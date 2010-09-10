Ремонт холодильника
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Ремонт холодильника
Посоветуйте, куда лучше обратиться,чтобы отремонтировать холодильник?
Re: Ремонт холодильника
http://forum.rzn.info/viewtopic.php?f=21&t=19103&p=527220&hilit=%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA#p527220
вот тут нашла мастера для холодильника
вот тут нашла мастера для холодильника
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
Re: Ремонт холодильника
Ты имеешь ввиду того парня, который предложил московских чинителей и сказал, что особенно это выгодно пенсионерам?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Ремонт холодильника
Здравствуйте. Как раз нам самим недавно починили холодильник, сами не ожидали, что так удачно все сложится, нашли хороших мастеров, которые все исправили и теперь он снова в строю. В Москве обращались сюда http://iceserv.ru/
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