Нужна работа
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Нужна работа
Здравствуйте, помогите устроиться на работу с Видом На Жительство. Куда не звоню везде говорят что берут только граждан России. Все необходимые документы для трудоустройства есть, ВНЖ, трудовая со стажем в России, Страховое свидетельство, постоянная регистрация в Рязани, район октябрьский.
Хорошо разбираюсь в компьютерах, обучусь любой программе быстро. И вообще обучаемость очень высокая. Есть права категории "B", но нет работы. Обучусь любому производству у станка. Могу попробовать себя продавцом консультантом бытовой техники, ну или может быть еще чего-нибудь.
Немного о себе: 32 года, не курю, не пью, образование среднее, 11 классов, трудолюбив, пунктуален, зовут Ринат.
Мой телефон: +7-900-973-7984
Хорошо разбираюсь в компьютерах, обучусь любой программе быстро. И вообще обучаемость очень высокая. Есть права категории "B", но нет работы. Обучусь любому производству у станка. Могу попробовать себя продавцом консультантом бытовой техники, ну или может быть еще чего-нибудь.
Немного о себе: 32 года, не курю, не пью, образование среднее, 11 классов, трудолюбив, пунктуален, зовут Ринат.
Мой телефон: +7-900-973-7984
Re: Нужна работа
Ну да, сейчас с работой действительно не очень хорошо дела обстоят, я тоже пока не смог найти достойную. Есть небольшие заработки только, ставки на спорт онлайн с телефона делаю иногда. Но так или иначе хотелось бы что-то более существенное, постоянное.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 окт 2016, 12:16
Re: Нужна работа
А я работаю сама на себя, рисую хной и делаю татуировки, а что работа пошла веселее, а точнее появилось больше клиентов, обратилась в этот сервис и накрутила себе подписчиков в инстаграм. Клиенты постепенно начали появляться. Что очень хорошо, и поэтому работой ребят я осталась довольна.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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