Сообщение gendncc » 01 фев 2016, 10:26

Здравствуйте, помогите устроиться на работу с Видом На Жительство. Куда не звоню везде говорят что берут только граждан России. Все необходимые документы для трудоустройства есть, ВНЖ, трудовая со стажем в России, Страховое свидетельство, постоянная регистрация в Рязани, район октябрьский.



Хорошо разбираюсь в компьютерах, обучусь любой программе быстро. И вообще обучаемость очень высокая. Есть права категории "B", но нет работы. Обучусь любому производству у станка. Могу попробовать себя продавцом консультантом бытовой техники, ну или может быть еще чего-нибудь.



Немного о себе: 32 года, не курю, не пью, образование среднее, 11 классов, трудолюбив, пунктуален, зовут Ринат.

Мой телефон: +7-900-973-7984