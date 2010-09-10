Сообщение Vredtech » 13 янв 2016, 21:48

А заведу ка я отдельную темку специально для таких вещей, ибо событие, про которое не сочинили анекдот - это не событие, а так себе... Короче - сегодня хихикаем, а через неделю уже не помним.



Итак:



– На подведомственном участке на дороги вышло 15 единиц уборочной техники.

– Это же узбеки с лопатами.

– Это единицы уборочной техники.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.