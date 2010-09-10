Конкурс 1С:ИТС 2016 для студентов
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Re: Конкурс 1С:ИТС 2016 для студентов
Да, но только если не знаешь 1С, можно просто попасть на вебинар в качестве зрителя?
Продам готовый гостиничный бизнес
Продаю готовый бизнес
Большой хостел с длинным договором аренды.
100% заполняемость на несколько лет вперед. шикарные перспективы развития.
Расположены почти в центре Санкт-Петербурга.
Отличная арендная (фиксированная) ставка. все вопросы по телефону +7 (962) 697-30-37
Большой хостел с длинным договором аренды.
100% заполняемость на несколько лет вперед. шикарные перспективы развития.
Расположены почти в центре Санкт-Петербурга.
Отличная арендная (фиксированная) ставка. все вопросы по телефону +7 (962) 697-30-37
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Образование в Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей