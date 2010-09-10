Сообщение Nady107 » 01 фев 2016, 14:20

Люди добрые помогитесами мы не местные, намыливаемся переехать в Рязань. Мама мужа уже давно живет в Рязане. Но сразу задумываемся о работе. Я юрист со стажем, хочу в адвокатуру, но никак не могу узнать сумму взноса у вас в адвокатской палате. Туда звоню, говорят секретная информация, ей богу смешно. А мне нужно сразу знать, чтоб уж ехать с определенной суммой. Можно в личку инфу. Спасибо заранее.