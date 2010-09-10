Сообщение АЛСНщик » 26 янв 2016, 11:33

UNCLE1911 писал(а): Больницы нет, есть амбулатория.

UNCLE1911 писал(а): Школы покруче городских. И очень много чего другого.

Но я жесткий противник заселения заокских двлей, поэтому- поезжайте лучше в Скиётово.

Главное, есть кому больничные выписывать. От местной медицины зачастую большего и не требуют. Да там большего и не могут. Правда, в последние годы наметилась тенденция оснащать медучереждения "на местах" самым современным оборудованием функциональной диагностики. Некоторый прогресс возможен в физиопроцедурах. Но что касается стационарного лечения, для чего собственно и нужны полноценные больницы, то тут уровень медицинского обслуживания повсеместно снижается. В тех ситуациях, когда раньше больного лечили "на месте", сейчас сплошь и рядом отправляют в Рязань. У нас в Железнодорожной больнице в былые времена какие только операции не делали?! И онкологические, и сердечные... А сейчас чуть что: в ОКБ в Канищево, в Центральную клиническую РЖД и т.д. Участковые больницы (Пощупово, Алёшня) тоже стали амбулаториями.А чего же гость из солнечного Донбасса в сердцах выпалил: Ноги моей больше здесь не будет!!! Ночных клубов и подпольных казино как в стильном Донецке он в Полянах не нашёлПодозреваю, что и Рязань в этом смысле его разочаровала