Сообщение Chok-chok » 15 дек 2016, 08:05

Были на прошлой неделе на стройке, в первом доме работа идёт полным ходом, народу много: и асфальтом занимаются, и внутри работа кипит, впечатление самое положительное от посещения. Во втором доме особо движения не заметила, как сказала Наталья (менеджер), сейчас сдадут первый дом и активненько возьмутся за второй. Во втором пока квартиры-леснички снежком припорошены)) Внутри вроде по-прежнему прокладывают электрику. После НГ возможно будут стеклить. Во дворе щебнем ровняли дорожки, у детской площадки укладывали асфальт.

Посетили демонстрационную квартиру в первом доме, все симпатично, аккуратно, скромно и со вкусом. С нетерпением ждём сдачи первого дома, ну а потом и второго!