Теплый пол водяной или электрический?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 ноя 2016, 18:30
Re: Теплый пол водяной или электрический?
Какой выбрать пол? Так тут все индивидуально, водяной пол требует стяжку 4 см, представьте такую ступеньку у себя на кухне, если хочется сделать побыстрее и чтоб небольшую высоту поднять то под плитку можно маты, легко мантируется кстати, но стоит дороже, а инфракрасный пол обычно кладут под ламинат и паркетную доску)) по перспективе сэкономить, хочешь камфорт, будь готов за него заплатить, не хочешь, то вообще не делай, а по поводу самоделкиных которые в стояк врезаются, из-за вас потом теплопотери в квартирах, следующих по направлению воды, спасибо они вам не скажут, но самое главное это то, что будет с людьми снизу, когда ваша самодельная система даст сбой, а это обязательно произойдёт!
Спасибо всем кто читал, уважайте своих соседей и не будьте эгоистами, нормы, как и военный устав, построены на "крови"
Спасибо всем кто читал, уважайте своих соседей и не будьте эгоистами, нормы, как и военный устав, построены на "крови"
Re: Теплый пол водяной или электрический?
Теплый пол, который электрический, нужен в прихожей,размером 0,5кв.м, чтобы обувь сушить. Понимаю, что нужно как минимум две пары обуви, но по 12 тыс. уже дорого.
Re: Теплый пол водяной или электрический?
Есть по рациональнее решения, так как теплый пол, он не выгоден. Вы тут http://svoimi-rukamy.net/23-cistema-oto ... -doma.html посмотрите, и поймете о чем я.
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Теплый пол водяной или электрический?
А можно сделать на террасе теплый пол? В принципе все смонтировано, но почему бы нет? У нас выход из дома через террасу. Зима, снег, лед. Хотя бы дорожку
Re: Теплый пол водяной или электрический?
Лучше проложите резиновую дорожку, рифленную. http://rezcom.ru/catalog/rezinovye-stupeni/ Дешевле выйдет
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Теплый пол водяной или электрический?
А у нас обычная плитка. Это нужно сверху приклеить?
Re: Теплый пол водяной или электрический?
С 01.07,2017г вырастет с 4,03 рубля за киловатт-час до 4,18 рубля.
Re: Теплый пол водяной или электрический?
Недавно сделали электрические маты на кухню 9м2. По деньгам где то выходит за день 50 рублей.Да это удобно особенно если с датчиком .
Re: Теплый пол водяной или электрический?
У нас на кухне и в ванне электрический теплый пол. Смонтировали быстро и пол нас частенько спасает!
Re: Теплый пол водяной или электрический?
Какой бы не был теплый пол все же склоняюсь к теплому мягкому покрытию. У нас везде поверх линолеума лежит ковролин http://homex.ru/napolnie-pokritiya/kovrolin/, к тому же в доме маленькие дети и они все время играют на полу. Да и сама не привыкла ходить в тапочках, а по мягкому теплому полу куда более приятно ходить чем по ламинату или паркету.
Улыбка действует на трудности так же, как солнце на тучи — разгоняет их.
Re: Теплый пол водяной или электрический?
Ребят, не подскажите хороший виниловый ламинат в загородный дом?Долго выбираю уже, цены очень большие, а если учесть что надо на целый дом вообще плохо становится.Есть несколько претендентов, один из них http://e-diz.ru/catalog/vinilovye-poly.Цены не очень большие, а отзывы положительные.Но хочется услышать от специалистов, которые занимаются этим.
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