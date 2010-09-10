Сообщение ARKADIRA » 23 янв 2016, 02:37

Ну вот все у меня клёво..и душа.и все такое..но вот тело подкачало..увы. Мне 34 года, рост 162, вес 60, ноги длинные-руки длинные, запястья-щиколотки как у кузнечика:)))) но...нет талии, спинка с запасами хомячка и в нагрузку плоскостопие и слабовастенькие суставы в коленях....Не скажу, что ярый фанат спорта..но...сила воли железная, генетические данные хорошие,времени если не вагон..то тележка точновот...решила, что прямая дорога мне в фитнес центр..увы после прочтения тем и мнений окружающих..счастья не нашла..решила прямым текстом и сразу обратиться к профи. Кто меня возьмет? Обещаю стать галочкой на вашей доске почета:) через полгода..ну+5 мес . Приоритетов не расставляю, готова заниматься с Тренером,и женского или мужского рода не важно , главное, чтоб вам было интересно построить не только себя..а еще и меня.. в нагрузку.