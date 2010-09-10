Нужна работа

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
gendncc
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 09:41

Нужна работа

Сообщение gendncc » 01 фев 2016, 10:26

Здравствуйте, помогите устроиться на работу с Видом На Жительство. Куда не звоню везде говорят что берут только граждан России. Все необходимые документы для трудоустройства есть, ВНЖ, трудовая со стажем в России, Страховое свидетельство, постоянная регистрация в Рязани, район октябрьский.

Хорошо разбираюсь в компьютерах, обучусь любой программе быстро. И вообще обучаемость очень высокая. Есть права категории "B", но нет работы. Обучусь любому производству у станка. Могу попробовать себя продавцом консультантом бытовой техники, ну или может быть еще чего-нибудь.

Немного о себе: 32 года, не курю, не пью, образование среднее, 11 классов, трудолюбив, пунктуален, зовут Ринат.
Мой телефон: +7-900-973-7984
Вернуться к началу
sashas
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 янв 2015, 15:21

Re: Нужна работа

Сообщение sashas » 19 дек 2016, 11:56

Ну да, сейчас с работой действительно не очень хорошо дела обстоят, я тоже пока не смог найти достойную. Есть небольшие заработки только, ставки на спорт онлайн с телефона делаю иногда. Но так или иначе хотелось бы что-то более существенное, постоянное.
Вернуться к началу
Lord
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 7 минут назад

Re: Нужна работа

Сообщение Lord » 3 минуты назад

Составь лучше резюме грамотно, и размести его на сервисе поиска работы https://careerist.ru/ , так явно будет больше шансов найти что-то нормальное. Успехов!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Работа в Рязани - JOB.RZN.info»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Lord и 25 гостей