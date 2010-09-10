ЖК Наследие. Мармакс.
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК Наследие. Мармакс.
ДВК помнится тоже деньги под 30% просило...
Re: ЖК Наследие. Мармакс.
Antipov писал(а):Dodchanin писал(а):фактически Мармакс находится под опекой ФПК Инвест (можете погуглить)
Не думаю, что какие-либо громкие имена в нынешнее время будут панацеей от возможных финансовых проблем.
Кстати, Инвест (либо кто-то, кто под них косит) сейчас по городу рекламу распространяет, предлагает дать им денег взаймы под 18% годовых.
Ну сейчас слухи ходят что и у единства проблемы, и у северной компании. Буду надеяться на лучшее, что ж теперь, ничего не покупать. Кстати, единство в строительстве наследия тоже фигурирует
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1814
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: ЖК Наследие. Мармакс.
Dodchanin писал(а):Ну сейчас слухи ходят что и у единства проблемы, и у северной компании. Буду надеяться на лучшее, что ж теперь, ничего не покупать. Кстати, единство в строительстве наследия тоже фигурирует
Я ж не говорю о том что у кого-то проблемы, зачем тень на плетень наводить. Просто предостерегаю от заблуждений, что "громкое" имя является какой-то особой гарантией.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 659
- Зарегистрирован: 19 июн 2008, 12:23
- Откуда: Байкал, Рязань
Re: ЖК Наследие. Мармакс.
кооператив "Инвест",который деньги собирает, и ФПК "Инвест" это две разные организации. они не имеют друг к другу никакого отношения.
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1814
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: ЖК Наследие. Мармакс.
baikal писал(а):кооператив "Инвест",который деньги собирает, и ФПК "Инвест" это две разные организации.
Да? Ну, возможно.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 06 май 2014, 22:24
Re: ЖК Наследие. Мармакс.
DEALER писал(а):Точная инфа, что стояк по 3-кам специально убрали в бронь, эта самая удачная планировка в доме! Через некоторое время будут потихоньку снимать с броней и продавать, но уже гораздо дороже! Мармакс очень жадный застройщик, квартиры на 9-ой линии продавали очень долго, так как постоянно поднимали цены ни них!
Долго продавали т.к. это ... Никто брать не хотел.
Чапаева - район так себе: ж\д, пту, рынок, нет парковки и т.Д.
Re: ЖК Наследие. Мармакс.
Да престижность дома в центре - вещь относительная, пробки постоянные, ни парковок, ни дворов нормальных
Re: ЖК Наследие. Мармакс.
Парковка же подземная будет
Re: ЖК Наследие. Мармакс.
Скажу свое мнение. Дом классный как по расположению так и по планировкам и по задумке в целом. Но смотря правде в глаза удачная только одна самая высокая секция ( первая по мойму) В остальных вид будет на стены соседних домов. Во вторых чисто мое мнение: смысл панорамного остекления до 10 этажа? красивый фасад только. Смотреть из таких окон с высока надо. От других тоже наслышан застройщик жадный цены ломит только так. Я думаю все интересное расхватали по свом каналам до выхода объявления в газету что называется, а вам вот очистки берите. Если годом ранее начали строить я бы взял однозначно, но я уже деньги вложил, ситуация в стране была такая что нужно было что то брать.
А брать рискованно что бы ни говорили, кто знает что будет, может на мешок картошки будем все менять ( я не про квартиры здесь) не дай бог конечно.
А брать рискованно что бы ни говорили, кто знает что будет, может на мешок картошки будем все менять ( я не про квартиры здесь) не дай бог конечно.
Re: ЖК Наследие. Мармакс.
dim_ryazan писал(а):DEALER писал(а):Точная инфа, что стояк по 3-кам специально убрали в бронь, эта самая удачная планировка в доме! Через некоторое время будут потихоньку снимать с броней и продавать, но уже гораздо дороже! Мармакс очень жадный застройщик, квартиры на 9-ой линии продавали очень долго, так как постоянно поднимали цены ни них!
Долго продавали т.к. это ... Никто брать не хотел.
Чапаева - район так себе: ж\д, пту, рынок, нет парковки и т.Д.
Да брали нормально.......особенно кто с районов и не в курсе, что это бывшая общага!
Re: ЖК Наследие. Мармакс.
Купил квартиру в этом комплексе в январе, реклама у них шла с середины ноября, предлагали бронировать, вот и забронировал, на самом деле , что касается однушек, в моей секции и этаже, они были забронированы реальными людьми.
там была история, что нужно было бронь подтверждать. Надеюсь, что построят добротно и в срок, дом уж не такой фантастичный по реализации )) цены реально повышались, но они предупреждали , смущает, что это их первое полное строительство , но подкупили расположение , остекление и планировка , как раз до этого думал про ЖК Чапаев, но планировка нравилась в ЖК Грибоедов . Вроде пока там идут дела, строится.
Да и все слухи никак не исчезнут про перенос или уменьшение площади центрального рынка
там была история, что нужно было бронь подтверждать. Надеюсь, что построят добротно и в срок, дом уж не такой фантастичный по реализации )) цены реально повышались, но они предупреждали , смущает, что это их первое полное строительство , но подкупили расположение , остекление и планировка , как раз до этого думал про ЖК Чапаев, но планировка нравилась в ЖК Грибоедов . Вроде пока там идут дела, строится.
Да и все слухи никак не исчезнут про перенос или уменьшение площади центрального рынка
Re: ЖК Наследие. Мармакс.
setjazz писал(а):Купил квартиру в этом комплексе в январе, реклама у них шла с середины ноября, предлагали бронировать, вот и забронировал, на самом деле , что касается однушек, в моей секции и этаже, они были забронированы реальными людьми.
там была история, что нужно было бронь подтверждать. Надеюсь, что построят добротно и в срок, дом уж не такой фантастичный по реализации )) цены реально повышались, но они предупреждали , смущает, что это их первое полное строительство , но подкупили расположение , остекление и планировка , как раз до этого думал про ЖК Чапаев, но планировка нравилась в ЖК Грибоедов . Вроде пока там идут дела, строится.
Да и все слухи никак не исчезнут про перенос или уменьшение площади центрального рынка
Значит, будем соседями!
Re: ЖК Наследие. Мармакс.
Сегодня мимо ехал. Вовсю льют бетон. Очередь из миксеров стояла машин 5-6.
Что то мне подсказывает, что улица эта будет сильно перегружена в будущем.
Сельмаш снесли окончательно под 3-ю очередь ЖК Чапаев.
На месте барака деревянного (как с Горбатого моста съезжать) скоро, думаю, тоже дом построят.
Что то мне подсказывает, что улица эта будет сильно перегружена в будущем.
Сельмаш снесли окончательно под 3-ю очередь ЖК Чапаев.
На месте барака деревянного (как с Горбатого моста съезжать) скоро, думаю, тоже дом построят.
Re: ЖК Наследие. Мармакс.
Сам думал покупать квартиру присматривался полгода к этому дому. Что-то совсем медленно идет строительство. Единство напротив примерно в одно и то же время начало строить дом и уже заканчивают коробку а у Мармакса даже 10 этажей нету. 100% в срок не успеют. Да и еще какая то хрень всплыла с партнером Мармакса - Экополисом.
И место хорошее и панорамное остекление - но очково связываться.
И место хорошее и панорамное остекление - но очково связываться.
Re: ЖК Наследие. Мармакс.
Купил квартиру там недавно, присматривался к дому долго, решился, место отличное. Могу точно сказать, что Мармакс к Экополису никакого отношения не имеет, офис Экополиса или какая-то часть сотрудников находятся в одном офисном центре с Мармаксом, на каком-то там этаже.
Что касается строительства, мне предложили "экскурсию" по стройплощадке. Можно прям в офисе, который у стройплощадки находится, подойти и менеджер с прорабом показывают все, даже внутри дома ходил, рассказывают, показывают, на вопросы отвечают. Ну так вот, по срокам - в доме Единстава напротив нет подземной парковки, а здесь она просто огромная, помимо парковки там еще куча помещений (кладовок), шахта лифта, он с парковки прям будет стартовать. Собственно говоря поэтому дом растет с нулевого этажа, а там целый комплекс, чего нет в доме напротив. Думаю по срокам все норм будет.
Что касается строительства, мне предложили "экскурсию" по стройплощадке. Можно прям в офисе, который у стройплощадки находится, подойти и менеджер с прорабом показывают все, даже внутри дома ходил, рассказывают, показывают, на вопросы отвечают. Ну так вот, по срокам - в доме Единстава напротив нет подземной парковки, а здесь она просто огромная, помимо парковки там еще куча помещений (кладовок), шахта лифта, он с парковки прям будет стартовать. Собственно говоря поэтому дом растет с нулевого этажа, а там целый комплекс, чего нет в доме напротив. Думаю по срокам все норм будет.
Re: ЖК Наследие. Мармакс.
Igor85 писал(а):Купил квартиру там недавно, присматривался к дому долго, решился, место отличное. Могу точно сказать, что Мармакс к Экополису никакого отношения не имеет, офис Экополиса или какая-то часть сотрудников находятся в одном офисном центре с Мармаксом, на каком-то там этаже.
Что касается строительства, мне предложили "экскурсию" по стройплощадке. Можно прям в офисе, который у стройплощадки находится, подойти и менеджер с прорабом показывают все, даже внутри дома ходил, рассказывают, показывают, на вопросы отвечают. Ну так вот, по срокам - в доме Единстава напротив нет подземной парковки, а здесь она просто огромная, помимо парковки там еще куча помещений (кладовок), шахта лифта, он с парковки прям будет стартовать. Собственно говоря поэтому дом растет с нулевого этажа, а там целый комплекс, чего нет в доме напротив. Думаю по срокам все норм будет.
- Пост заказной. Вы явно в Мармаксе работаете.
По срокам за последние 2 недели даже этажа не залили.
Re: ЖК Наследие. Мармакс.
- Пост заказной. Вы явно в Мармаксе работаете.
По срокам за последние 2 недели даже этажа не залили.[/quote]
Вы больше уведомлены чем я, о ходе строительства и скорости возведения...)
Я практически ежедневно проезжаю мимо стройки на работу и также как многие, тщательно изучал дом и компанию при принятии решения о покупке. И конечно все детали просматривал и уточнял, если вас смутило моя информированность. А так, считайте этот пост любым.
По срокам за последние 2 недели даже этажа не залили.[/quote]
Вы больше уведомлены чем я, о ходе строительства и скорости возведения...)
Я практически ежедневно проезжаю мимо стройки на работу и также как многие, тщательно изучал дом и компанию при принятии решения о покупке. И конечно все детали просматривал и уточнял, если вас смутило моя информированность. А так, считайте этот пост любым.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 ноя 2013, 14:49
Re: ЖК Наследие. Мармакс.
Igor85 писал(а):- Пост заказной. Вы явно в Мармаксе работаете.
По срокам за последние 2 недели даже этажа не залили.
Могу сказать так я живу в доме из которого видно стройку этого дома там нет еще не одного этажа не нужно врать могу завтра фото выложить благо этаж позволяет увидеть как идет стройка, плюсом да сам смотрю квартиру в этом доме планировки прикольные но реально дорого, одна и та же планировка на разных этажах разница доходит до 600 кусков.
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