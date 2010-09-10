Юмор текущего дня

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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3728
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 13 янв 2016, 21:48

А заведу ка я отдельную темку специально для таких вещей, ибо событие, про которое не сочинили анекдот - это не событие, а так себе... Короче - сегодня хихикаем, а через неделю уже не помним.

Итак:

– На подведомственном участке на дороги вышло 15 единиц уборочной техники.
– Это же узбеки с лопатами.
– Это единицы уборочной техники.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Юмор текущего дня

Сообщение UNCLE1911 » 13 янв 2016, 23:37

Не знаю, будем это помнить...
Путин заявил, что падение цен на нефть оздоровляет экономику - примерно как похудение. Вы не пробовали похудеть с 115 килограммов до меньше 30!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Jararaka » 14 янв 2016, 00:26

Эх, сколько их уже было...

В Китае взорвалась атомная бомба. Погибло десять милли... да практически без потерь.
Научитесь красить небо в синий цвет.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3728
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 14 янв 2016, 22:11

Вот все шутят про уборщицу из Газпрома, а кто его знает, что она убирает, может конкурентов...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Юмор текущего дня

Сообщение ФрекенСнорк » 15 янв 2016, 06:25

конкурентов? :D
типа их-http://www.interfax.ru/business/489674? :)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3728
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 15 янв 2016, 23:56

Продолжение шоу)))

Преступники вернули украденную сумку уборщице Газпрома, когда узнали, что отмывает она не полы, а деньги, а убирает не помещения, а конкурентов.

Мысля:
Началось бурление про Кадыровы извинения. Наверняка креатив попрет...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3728
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 20 янв 2016, 22:07

Интернет-пират, перешедший на службу монарху, становится интернет-корсаром.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3728
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 21 янв 2016, 20:38

Вопрос на миллион !
На сколько поднимется цена на бензин, если нефть будет бесплатной ?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Сообщения: 3728
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 22 янв 2016, 23:04

BREAKING NEWS! После заявления Путина кто-то запер Мавзолей изнутри на швабру.

На самом деле рубль падает от того, что из оборота вывели копейку, а она его берегла.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3728
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 23 янв 2016, 18:02

Нужно непременно поставить памятник питекантропам. Во-первых, они наши деды. Во-вторых, воевали...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3728
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 24 янв 2016, 16:12

На третий год стояния в очереди подвезли мощи Серова.

К очереди на Серова присоединились дальнобойщики и очередь на Серова перекрыла МКАД.

В очереди на Серова был замечен Траволта на лабутенах и в охуительных штанах.

В очереди провокаторы распространяют слухи, что персик у девочки — турецкий.

Дептранс Москвы установил паркоматы в очереди на Серова

На Avito открыли раздел услуг "займу место в очереди на Серова".

На ближайших губернаторских выборах очередь на Серова выдвинула трех независимых кандидатов и случайно подвернувшуюся вахтершу.

На центральной улице Штирлиц услышал очередь. Штирлиц пригнулся. К ноге его выкатился мерзлый персик. "На Серова", — подумал Штирлиц.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3629
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Колхозник » 24 янв 2016, 18:29

7015580.jpg

Я бы совместил выставку Серова с кормлением посетителей блинами с лопаты. И ещё бесплатные билеты. Пришло бы ещё больше людей. Народ надо приучать к культуре.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3728
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 24 янв 2016, 21:36

И видео уже вспомнили из "Приключений Электроника", где гангстеры в последней серии в музей ломятся )))
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3728
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 26 янв 2016, 22:41

Новый брак Людмилы Путиной учит нас важной вещи: жизнь после Путина существует.

Рутрекер был навсегда заблокирован на территории России. Российские пользователи активно обсуждают эту новость на форуме рутрекера.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3728
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 27 янв 2016, 21:24

не так страшны свиной и птичий
как очень редкий рыбий грипп
не дай вам бог хоть раз услышать
надрывный кашель камбалы
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Юмор текущего дня

Сообщение UNCLE1911 » 27 янв 2016, 21:57

Вобля
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3728
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 27 янв 2016, 22:52

Никогда ещё народ не замирал в такой надежде, увидев реанимичку, выезжающую из Кремля...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Юмор текущего дня

Сообщение UNCLE1911 » 28 янв 2016, 10:18

UNCLE1911 писал(а):Вобля

Это речка такая в Мособласти, если чё...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3728
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 28 янв 2016, 22:07

Зато как хорошо сейчас американцам, взявшим ипотечный кредит в рублях!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3728
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 28 янв 2016, 22:09

UNCLE1911 писал(а):
Это речка такая в Мособласти, если чё...


Немного причастного юмора :D

Сидят на берегу речки рабочие, культурно выпивают. Вдруг с неба падает истребитель, взлетевший с местного авиазавода.
- Во бля! - сказал один рабочий...
Так у речки появилось название.

Всего в России три столицы - Москва, Рязань и Луховицы!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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