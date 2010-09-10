"Еврокомфорт" Зеленый сад.

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Зеленый сад
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55
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Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.

Сообщение Зеленый сад » 21 окт 2016, 17:02

Продолжение фоторепортажа:
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Строительная компания «Зеленый сад»
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зеленыйсад.рф
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Chok-chok
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 13:41

Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.

Сообщение Chok-chok » 20 ноя 2016, 07:53

Подскажите, пожалуйста, кухонные плиты там электрические или все-таки газовые?
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Tanyusik
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 19:11

Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.

Сообщение Tanyusik » 22 ноя 2016, 09:32

Добрый день! Кто-нибудь заказывал теплый пол у застройщика? Интересует цена кв.м. и какие трубы кладут?
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lisrzn
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 09:59

Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.

Сообщение lisrzn » 22 ноя 2016, 10:34

[quote="Tanyusik"]Добрый день! Кто-нибудь заказывал теплый пол у застройщика? Интересует цена кв.м. и какие трубы кладут?[/quote
Добрый день. А ЗС такие услуги оказывает?
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Tanyusik
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 19:11

Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.

Сообщение Tanyusik » 22 ноя 2016, 14:07

Да, как и многие СК. И еще интересно, кто-нибудь берёт чистовой ремонт от ЗС, цены по Рязани реальные?
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lisrzn
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 09:59

Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.

Сообщение lisrzn » 22 ноя 2016, 17:05

Средняя цена под ключ 4000руб. за квадрат. Есть дешевле, есть дороже. Это работа. Материалы отдельно.
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Chok-chok
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 13:41

Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.

Сообщение Chok-chok » 26 ноя 2016, 16:59

Добрый день! Вторую очередь начали стеклить?
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lisrzn
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 09:59

Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.

Сообщение lisrzn » 28 ноя 2016, 11:13

Добрый день. Насколько мне известно нет. Прокладывают электрику. Коробку поставили до зимы и замечательно. Остальное дело техники. ))) Квартиру свою посещал. Пока на восьмом нет перегородок, посмотрел как будет на третьем. Все понравилось. Слышал что могут сдать уже летом. Владельцы 1 и 2 очереди включайтесь в обсуждение. Будем совместно решать возникающие вопросы. А они появятся. Заборы, охрана, парковка, видеонаблюдение и т.д. и т.п.
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Chok-chok
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 13:41

Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.

Сообщение Chok-chok » 28 ноя 2016, 19:19

Какой подъезд? На прошлой неделе во втором подъезде на седьмом этаже перегородки уже были, видели. В вк выложили отчет за ноябрь https://vk.com/spk_green_garden?w=wall-79163546_2543
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Chok-chok
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 13:41

Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.

Сообщение Chok-chok » 15 дек 2016, 08:05

Были на прошлой неделе на стройке, в первом доме работа идёт полным ходом, народу много: и асфальтом занимаются, и внутри работа кипит, впечатление самое положительное от посещения. Во втором доме особо движения не заметила, как сказала Наталья (менеджер), сейчас сдадут первый дом и активненько возьмутся за второй. Во втором пока квартиры-леснички снежком припорошены)) Внутри вроде по-прежнему прокладывают электрику. После НГ возможно будут стеклить. Во дворе щебнем ровняли дорожки, у детской площадки укладывали асфальт.
Посетили демонстрационную квартиру в первом доме, все симпатично, аккуратно, скромно и со вкусом. С нетерпением ждём сдачи первого дома, ну а потом и второго!
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lisrzn
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 09:59

Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.

Сообщение lisrzn » 15 дек 2016, 09:41

Как показались потолки в этой квартире? Не низко?
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Chok-chok
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 13:41

Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.

Сообщение Chok-chok » 15 дек 2016, 10:39

По мне так потолки норм, не низко. Фото почему-то с телефона выложить не могу
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Chok-chok
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 13:41

Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.

Сообщение Chok-chok » 15 дек 2016, 11:05

Да, кстати, в доме будет магазин "Пятёрочка", фитнес-центр и что-то типа "Развивайки" для детей
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Chok-chok
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 13:41

Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.

Сообщение Chok-chok » 15 дек 2016, 11:33

IMG_5692.JPG
Вот как-то так
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Ponchik14
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 14:32

Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.

Сообщение Ponchik14 » 15 дек 2016, 14:35

Здравствуйте, как думаете сдастся ли дом в срок?
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Chok-chok
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 13:41

Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.

Сообщение Chok-chok » 16 дек 2016, 09:12

Первый сдастся, там все готово уже. Второй дом обещают сдать раньше, в конце 2 квартала 2017(по документам 4 квартал 2017). Пока сложно что-то предполагать по второму дому, хотя коробку уже выложили, квартиры начали штукатурить. Сейчас у ЗС силы брошены на сдачу домов 4 кв 2016 года, а вот после НГ увидим движуху и во втором доме.
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Duplex
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 08:51

Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.

Сообщение Duplex » 30 дек 2016, 08:55

Ну когда же выдадут ключи!!! )))
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Chok-chok
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 13:41

Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.

Сообщение Chok-chok » 04 янв 2017, 17:32

Кто был на стройке(второй дом)? Какие дела? Сегодня проезжали мимо, никого из рабочих не видели, хотя на сайте видно, что рабочие по двору внутри ходят.
И ещё вопрос про школу. К какой школе относится ЖК? К 11 или к 41?
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lisrzn
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 09:59

Re: "Еврокомфорт" Зеленый сад.

Сообщение lisrzn » Сегодня, 15:09

Всем привет. Соседи из первой очереди отзовитесь, напишите как обжились в доме, все ли нравится? Меня лично очень удивило решение застройщика разместить котел на стене окна в кухне. На мой "удивленный" звонок ответили что проблемы индейцев шерифа не ....т, это проект и переделывать никто ничего не будет. В первой очереди тоже так? Как выходите из положения с гарнитуром? Ну и прочее: уборка, квартплата.
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