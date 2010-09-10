Сообщение Михалыыч » 25 окт 2016, 09:13

Всем доброго дня!! Для всех кому интересен ЖК "ЮНОСТЬ" от "Капитал 62" создано сообщество " в контакте". Я думаю, что общение там будет более интересным. А самое главное чтобы это общение стало полезным для всех.



Ссылка на сообщество удалена. П. 8 правил форума.

8. Запрещена реклама и спам.



На Форуме запрещена реклама. В том числе рекламой считается сообщение вроде «Зацените, какой сайт я забацал, там много исходников и вообще чат реальный!». То же относится и к спаму



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