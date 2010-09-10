Sergi писал(а):

Татьяночка33 писал(а): Теплый пол водяной ли электрический? Какой лучше выбрать, какой лежит у вас?

Ясное дело водяной, мы себе в спальне сделали вообще от центрального отопления, просто взяли и втихаря в стяжке врезались в стояк и всё отлично, даже пару раз подпекало. По материалу использовал полипропилен армированный стекловолокном, два года всё отлично. А инфракрасные все эти или маты - бред, расход электричества недешёвого.