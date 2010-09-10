Нужна работа
Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.
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Нужна работа
Здравствуйте, помогите устроиться на работу с Видом На Жительство. Куда не звоню везде говорят что берут только граждан России. Все необходимые документы для трудоустройства есть, ВНЖ, трудовая со стажем в России, Страховое свидетельство, постоянная регистрация в Рязани, район октябрьский.
Хорошо разбираюсь в компьютерах, обучусь любой программе быстро. И вообще обучаемость очень высокая. Есть права категории "B", но нет работы. Обучусь любому производству у станка. Могу попробовать себя продавцом консультантом бытовой техники, ну или может быть еще чего-нибудь.
Немного о себе: 32 года, не курю, не пью, образование среднее, 11 классов, трудолюбив, пунктуален, зовут Ринат.
Мой телефон: +7-900-973-7984
Хорошо разбираюсь в компьютерах, обучусь любой программе быстро. И вообще обучаемость очень высокая. Есть права категории "B", но нет работы. Обучусь любому производству у станка. Могу попробовать себя продавцом консультантом бытовой техники, ну или может быть еще чего-нибудь.
Немного о себе: 32 года, не курю, не пью, образование среднее, 11 классов, трудолюбив, пунктуален, зовут Ринат.
Мой телефон: +7-900-973-7984
Re: Нужна работа
Ну да, сейчас с работой действительно не очень хорошо дела обстоят, я тоже пока не смог найти достойную. Есть небольшие заработки только, ставки на спорт онлайн с телефона делаю иногда. Но так или иначе хотелось бы что-то более существенное, постоянное.
Re: Нужна работа
Составь лучше резюме грамотно, и размести его на сервисе поиска работы https://careerist.ru/ , так явно будет больше шансов найти что-то нормальное. Успехов!
3 сообщения • Страница 1 из 1
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