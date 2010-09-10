Сообщение deggion » 21 мар 2018, 16:15

remoo писал(а): Больше внушает доверия водяной пол Больше внушает доверия водяной пол

Мне тоже нравится водяной теплый пол. Кроме того, что внушает доверия, то еще можно сделать самому своими руками без мастеров. Мы делали теплый пол своим друзьям в том году и получилось все на высшем уровне.