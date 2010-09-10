Теплый пол водяной или электрический?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Алексей GESk
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 ноя 2016, 18:30

Re: Теплый пол водяной или электрический?

Сообщение Алексей GESk » 26 ноя 2016, 19:48

Какой выбрать пол? Так тут все индивидуально, водяной пол требует стяжку 4 см, представьте такую ступеньку у себя на кухне, если хочется сделать побыстрее и чтоб небольшую высоту поднять то под плитку можно маты, легко мантируется кстати, но стоит дороже, а инфракрасный пол обычно кладут под ламинат и паркетную доску)) по перспективе сэкономить, хочешь камфорт, будь готов за него заплатить, не хочешь, то вообще не делай, а по поводу самоделкиных которые в стояк врезаются, из-за вас потом теплопотери в квартирах, следующих по направлению воды, спасибо они вам не скажут, но самое главное это то, что будет с людьми снизу, когда ваша самодельная система даст сбой, а это обязательно произойдёт!
Спасибо всем кто читал, уважайте своих соседей и не будьте эгоистами, нормы, как и военный устав, построены на "крови"
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Теплый пол водяной или электрический?

Сообщение listen10 » 27 ноя 2016, 09:26

Теплый пол, который электрический, нужен в прихожей,размером 0,5кв.м, чтобы обувь сушить. Понимаю, что нужно как минимум две пары обуви, но по 12 тыс. уже дорого.
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Мартирос
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 30 июл 2016, 09:43

Re: Теплый пол водяной или электрический?

Сообщение Мартирос » 08 дек 2016, 21:09

Есть по рациональнее решения, так как теплый пол, он не выгоден. Вы тут http://svoimi-rukamy.net/23-cistema-oto ... -doma.html посмотрите, и поймете о чем я.
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Теплый пол водяной или электрический?

Сообщение Barabulka222 » 09 дек 2016, 23:17

А можно сделать на террасе теплый пол? В принципе все смонтировано, но почему бы нет? У нас выход из дома через террасу. Зима, снег, лед. Хотя бы дорожку
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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: Теплый пол водяной или электрический?

Сообщение Зверь » 10 дек 2016, 12:26

Лучше проложите резиновую дорожку, рифленную. http://rezcom.ru/catalog/rezinovye-stupeni/ Дешевле выйдет
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Теплый пол водяной или электрический?

Сообщение Barabulka222 » 11 дек 2016, 21:02

А у нас обычная плитка. Это нужно сверху приклеить?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5711
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Теплый пол водяной или электрический?

Сообщение ivanes » 21 дек 2016, 13:05

С 01.07,2017г вырастет с 4,03 рубля за киловатт-час до 4,18 рубля.
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dimon m
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 20:35

Re: Теплый пол водяной или электрический?

Сообщение dimon m » 21 дек 2016, 23:33

Недавно сделали электрические маты на кухню 9м2. По деньгам где то выходит за день 50 рублей.Да это удобно особенно если с датчиком .
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ArinaM
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 дек 2016, 18:59

Re: Теплый пол водяной или электрический?

Сообщение ArinaM » 23 дек 2016, 19:03

У нас на кухне и в ванне электрический теплый пол. Смонтировали быстро и пол нас частенько спасает!
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Semmihailov
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 10:57
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Re: Теплый пол водяной или электрический?

Сообщение Semmihailov » 29 минут назад

nazar123 писал(а):Подскажите пожалуйста, из каких труб лучше всего делать отопление? Как на счет характеристики полипропиленовых труб? Заранее большое спасибо за помощь, буду должен)
remoo.ru



Ну полипропиленовые трубы в основном сейчас и стараются использовать. Они дешевле и проще на монтаже. Вот по поводу характеристик по самой воде именно конкретно сазать не могу, не являюсь отопленцем. Попробуйте здесь почитать.
Прочность, жесткость, устойчивость
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