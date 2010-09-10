Есть на форуме действующие адвокаты?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
7 сообщений • Страница 1 из 1
Есть на форуме действующие адвокаты?
Люди добрые помогите сами мы не местные, намыливаемся переехать в Рязань. Мама мужа уже давно живет в Рязане. Но сразу задумываемся о работе. Я юрист со стажем, хочу в адвокатуру, но никак не могу узнать сумму взноса у вас в адвокатской палате. Туда звоню, говорят секретная информация, ей богу смешно. А мне нужно сразу знать, чтоб уж ехать с определенной суммой. Можно в личку инфу. Спасибо заранее.
Re: Есть на форуме действующие адвокаты?
обязательно на форуме . Товариз у меня адвокат
устроит?
устроит?
Re: Есть на форуме действующие адвокаты?
Зарегился, ради того, чтоб про знаконого адвоката самому себе рассказатть)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
-
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1815
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Есть на форуме действующие адвокаты?
Nady107 писал(а):Мама мужа уже давно живет в Рязане.
Вот и идите себе на форум города РязаН. А тут форум города РязаНЬ.
Re: Есть на форуме действующие адвокаты?
UNCLE1911 писал(а):Зарегился, ради того, чтоб про знаконого адвоката самому себе рассказатть)
Похоже, что да...
Re: Есть на форуме действующие адвокаты?
Господа модераторы,имеет смысл убирать ссылку, имхо. А сам дурпост пусть светится)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 270
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Есть на форуме действующие адвокаты?
Смотря где живешь, просто у меня знакомый из Ростова пользовался услугами компетентного адвоката http://advokat-gadziyan.ru Гадзияна. Остался очень доволен его подходом и долго рассказывал, насколько быстро и тактично он помог подобрать нужное решение по вопросу гражданского права.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
7 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей