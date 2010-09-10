Ищу тренера!
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Ищу тренера!
Ну вот все у меня клёво..и душа.и все такое..но вот тело подкачало..увы. Мне 34 года, рост 162, вес 60, ноги длинные-руки длинные, запястья-щиколотки как у кузнечика:)))) но...нет талии, спинка с запасами хомячка и в нагрузку плоскостопие и слабовастенькие суставы в коленях....Не скажу, что ярый фанат спорта..но...сила воли железная, генетические данные хорошие,времени если не вагон..то тележка точно вот...решила, что прямая дорога мне в фитнес центр..увы после прочтения тем и мнений окружающих..счастья не нашла..решила прямым текстом и сразу обратиться к профи. Кто меня возьмет? Обещаю стать галочкой на вашей доске почета:) через полгода..ну+5 мес . Приоритетов не расставляю, готова заниматься с Тренером,и женского или мужского рода не важно , главное, чтоб вам было интересно построить не только себя..а еще и меня.. в нагрузку.
Re: Ищу тренера!
ARKADIRA писал(а):Ну вот все у меня клёво..и душа.и все такое..но вот тело подкачало..увы. Мне 34 года, рост 162, вес 60, ноги длинные-руки длинные, запястья-щиколотки как у кузнечика:)))) но...нет талии, спинка с запасами хомячка и в нагрузку плоскостопие и слабовастенькие суставы в коленях....Не скажу, что ярый фанат спорта..но...сила воли железная, генетические данные хорошие,времени если не вагон..то тележка точно вот...решила, что прямая дорога мне в фитнес центр..увы после прочтения тем и мнений окружающих..счастья не нашла..решила прямым текстом и сразу обратиться к профи. Кто меня возьмет? Обещаю стать галочкой на вашей доске почета:) через полгода..ну+5 мес . Приоритетов не расставляю, готова заниматься с Тренером,и женского или мужского рода не важно , главное, чтоб вам было интересно построить не только себя..а еще и меня.. в нагрузку.
С тренером трудно посоветовать, возьмётся тренировать любой только деньги плати, а так попробуйте скорректировать питание, питаться 5-6 раз в день, исключите простые углеводы( сладости, выпечку и т.д.), свинину. В тренажёрном зале уделить, больше внимания спине ( при развитой спине у вас зрительно появится талия) и попе, красивые плечи для девушке тоже важно. Если надо могу составить программу( бесплатно), но правильно выполнять упражнение на расстоянии не научишь, а это важно. И что значит слабовастые суставы в коленях? У меня самого плоскостопие и ничего, при занятии на кардиотренажорах вместо беговой дорожки выберите элептический тренажёр, ноги в голени болеть не будут
Re: Ищу тренера!
как результаты?
3 сообщения • Страница 1 из 1
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