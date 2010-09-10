Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3728
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Юмор текущего дня
А заведу ка я отдельную темку специально для таких вещей, ибо событие, про которое не сочинили анекдот - это не событие, а так себе... Короче - сегодня хихикаем, а через неделю уже не помним.
Итак:
– На подведомственном участке на дороги вышло 15 единиц уборочной техники.
– Это же узбеки с лопатами.
– Это единицы уборочной техники.
Итак:
– На подведомственном участке на дороги вышло 15 единиц уборочной техники.
– Это же узбеки с лопатами.
– Это единицы уборочной техники.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Не знаю, будем это помнить...
Путин заявил, что падение цен на нефть оздоровляет экономику - примерно как похудение. Вы не пробовали похудеть с 115 килограммов до меньше 30!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Юмор текущего дня
Эх, сколько их уже было...
В Китае взорвалась атомная бомба. Погибло десять милли... да практически без потерь.
В Китае взорвалась атомная бомба. Погибло десять милли... да практически без потерь.
Научитесь красить небо в синий цвет.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3728
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Вот все шутят про уборщицу из Газпрома, а кто его знает, что она убирает, может конкурентов...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Юмор текущего дня
конкурентов?
типа их-http://www.interfax.ru/business/489674?
типа их-http://www.interfax.ru/business/489674?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3728
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Продолжение шоу)))
Преступники вернули украденную сумку уборщице Газпрома, когда узнали, что отмывает она не полы, а деньги, а убирает не помещения, а конкурентов.
Мысля:
Началось бурление про Кадыровы извинения. Наверняка креатив попрет...
Преступники вернули украденную сумку уборщице Газпрома, когда узнали, что отмывает она не полы, а деньги, а убирает не помещения, а конкурентов.
Мысля:
Началось бурление про Кадыровы извинения. Наверняка креатив попрет...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3728
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Интернет-пират, перешедший на службу монарху, становится интернет-корсаром.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3728
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Вопрос на миллион !
На сколько поднимется цена на бензин, если нефть будет бесплатной ?
На сколько поднимется цена на бензин, если нефть будет бесплатной ?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3728
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
BREAKING NEWS! После заявления Путина кто-то запер Мавзолей изнутри на швабру.
На самом деле рубль падает от того, что из оборота вывели копейку, а она его берегла.
На самом деле рубль падает от того, что из оборота вывели копейку, а она его берегла.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3728
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Нужно непременно поставить памятник питекантропам. Во-первых, они наши деды. Во-вторых, воевали...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3728
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
На третий год стояния в очереди подвезли мощи Серова.
К очереди на Серова присоединились дальнобойщики и очередь на Серова перекрыла МКАД.
В очереди на Серова был замечен Траволта на лабутенах и в охуительных штанах.
В очереди провокаторы распространяют слухи, что персик у девочки — турецкий.
Дептранс Москвы установил паркоматы в очереди на Серова
На Avito открыли раздел услуг "займу место в очереди на Серова".
На ближайших губернаторских выборах очередь на Серова выдвинула трех независимых кандидатов и случайно подвернувшуюся вахтершу.
На центральной улице Штирлиц услышал очередь. Штирлиц пригнулся. К ноге его выкатился мерзлый персик. "На Серова", — подумал Штирлиц.
К очереди на Серова присоединились дальнобойщики и очередь на Серова перекрыла МКАД.
В очереди на Серова был замечен Траволта на лабутенах и в охуительных штанах.
В очереди провокаторы распространяют слухи, что персик у девочки — турецкий.
Дептранс Москвы установил паркоматы в очереди на Серова
На Avito открыли раздел услуг "займу место в очереди на Серова".
На ближайших губернаторских выборах очередь на Серова выдвинула трех независимых кандидатов и случайно подвернувшуюся вахтершу.
На центральной улице Штирлиц услышал очередь. Штирлиц пригнулся. К ноге его выкатился мерзлый персик. "На Серова", — подумал Штирлиц.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Я бы совместил выставку Серова с кормлением посетителей блинами с лопаты. И ещё бесплатные билеты. Пришло бы ещё больше людей. Народ надо приучать к культуре.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3728
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
И видео уже вспомнили из "Приключений Электроника", где гангстеры в последней серии в музей ломятся )))
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3728
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Новый брак Людмилы Путиной учит нас важной вещи: жизнь после Путина существует.
Рутрекер был навсегда заблокирован на территории России. Российские пользователи активно обсуждают эту новость на форуме рутрекера.
Рутрекер был навсегда заблокирован на территории России. Российские пользователи активно обсуждают эту новость на форуме рутрекера.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3728
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
не так страшны свиной и птичий
как очень редкий рыбий грипп
не дай вам бог хоть раз услышать
надрывный кашель камбалы
как очень редкий рыбий грипп
не дай вам бог хоть раз услышать
надрывный кашель камбалы
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3728
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Никогда ещё народ не замирал в такой надежде, увидев реанимичку, выезжающую из Кремля...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
UNCLE1911 писал(а):Вобля
Это речка такая в Мособласти, если чё...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3728
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Зато как хорошо сейчас американцам, взявшим ипотечный кредит в рублях!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3728
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
UNCLE1911 писал(а):
Это речка такая в Мособласти, если чё...
Немного причастного юмора
Сидят на берегу речки рабочие, культурно выпивают. Вдруг с неба падает истребитель, взлетевший с местного авиазавода.
- Во бля! - сказал один рабочий...
Так у речки появилось название.
Всего в России три столицы - Москва, Рязань и Луховицы!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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