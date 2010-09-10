Где купить участок для ПМЖ?
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
10 сообщений • Страница 1 из 1
Где купить участок для ПМЖ?
Всем добрый день!
Рязанцы, нужна ваша помощь в виде советов, желательно, чтобы эти советы были основаны на личном опыте (сами там живете/друзья/родные и т.п.)
Переехали сюда на ПМЖ, активно ищем участок для постройки дома, для постоянного проживания. Но что-то никак не выберем. Только что-нибудь понравится, так какая-нибудь "кака" выясняется((
Наши критерии к деревне:
- московское или михайловское направление (в принципе и о других подумаем, если в этих направлениях вообще не вариант)
- все коммуникации
- не очень далеко от города
- бюджет ограничен (Константиново, Пощупово не потянем, да и далеко они).
Это основное вроде.
Посоветуйте, пожалуйста)
Рязанцы, нужна ваша помощь в виде советов, желательно, чтобы эти советы были основаны на личном опыте (сами там живете/друзья/родные и т.п.)
Переехали сюда на ПМЖ, активно ищем участок для постройки дома, для постоянного проживания. Но что-то никак не выберем. Только что-нибудь понравится, так какая-нибудь "кака" выясняется((
Наши критерии к деревне:
- московское или михайловское направление (в принципе и о других подумаем, если в этих направлениях вообще не вариант)
- все коммуникации
- не очень далеко от города
- бюджет ограничен (Константиново, Пощупово не потянем, да и далеко они).
Это основное вроде.
Посоветуйте, пожалуйста)
Re: Где купить участок для ПМЖ?
московское направление это на любителя , пол города живут на московском,приокском,канищево и томятся в пробках , наверное им это нравится раз они там живут , спасское направление наверное самое хорошее Поляны,Варские,Мурмино утрение пробки на вьезде в Рязань , а в остальное время 20-30 мин и в центре на театралке , 20 лет назад жил в Полянах там 2 школы, 2 садика ,больница была + речка и неспешная жизнь деревенская
Re: Где купить участок для ПМЖ?
витек писал(а):московское направление это на любителя , пол города живут на московском,приокском,канищево и томятся в пробках , наверное им это нравится раз они там живут , спасское направление наверное самое хорошее Поляны,Варские,Мурмино утрение пробки на вьезде в Рязань , а в остальное время 20-30 мин и в центре на театралке , 20 лет назад жил в Полянах там 2 школы, 2 садика ,больница была + речка и неспешная жизнь деревенская
Спасибо
Re: Где купить участок для ПМЖ?
Больницы нет, есть амбулатория. Школы покруче городских. И очень много чего другого.
Но я жесткий противник заселения заокских двлей, поэтому- поезжайте лучше в Скиётово.
Но я жесткий противник заселения заокских двлей, поэтому- поезжайте лучше в Скиётово.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Где купить участок для ПМЖ?
UNCLE1911 писал(а):Больницы нет, есть амбулатория.
Главное, есть кому больничные выписывать. От местной медицины зачастую большего и не требуют. Да там большего и не могут. Правда, в последние годы наметилась тенденция оснащать медучереждения "на местах" самым современным оборудованием функциональной диагностики. Некоторый прогресс возможен в физиопроцедурах. Но что касается стационарного лечения, для чего собственно и нужны полноценные больницы, то тут уровень медицинского обслуживания повсеместно снижается. В тех ситуациях, когда раньше больного лечили "на месте", сейчас сплошь и рядом отправляют в Рязань. У нас в Железнодорожной больнице в былые времена какие только операции не делали?! И онкологические, и сердечные... А сейчас чуть что: в ОКБ в Канищево, в Центральную клиническую РЖД и т.д. Участковые больницы (Пощупово, Алёшня) тоже стали амбулаториями.
UNCLE1911 писал(а): Школы покруче городских. И очень много чего другого.
Но я жесткий противник заселения заокских двлей, поэтому- поезжайте лучше в Скиётово.
А чего же гость из солнечного Донбасса в сердцах выпалил: Ноги моей больше здесь не будет!!! Ночных клубов и подпольных казино как в стильном Донецке он в Полянах не нашёл Подозреваю, что и Рязань в этом смысле его разочаровала
Re: Где купить участок для ПМЖ?
витек писал(а): 20 лет назад жил в Полянах там 2 школы,
А вторая школа - это какая? В интернете есть сайт только одной Полянской СОШ. В Викимапии обозначена ещё начальная школа - ну так и в той школе, где моя дочка учится, первые три класса - в отдельном здании: но это же не самостоятельная школа, тем более средняя
Школа-интернат, сами понимаете - совсем другая статья.
Re: Где купить участок для ПМЖ?
да , наверное лучше Секиотово , ненадо заселять заокские земли , наверное там школ больше и все они СОШ , да и не амбулатория там а наверное полноценная больница как ОКБ , да и маршрутки там наверное не через 10-20 минут ездиют , а через 1-2 минуты
Re: Где купить участок для ПМЖ?
В школу интернат ты без серьезного блата хрен устроишься. Тут уже много лет детиместной крутизны учатся. Это вам не рыбновский детдом.АЛСНщик писал(а):витек писал(а): 20 лет назад жил в Полянах там 2 школы,
А вторая школа - это какая? В интернете есть сайт только одной Полянской СОШ. В Викимапии обозначена ещё начальная школа - ну так и в той школе, где моя дочка учится, первые три класса - в отдельном здании: но это же не самостоятельная школа, тем более средняя
Школа-интернат, сами понимаете - совсем другая статья.
Не буду рекламировать, чтоб ценник не хадирать. )
В течение многих десятилетий директора интерната становились в последствии заведующими РОНО Рязанского района. ИМХО, неспроста?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Где купить участок для ПМЖ?
В рыбновском Доме Детства помню, когда я ещё ОПС обслуживал, сразу предупредили: не оставлять чемодан с инструментами без присмотра ни на минуту - упрут воспитанники Хотя многим тогдашним воспитанникам повезло: даже если не усыновили французы или американцы, то по крайней мере побывали на каникулах в той же Франции или США. И это в 90-е годы Откуда деньги? Вроде как благотворительность, некая международная организация Люблю Россию. Но уж больно всё гладко и легко выходило: до конца не уверен, что все усыновлённые дети отправлялись к своему новому заграничному месту жительства целиком...
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26
Где купить участок для ПМЖ
Предложение отличное, только я живу очень далеко от Беличей. С Троещины пилить туда совсем не с руки.
Хотелось одним махом купить все и отдать машину "в надежные руки".
Хотелось одним махом купить все и отдать машину "в надежные руки".
10 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Общие вопросы по недвижимости»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей