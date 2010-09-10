Конкурс 1С:ИТС 2016 для студентов

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AlexaGribenko

Re: Конкурс 1С:ИТС 2016 для студентов

Сообщение AlexaGribenko » 20 янв 2016, 16:41

Да, но только если не знаешь 1С, можно просто попасть на вебинар в качестве зрителя?
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Ivanthoub
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 37 минут назад

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