Где купить участок для ПМЖ?

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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ZippyGirl
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 13:19

Где купить участок для ПМЖ?

Сообщение ZippyGirl » 20 янв 2016, 14:52

Всем добрый день!
Рязанцы, нужна ваша помощь в виде советов, желательно, чтобы эти советы были основаны на личном опыте (сами там живете/друзья/родные и т.п.)
Переехали сюда на ПМЖ, активно ищем участок для постройки дома, для постоянного проживания. Но что-то никак не выберем. Только что-нибудь понравится, так какая-нибудь "кака" выясняется((
Наши критерии к деревне:
- московское или михайловское направление (в принципе и о других подумаем, если в этих направлениях вообще не вариант)
- все коммуникации
- не очень далеко от города
- бюджет ограничен (Константиново, Пощупово не потянем, да и далеко они).
Это основное вроде.
Посоветуйте, пожалуйста)
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витек
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 07 апр 2015, 14:15

Re: Где купить участок для ПМЖ?

Сообщение витек » 23 янв 2016, 19:15

московское направление это на любителя , пол города живут на московском,приокском,канищево и томятся в пробках , наверное им это нравится раз они там живут , спасское направление наверное самое хорошее Поляны,Варские,Мурмино утрение пробки на вьезде в Рязань , а в остальное время 20-30 мин и в центре на театралке , 20 лет назад жил в Полянах там 2 школы, 2 садика ,больница была + речка и неспешная жизнь деревенская
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ZippyGirl
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 13:19

Re: Где купить участок для ПМЖ?

Сообщение ZippyGirl » 24 янв 2016, 22:20

витек писал(а):московское направление это на любителя , пол города живут на московском,приокском,канищево и томятся в пробках , наверное им это нравится раз они там живут , спасское направление наверное самое хорошее Поляны,Варские,Мурмино утрение пробки на вьезде в Рязань , а в остальное время 20-30 мин и в центре на театралке , 20 лет назад жил в Полянах там 2 школы, 2 садика ,больница была + речка и неспешная жизнь деревенская

Спасибо :)
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11192
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Где купить участок для ПМЖ?

Сообщение UNCLE1911 » 24 янв 2016, 22:25

Больницы нет, есть амбулатория. Школы покруче городских. И очень много чего другого.
Но я жесткий противник заселения заокских двлей, поэтому- поезжайте лучше в Скиётово.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1767
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Где купить участок для ПМЖ?

Сообщение АЛСНщик » 26 янв 2016, 11:33

UNCLE1911 писал(а):Больницы нет, есть амбулатория.

Главное, есть кому больничные выписывать. От местной медицины зачастую большего и не требуют. Да там большего и не могут. Правда, в последние годы наметилась тенденция оснащать медучереждения "на местах" самым современным оборудованием функциональной диагностики. Некоторый прогресс возможен в физиопроцедурах. Но что касается стационарного лечения, для чего собственно и нужны полноценные больницы, то тут уровень медицинского обслуживания повсеместно снижается. В тех ситуациях, когда раньше больного лечили "на месте", сейчас сплошь и рядом отправляют в Рязань. У нас в Железнодорожной больнице в былые времена какие только операции не делали?! И онкологические, и сердечные... А сейчас чуть что: в ОКБ в Канищево, в Центральную клиническую РЖД и т.д. Участковые больницы (Пощупово, Алёшня) тоже стали амбулаториями.
UNCLE1911 писал(а): Школы покруче городских. И очень много чего другого.
Но я жесткий противник заселения заокских двлей, поэтому- поезжайте лучше в Скиётово.

А чего же гость из солнечного Донбасса в сердцах выпалил: Ноги моей больше здесь не будет!!! Ночных клубов и подпольных казино как в стильном Донецке он в Полянах не нашёл :lol: Подозреваю, что и Рязань в этом смысле его разочаровала :P
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1767
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Где купить участок для ПМЖ?

Сообщение АЛСНщик » 26 янв 2016, 12:01

витек писал(а): 20 лет назад жил в Полянах там 2 школы,

А вторая школа - это какая? В интернете есть сайт только одной Полянской СОШ. В Викимапии обозначена ещё начальная школа - ну так и в той школе, где моя дочка учится, первые три класса - в отдельном здании: но это же не самостоятельная школа, тем более средняя ;)
Школа-интернат, сами понимаете - совсем другая статья.
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витек
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 07 апр 2015, 14:15

Re: Где купить участок для ПМЖ?

Сообщение витек » 26 янв 2016, 18:17

да , наверное лучше Секиотово , ненадо заселять заокские земли , наверное там школ больше и все они СОШ , да и не амбулатория там а наверное полноценная больница как ОКБ , да и маршрутки там наверное не через 10-20 минут ездиют , а через 1-2 минуты
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11192
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Где купить участок для ПМЖ?

Сообщение UNCLE1911 » 26 янв 2016, 21:23

АЛСНщик писал(а):
витек писал(а): 20 лет назад жил в Полянах там 2 школы,

А вторая школа - это какая? В интернете есть сайт только одной Полянской СОШ. В Викимапии обозначена ещё начальная школа - ну так и в той школе, где моя дочка учится, первые три класса - в отдельном здании: но это же не самостоятельная школа, тем более средняя ;)
Школа-интернат, сами понимаете - совсем другая статья.
В школу интернат ты без серьезного блата хрен устроишься. Тут уже много лет детиместной крутизны учатся. Это вам не рыбновский детдом.
Не буду рекламировать, чтоб ценник не хадирать. )
В течение многих десятилетий директора интерната становились в последствии заведующими РОНО Рязанского района. ИМХО, неспроста?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1767
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Где купить участок для ПМЖ?

Сообщение АЛСНщик » 26 янв 2016, 22:15

В рыбновском Доме Детства помню, когда я ещё ОПС обслуживал, сразу предупредили: не оставлять чемодан с инструментами без присмотра ни на минуту - упрут воспитанники :evil: Хотя многим тогдашним воспитанникам повезло: даже если не усыновили французы или американцы, то по крайней мере побывали на каникулах в той же Франции или США. И это в 90-е годы :shock: Откуда деньги? Вроде как благотворительность, некая международная организация Люблю Россию. Но уж больно всё гладко и легко выходило: до конца не уверен, что все усыновлённые дети отправлялись к своему новому заграничному месту жительства целиком...
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vistailDom
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26

Где купить участок для ПМЖ

Сообщение vistailDom » 20 минут назад

Предложение отличное, только я живу очень далеко от Беличей. С Троещины пилить туда совсем не с руки.
Хотелось одним махом купить все и отдать машину "в надежные руки".
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