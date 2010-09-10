Теплый пол водяной или электрический?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Теплый пол водяной или электрический?
А можно сделать на террасе теплый пол? В принципе все смонтировано, но почему бы нет? У нас выход из дома через террасу. Зима, снег, лед. Хотя бы дорожку
Re: Теплый пол водяной или электрический?
Лучше проложите резиновую дорожку, рифленную. http://rezcom.ru/catalog/rezinovye-stupeni/ Дешевле выйдет
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Теплый пол водяной или электрический?
А у нас обычная плитка. Это нужно сверху приклеить?
Re: Теплый пол водяной или электрический?
С 01.07,2017г вырастет с 4,03 рубля за киловатт-час до 4,18 рубля.
Re: Теплый пол водяной или электрический?
Недавно сделали электрические маты на кухню 9м2. По деньгам где то выходит за день 50 рублей.Да это удобно особенно если с датчиком .
Re: Теплый пол водяной или электрический?
Ни тот, ни тот. Берите инфракрасную теплую пленку. Преимуществ у такого теплого пола много - цена, не нужен мастер по укладке, 20 лет гарантии. Абсолютно безопасен и удобен такой пол еще и тем, что совсем не обязательно монтировать его под напольное покрытие. Можно просто уложить под ковер или ковролин. Почитайте о нем отзывы в интернете - ни одного отрицательного. Себе покупал в БИГАМ STEM ENERGY PROFI https://www.bigam.ru/product/infrakrasn ... 1m-676777/ Брал на всю квартиру кроме коридора, заплатил копейки.
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