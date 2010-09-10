Есть на форуме действующие адвокаты?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Nady107
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 14:16

Есть на форуме действующие адвокаты?

Сообщение Nady107 » 01 фев 2016, 14:20

Люди добрые помогите :D сами мы не местные, намыливаемся переехать в Рязань. Мама мужа уже давно живет в Рязане. Но сразу задумываемся о работе. Я юрист со стажем, хочу в адвокатуру, но никак не могу узнать сумму взноса у вас в адвокатской палате. Туда звоню, говорят секретная информация, ей богу смешно. А мне нужно сразу знать, чтоб уж ехать с определенной суммой. Можно в личку инфу. Спасибо заранее.
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svetiren
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 июн 2015, 10:49

Re: Есть на форуме действующие адвокаты?

Сообщение svetiren » 06 фев 2016, 11:44

обязательно на форуме . Товариз у меня адвокат
устроит?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Есть на форуме действующие адвокаты?

Сообщение UNCLE1911 » 14 апр 2016, 17:32

Зарегился, ради того, чтоб про знаконого адвоката самому себе рассказатть)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1815
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Есть на форуме действующие адвокаты?

Сообщение Antipov » 14 апр 2016, 23:03

Nady107 писал(а):Мама мужа уже давно живет в Рязане.

Вот и идите себе на форум города РязаН. А тут форум города РязаНЬ.
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reper
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 апр 2016, 17:11

Re: Есть на форуме действующие адвокаты?

Сообщение reper » 18 апр 2016, 15:42

UNCLE1911 писал(а):Зарегился, ради того, чтоб про знаконого адвоката самому себе рассказатть)

Похоже, что да...
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Есть на форуме действующие адвокаты?

Сообщение UNCLE1911 » 18 апр 2016, 15:48

Господа модераторы,имеет смысл убирать ссылку, имхо. А сам дурпост пусть светится)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Есть на форуме действующие адвокаты?

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 20:33

Смотря где живешь, просто у меня знакомый из Ростова пользовался услугами компетентного адвоката http://advokat-gadziyan.ru Гадзияна. Остался очень доволен его подходом и долго рассказывал, насколько быстро и тактично он помог подобрать нужное решение по вопросу гражданского права.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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