Теплый пол водяной или электрический?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Теплый пол водяной или электрический?
А можно сделать на террасе теплый пол? В принципе все смонтировано, но почему бы нет? У нас выход из дома через террасу. Зима, снег, лед. Хотя бы дорожку
Re: Теплый пол водяной или электрический?
Лучше проложите резиновую дорожку, рифленную. http://rezcom.ru/catalog/rezinovye-stupeni/ Дешевле выйдет
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Теплый пол водяной или электрический?
А у нас обычная плитка. Это нужно сверху приклеить?
Re: Теплый пол водяной или электрический?
С 01.07,2017г вырастет с 4,03 рубля за киловатт-час до 4,18 рубля.
Re: Теплый пол водяной или электрический?
Недавно сделали электрические маты на кухню 9м2. По деньгам где то выходит за день 50 рублей.Да это удобно особенно если с датчиком .
Re: Теплый пол водяной или электрический?
Ни тот, ни тот. Берите инфракрасную теплую пленку. Преимуществ у такого теплого пола много - цена, не нужен мастер по укладке, 20 лет гарантии. Абсолютно безопасен и удобен такой пол еще и тем, что совсем не обязательно монтировать его под напольное покрытие. Можно просто уложить под ковер или ковролин. Почитайте о нем отзывы в интернете - ни одного отрицательного. Себе покупал в БИГАМ STEM ENERGY PROFI https://www.bigam.ru/product/infrakrasn ... 1m-676777/ Брал на всю квартиру кроме коридора, заплатил копейки.
Re: Теплый пол водяной или электрический?
.remoo писал(а):Больше внушает доверия водяной пол
Мне тоже нравится водяной теплый пол. Кроме того, что внушает доверия, то еще можно сделать самому своими руками без мастеров. Мы делали теплый пол своим друзьям в том году и получилось все на высшем уровне.
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