Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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Re: Юмор текущего дня
Не хлебом единым жив человек, -а еще картошкой, шашлыком и кетчупом.
Re: Юмор текущего дня
Звонок домофона.
Голос пьяного мужа:
-Дрова нужны?
-Какие дрова? Жена открывает.
Через минуту муж выпадает из входной двери.
-Теперь пили!
Голос пьяного мужа:
-Дрова нужны?
-Какие дрова? Жена открывает.
Через минуту муж выпадает из входной двери.
-Теперь пили!
Re: Юмор текущего дня
Утром проснулся, чувствую что виноват, правда не знаю в чём, подожду пока проснётся жена и прояснит этот вопрос.
Re: Юмор текущего дня
Мне так нравится артистка Ингеборга Дапкунайте: и внешность и акриса хорошая, а имя протсто шедевр - так похоже на ëб твою мать...
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3735
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Есть в стране как минимум одна архитолерантная служба, которой похрен на твой пол, возраст, цвет кожи, язык на котором ты говоришь, сексуальную ориентацию, социальный статус, вероисповедание и которая принимает любого жителя страны таким какой он есть со всеми его тараканами - ФНС.
Где цыгане - Нобелевские лауреаты по физике ?
Почему ни один из президентов США не был татарином?
Что за расизм?
Вот смеются люди над мемами по первому дню голосования. А если задуматься, то неужели народ, срущий в деревянных сортирах на улице в 21 веке, не достоин проголосовать на пеньке, или в багажнике авто?
На Параде Победы в Москве Путин не пожал руку сыну Лукашенко Коле. «Не узнал, богатым будет», - догадался Бацька.
Как ни крути, а в России во время пандемии торговля водкой оказалась неприкосновенной. Так-что, всю правду о губительном действии водки на коронавирус, похоже, от нас скрывают.
Где цыгане - Нобелевские лауреаты по физике ?
Почему ни один из президентов США не был татарином?
Что за расизм?
Вот смеются люди над мемами по первому дню голосования. А если задуматься, то неужели народ, срущий в деревянных сортирах на улице в 21 веке, не достоин проголосовать на пеньке, или в багажнике авто?
На Параде Победы в Москве Путин не пожал руку сыну Лукашенко Коле. «Не узнал, богатым будет», - догадался Бацька.
Как ни крути, а в России во время пандемии торговля водкой оказалась неприкосновенной. Так-что, всю правду о губительном действии водки на коронавирус, похоже, от нас скрывают.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3735
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
Недавно узнал, что вся служба безопасности Сбербанка сидит в тюрьме, оттуда мне звонит и проверяет правильность моих платежей. Иногда предлагает помочь получить кредиты.
Ну щас русские насмотрятся на беларусский майдан и как начнут агрессивнее терпеть.
- Что-то мало желающих делать прививки новой вакциной от коронавируса. Что делать?
- Надо слух пустить, что после вакцинации у женщин целлюлит исчезает, а у мужиков эрекция лучше.
Сидят 2 лягушки в российском телевизионном болоте:
- Украина надоела. Сирия надоела. Коронавирус надоел. Скукота. Кваа.
- Смотри, смотри, Белоруссия. Кваа.
Ну щас русские насмотрятся на беларусский майдан и как начнут агрессивнее терпеть.
- Что-то мало желающих делать прививки новой вакциной от коронавируса. Что делать?
- Надо слух пустить, что после вакцинации у женщин целлюлит исчезает, а у мужиков эрекция лучше.
Сидят 2 лягушки в российском телевизионном болоте:
- Украина надоела. Сирия надоела. Коронавирус надоел. Скукота. Кваа.
- Смотри, смотри, Белоруссия. Кваа.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3735
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
В одной весьма постсоветской стране, на тамошнем, самом, что ни на есть центральном телевидении, всерьёз задумались о прекращении выпуска новостных, аналитических и общественно-политических программ.
Потому что тот, для кого их снимают, всё равно эту хрень не смотрит, а те кто ещё смотрит, всей этой хрени давно уже не верят.
У нас ОЧЕНЬ серьёзная органиЗАДНИЦА борьбы с короновирусом ...
Песков сказал, Песков разъяснил, Песков определил... У нас Путин президент, или Песков?
Потому что тот, для кого их снимают, всё равно эту хрень не смотрит, а те кто ещё смотрит, всей этой хрени давно уже не верят.
У нас ОЧЕНЬ серьёзная органиЗАДНИЦА борьбы с короновирусом ...
Песков сказал, Песков разъяснил, Песков определил... У нас Путин президент, или Песков?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3735
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Путин рассказал, что оторопел от сцен насилия по ТВ. Так это он еще не досмотрел до момента, когда детям на лечение смс-ками собирают!
Путин заявил, что рост цен на продукты в России не связан с пандемией - и он как всегда прав! Ведь если бы пандемии не было, цены бы росли точно так же.
Указ:
Обеспечить дальнейшее стремительное развитие и процветание России, рост благосостояния граждан и укрепление превосходства над западом.
Исполнители:
Росстат, ВЦИОМ, 1-й канал.
Михаил Сергеевич провел антиалкогольную компанию и развалил СССР.
На месте нынешнего правительства я бы лучше сменил вакцину.
Я опять не понял. Воевали Армения, Азербайджан и Турция. А без помидоров остались мы.
- Стесняюсь спросить, вы не подскажете, кто виноват в росте цен на продукты?
- Стесняюсь сказать.
(все анекдоты упёрты из общедоступных сетей)
Путин заявил, что рост цен на продукты в России не связан с пандемией - и он как всегда прав! Ведь если бы пандемии не было, цены бы росли точно так же.
Указ:
Обеспечить дальнейшее стремительное развитие и процветание России, рост благосостояния граждан и укрепление превосходства над западом.
Исполнители:
Росстат, ВЦИОМ, 1-й канал.
Михаил Сергеевич провел антиалкогольную компанию и развалил СССР.
На месте нынешнего правительства я бы лучше сменил вакцину.
Я опять не понял. Воевали Армения, Азербайджан и Турция. А без помидоров остались мы.
- Стесняюсь спросить, вы не подскажете, кто виноват в росте цен на продукты?
- Стесняюсь сказать.
(все анекдоты упёрты из общедоступных сетей)
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3735
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
С 1 августа на территории РФ вводится обязательное ношение цветных штанов.
Зеленые – непривитый.
Сиреневые – поставил первый компонент.
Желтые – два компонента.
Малиновые – разработчик вакцины и медработник.
Зеленые – непривитый.
Сиреневые – поставил первый компонент.
Желтые – два компонента.
Малиновые – разработчик вакцины и медработник.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Доктор,почему.когда сижу за компьютером в Интернете,то у меня свист в ушах? -Голубчик,это нормально.Просто ваша жизнь со свистом пролетает мимо.
Решили с супругой по средам подтянуть наши знания иностранного языка.Любые вопросы,любые фразы должны звучать только на английском,ни на каком другом языке.Поэтому по средам не разговариваем.
Решили с супругой по средам подтянуть наши знания иностранного языка.Любые вопросы,любые фразы должны звучать только на английском,ни на каком другом языке.Поэтому по средам не разговариваем.
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