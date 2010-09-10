Сообщение Алексей GESk » 26 ноя 2016, 19:48

Какой выбрать пол? Так тут все индивидуально, водяной пол требует стяжку 4 см, представьте такую ступеньку у себя на кухне, если хочется сделать побыстрее и чтоб небольшую высоту поднять то под плитку можно маты, легко мантируется кстати, но стоит дороже, а инфракрасный пол обычно кладут под ламинат и паркетную доску)) по перспективе сэкономить, хочешь камфорт, будь готов за него заплатить, не хочешь, то вообще не делай, а по поводу самоделкиных которые в стояк врезаются, из-за вас потом теплопотери в квартирах, следующих по направлению воды, спасибо они вам не скажут, но самое главное это то, что будет с людьми снизу, когда ваша самодельная система даст сбой, а это обязательно произойдёт!

Спасибо всем кто читал, уважайте своих соседей и не будьте эгоистами, нормы, как и военный устав, построены на "крови"