"Еврокомфорт" Зеленый сад.
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
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Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.
Продолжение фоторепортажа:
Строительная компания «Зеленый сад»
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Тел. (4912) 77-77-70
зеленыйсад.рф
Мы строим город-сад!
Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.
Подскажите, пожалуйста, кухонные плиты там электрические или все-таки газовые?
Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.
Добрый день! Кто-нибудь заказывал теплый пол у застройщика? Интересует цена кв.м. и какие трубы кладут?
Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.
[quote="Tanyusik"]Добрый день! Кто-нибудь заказывал теплый пол у застройщика? Интересует цена кв.м. и какие трубы кладут?[/quote
Добрый день. А ЗС такие услуги оказывает?
Добрый день. А ЗС такие услуги оказывает?
Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.
Да, как и многие СК. И еще интересно, кто-нибудь берёт чистовой ремонт от ЗС, цены по Рязани реальные?
Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.
Средняя цена под ключ 4000руб. за квадрат. Есть дешевле, есть дороже. Это работа. Материалы отдельно.
Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.
Добрый день! Вторую очередь начали стеклить?
Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.
Добрый день. Насколько мне известно нет. Прокладывают электрику. Коробку поставили до зимы и замечательно. Остальное дело техники. ))) Квартиру свою посещал. Пока на восьмом нет перегородок, посмотрел как будет на третьем. Все понравилось. Слышал что могут сдать уже летом. Владельцы 1 и 2 очереди включайтесь в обсуждение. Будем совместно решать возникающие вопросы. А они появятся. Заборы, охрана, парковка, видеонаблюдение и т.д. и т.п.
Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.
Какой подъезд? На прошлой неделе во втором подъезде на седьмом этаже перегородки уже были, видели. В вк выложили отчет за ноябрь https://vk.com/spk_green_garden?w=wall-79163546_2543
Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.
Были на прошлой неделе на стройке, в первом доме работа идёт полным ходом, народу много: и асфальтом занимаются, и внутри работа кипит, впечатление самое положительное от посещения. Во втором доме особо движения не заметила, как сказала Наталья (менеджер), сейчас сдадут первый дом и активненько возьмутся за второй. Во втором пока квартиры-леснички снежком припорошены)) Внутри вроде по-прежнему прокладывают электрику. После НГ возможно будут стеклить. Во дворе щебнем ровняли дорожки, у детской площадки укладывали асфальт.
Посетили демонстрационную квартиру в первом доме, все симпатично, аккуратно, скромно и со вкусом. С нетерпением ждём сдачи первого дома, ну а потом и второго!
Посетили демонстрационную квартиру в первом доме, все симпатично, аккуратно, скромно и со вкусом. С нетерпением ждём сдачи первого дома, ну а потом и второго!
Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.
Как показались потолки в этой квартире? Не низко?
Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.
По мне так потолки норм, не низко. Фото почему-то с телефона выложить не могу
Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.
Да, кстати, в доме будет магазин "Пятёрочка", фитнес-центр и что-то типа "Развивайки" для детей
Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.
Здравствуйте, как думаете сдастся ли дом в срок?
Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.
Первый сдастся, там все готово уже. Второй дом обещают сдать раньше, в конце 2 квартала 2017(по документам 4 квартал 2017). Пока сложно что-то предполагать по второму дому, хотя коробку уже выложили, квартиры начали штукатурить. Сейчас у ЗС силы брошены на сдачу домов 4 кв 2016 года, а вот после НГ увидим движуху и во втором доме.
Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.
Ну когда же выдадут ключи!!! )))
Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.
Кто был на стройке(второй дом)? Какие дела? Сегодня проезжали мимо, никого из рабочих не видели, хотя на сайте видно, что рабочие по двору внутри ходят.
И ещё вопрос про школу. К какой школе относится ЖК? К 11 или к 41?
И ещё вопрос про школу. К какой школе относится ЖК? К 11 или к 41?
Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.
Всем привет. Соседи из первой очереди отзовитесь, напишите как обжились в доме, все ли нравится? Меня лично очень удивило решение застройщика разместить котел на стене окна в кухне. На мой "удивленный" звонок ответили что проблемы индейцев шерифа не ....т, это проект и переделывать никто ничего не будет. В первой очереди тоже так? Как выходите из положения с гарнитуром? Ну и прочее: уборка, квартплата.
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