продукты в России не связан с пандемией - и он как всегда прав! Ведь если бы пандемии не было, цены бы росли точно так же.

Указ:
Обеспечить дальнейшее стремительное развитие и процветание России, рост благосостояния граждан и укрепление превосходства над западом.
Исполнители:
Росстат, ВЦИОМ, 1-й канал.

Михаил Сергеевич провел антиалкогольную компанию и развалил СССР.
На месте нынешнего правительства я бы лучше сменил вакцину.

Я опять не понял. Воевали Армения, Азербайджан и Турция. А без помидоров остались мы.

- Стесняюсь спросить, вы не подскажете, кто виноват в росте цен на продукты?
- Стесняюсь сказать.

(все анекдоты упёрты из общедоступных сетей)
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Юмор»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей