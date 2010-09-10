Теплый пол водяной или электрический?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Теплый пол водяной или электрический?

Сообщение Barabulka222 » 09 дек 2016, 23:17

А можно сделать на террасе теплый пол? В принципе все смонтировано, но почему бы нет? У нас выход из дома через террасу. Зима, снег, лед. Хотя бы дорожку
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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: Теплый пол водяной или электрический?

Сообщение Зверь » 10 дек 2016, 12:26

Лучше проложите резиновую дорожку, рифленную. http://rezcom.ru/catalog/rezinovye-stupeni/ Дешевле выйдет
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Теплый пол водяной или электрический?

Сообщение Barabulka222 » 11 дек 2016, 21:02

А у нас обычная плитка. Это нужно сверху приклеить?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6637
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Теплый пол водяной или электрический?

Сообщение ivanes » 21 дек 2016, 13:05

С 01.07,2017г вырастет с 4,03 рубля за киловатт-час до 4,18 рубля.
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dimon m
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 20:35

Re: Теплый пол водяной или электрический?

Сообщение dimon m » 21 дек 2016, 23:33

Недавно сделали электрические маты на кухню 9м2. По деньгам где то выходит за день 50 рублей.Да это удобно особенно если с датчиком .
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MILAh
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 01:55

Re: Теплый пол водяной или электрический?

Сообщение MILAh » 06 мар 2018, 09:32

Ни тот, ни тот. Берите инфракрасную теплую пленку. Преимуществ у такого теплого пола много - цена, не нужен мастер по укладке, 20 лет гарантии. Абсолютно безопасен и удобен такой пол еще и тем, что совсем не обязательно монтировать его под напольное покрытие. Можно просто уложить под ковер или ковролин. Почитайте о нем отзывы в интернете - ни одного отрицательного. Себе покупал в БИГАМ STEM ENERGY PROFI https://www.bigam.ru/product/infrakrasn ... 1m-676777/ Брал на всю квартиру кроме коридора, заплатил копейки.
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deggion
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 22:26

Re: Теплый пол водяной или электрический?

Сообщение deggion » 21 мар 2018, 16:15

remoo писал(а):Больше внушает доверия водяной пол
.
Мне тоже нравится водяной теплый пол. Кроме того, что внушает доверия, то еще можно сделать самому своими руками без мастеров. Мы делали теплый пол своим друзьям в том году и получилось все на высшем уровне.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Теплый пол водяной или электрический?

Сообщение vorog58 » Сегодня, 17:58

Привет. Не понимаю , на какой нужен в обычной квартире водяной или электрический пол. Если есть центральное отопление и лично в моей квартире тепло. И в гостиной лежит ковролин : https://линолеум23.рф/catalog/kovrovye- ... ickstep-2/ Кстати смотрится не плохо и к тому же недорого
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