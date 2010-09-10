Сообщение полкило » 09 фев 2016, 12:03

Скажу свое мнение. Дом классный как по расположению так и по планировкам и по задумке в целом. Но смотря правде в глаза удачная только одна самая высокая секция ( первая по мойму) В остальных вид будет на стены соседних домов. Во вторых чисто мое мнение: смысл панорамного остекления до 10 этажа? красивый фасад только. Смотреть из таких окон с высока надо. От других тоже наслышан застройщик жадный цены ломит только так. Я думаю все интересное расхватали по свом каналам до выхода объявления в газету что называется, а вам вот очистки берите. Если годом ранее начали строить я бы взял однозначно, но я уже деньги вложил, ситуация в стране была такая что нужно было что то брать.



А брать рискованно что бы ни говорили, кто знает что будет, может на мешок картошки будем все менять ( я не про квартиры здесь) не дай бог конечно.