ЖК на месте Юности - Капитал62

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1812
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: ЖК на месте Юности - Капитал62

Сообщение Antipov » 07 сен 2016, 14:15

Найкс писал(а):там как раз нарисовано, что их практически нет. и куда ставить машины в этом районе вообще не понятно.

Ну так от продажников застройщика вы какого ответа ожидаете?
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Михалыыч
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 апр 2016, 09:27

Re: ЖК на месте Юности - Капитал62

Сообщение Михалыыч » 25 окт 2016, 09:13

Всем доброго дня!! Для всех кому интересен ЖК "ЮНОСТЬ" от "Капитал 62" создано сообщество " в контакте". Я думаю, что общение там будет более интересным. А самое главное чтобы это общение стало полезным для всех.

Ссылка на сообщество удалена. П. 8 правил форума.
8. Запрещена реклама и спам.

На Форуме запрещена реклама. В том числе рекламой считается сообщение вроде «Зацените, какой сайт я забацал, там много исходников и вообще чат реальный!». То же относится и к спаму

Antipov, на правах модератора.
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Найкс
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 05 май 2015, 23:51

Re: ЖК на месте Юности - Капитал62

Сообщение Найкс » 25 окт 2016, 14:25

Михалыыч, правильно делаете, как дойдет дело до сдачи Кап начнет лютовать в офф группе. особенно будет весело, когда стояки пойдут в течь, мы в добрыне это второй год испытываем. качество монтажных работ стремится к нулю.
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Михалыыч
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 апр 2016, 09:27

Re: ЖК на месте Юности - Капитал62

Сообщение Михалыыч » 26 окт 2016, 08:41

Найкс писал(а):Михалыыч, правильно делаете, как дойдет дело до сдачи Кап начнет лютовать в офф группе. особенно будет весело, когда стояки пойдут в течь, мы в добрыне это второй год испытываем. качество монтажных работ стремится к нулю.


Спасибо. Это все давно уже стало понятно. Чем быстрее мы объединимся , тем быстрее и качественней можно будет реагировать на все "прибамбасы" которые могут возникнуть.
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Nikoly
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 28 май 2010, 12:33

Re: ЖК на месте Юности - Капитал62

Сообщение Nikoly » 14 мар 2017, 22:39

Что то глухо как в танке в сообществе((( Никто и ничего не обсуждает, а очень бы хотелось почитать мнения других о стройке. В итоге так и не поняла когда сдача дома? Застройщик говорит 2 квартал 2018, а где то в документах в инете вычитали что декабрь 2018. А вообще в отделе продаж говорят о досрочной сдаче т.к строят быстро.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2815
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: ЖК на месте Юности - Капитал62

Сообщение Док » 11 сен 2017, 16:38

Tanyusik писал(а):Добрый день! Снесли кинотеатр "Юность", будут строить 26 этажей высотки с подземным паркингом.

Не нашёл на сайте застройщика в этом доме подземного паркинга https://kapital62.ru/kvartiry-v-novostrojkah. Ни на плане, ни в продаже.
Куда жильцы свои авто ставить будут? На платную стоянку позади школы №37?
Your friend in time Emmet L.Brown
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NaZGuL
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 14:29

Re: ЖК на месте Юности - Капитал62

Сообщение NaZGuL » 38 минут назад

места хватит всем, не переживайте!
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