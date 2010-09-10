Сообщение Vredtech » 27 июн 2020, 23:00

Есть в стране как минимум одна архитолерантная служба, которой похрен на твой пол, возраст, цвет кожи, язык на котором ты говоришь, сексуальную ориентацию, социальный статус, вероисповедание и которая принимает любого жителя страны таким какой он есть со всеми его тараканами - ФНС.



Где цыгане - Нобелевские лауреаты по физике ?

Почему ни один из президентов США не был татарином?

Что за расизм?



Вот смеются люди над мемами по первому дню голосования. А если задуматься, то неужели народ, срущий в деревянных сортирах на улице в 21 веке, не достоин проголосовать на пеньке, или в багажнике авто?



На Параде Победы в Москве Путин не пожал руку сыну Лукашенко Коле. «Не узнал, богатым будет», - догадался Бацька.



Как ни крути, а в России во время пандемии торговля водкой оказалась неприкосновенной. Так-что, всю правду о губительном действии водки на коронавирус, похоже, от нас скрывают.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.