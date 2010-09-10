ЖК на месте Юности - Капитал62
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1812
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: ЖК на месте Юности - Капитал62
Найкс писал(а):там как раз нарисовано, что их практически нет. и куда ставить машины в этом районе вообще не понятно.
Ну так от продажников застройщика вы какого ответа ожидаете?
Re: ЖК на месте Юности - Капитал62
Всем доброго дня!! Для всех кому интересен ЖК "ЮНОСТЬ" от "Капитал 62" создано сообщество " в контакте". Я думаю, что общение там будет более интересным. А самое главное чтобы это общение стало полезным для всех.
Ссылка на сообщество удалена. П. 8 правил форума.
8. Запрещена реклама и спам.
На Форуме запрещена реклама. В том числе рекламой считается сообщение вроде «Зацените, какой сайт я забацал, там много исходников и вообще чат реальный!». То же относится и к спаму
Antipov, на правах модератора.
Ссылка на сообщество удалена. П. 8 правил форума.
8. Запрещена реклама и спам.
На Форуме запрещена реклама. В том числе рекламой считается сообщение вроде «Зацените, какой сайт я забацал, там много исходников и вообще чат реальный!». То же относится и к спаму
Antipov, на правах модератора.
Re: ЖК на месте Юности - Капитал62
Михалыыч, правильно делаете, как дойдет дело до сдачи Кап начнет лютовать в офф группе. особенно будет весело, когда стояки пойдут в течь, мы в добрыне это второй год испытываем. качество монтажных работ стремится к нулю.
Re: ЖК на месте Юности - Капитал62
Найкс писал(а):Михалыыч, правильно делаете, как дойдет дело до сдачи Кап начнет лютовать в офф группе. особенно будет весело, когда стояки пойдут в течь, мы в добрыне это второй год испытываем. качество монтажных работ стремится к нулю.
Спасибо. Это все давно уже стало понятно. Чем быстрее мы объединимся , тем быстрее и качественней можно будет реагировать на все "прибамбасы" которые могут возникнуть.
Re: ЖК на месте Юности - Капитал62
Что то глухо как в танке в сообществе((( Никто и ничего не обсуждает, а очень бы хотелось почитать мнения других о стройке. В итоге так и не поняла когда сдача дома? Застройщик говорит 2 квартал 2018, а где то в документах в инете вычитали что декабрь 2018. А вообще в отделе продаж говорят о досрочной сдаче т.к строят быстро.
Re: ЖК на месте Юности - Капитал62
Tanyusik писал(а):Добрый день! Снесли кинотеатр "Юность", будут строить 26 этажей высотки с подземным паркингом.
Не нашёл на сайте застройщика в этом доме подземного паркинга https://kapital62.ru/kvartiry-v-novostrojkah. Ни на плане, ни в продаже.
Куда жильцы свои авто ставить будут? На платную стоянку позади школы №37?
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: ЖК на месте Юности - Капитал62
места хватит всем, не переживайте!
Re: ЖК на месте Юности - Капитал62
NaZGuL
1. Обманывать нехорошо (насчёт подземной парковки).
2. Места для автомобилей на детских площадках между этим домом и соседними действительно много. Других мест около этого дома НЕТ!
1. Обманывать нехорошо (насчёт подземной парковки).
2. Места для автомобилей на детских площадках между этим домом и соседними действительно много. Других мест около этого дома НЕТ!
Your friend in time Emmet L.Brown
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