Брошенный во дворе автомобиль

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ZorkaO
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 13:11

Брошенный во дворе автомобиль

Сообщение ZorkaO » 07 фев 2016, 23:46

Назрел такой вопрос - кто сталкивался с брошенным во дворе автохламом? Места для парковки и так мало, так еще и 2 драндулета брошены крайне неудобно. Куда обратиться, что писать, какие документы (материалы, фото, объяснения) прилагать? Авто стоят уже около года, вряд ли хозяин объявится
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Брошенный во дворе автомобиль

Сообщение ENGI » 08 фев 2016, 00:37

Если автомобили с гос. номерами и в исправном/комплектном состоянии, то ничего результативного предпринять, скорее всего, не удастся. Если без гос. номеров или явно в аварийном состоянии - имеют признаки брошенной вещи и находятся в разукомплектованном состоянии, то это является нарушением п.п.2 п.145 требований "Правил благоустройства территории муниципального образования - город Рязань", утвержденных решением Рязанской городской Думы от 24.05.2012 № 174-I. Как самый простой и доступный вариант решения проблемы, сюда написать - http://ispravim-vmeste.ru/ - жалоба будет переадресована в префектуру, есть вероятность что хлам уберут - на указанном сайте есть информация по аналогичным ситуациям.
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Брошенный во дворе автомобиль

Сообщение Antipov » 08 фев 2016, 10:55

ENGI писал(а): Как самый простой и доступный вариант решения проблемы, сюда написать - http://ispravim-vmeste.ru/ - жалоба будет переадресована в префектуру, есть вероятность что хлам уберут - на указанном сайте есть информация по аналогичным ситуациям.

Можно написать сразу в интернет-приемную администрации города. Я так делаю обычно.
Кстати, вот и вот примеры разукомлпектованного авто. Некоторое время для порядка повисит объявление, потом его вывезут.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5771
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Брошенный во дворе автомобиль

Сообщение ivanes » 08 фев 2016, 11:25

Отвинтить госномера.Сам уберется.
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ZorkaO
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 13:11

Re: Брошенный во дворе автомобиль

Сообщение ZorkaO » 08 фев 2016, 21:02

Интересно как получается, то есть если есть номера и авто не вросло в землю - то все нормально, но стоит снять номера, поколоть стекла и спустить шины, сразу разукомплектованное авто получится?
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Брошенный во дворе автомобиль

Сообщение Antipov » 09 фев 2016, 09:38

ZorkaO писал(а):Интересно как получается, то есть если есть номера и авто не вросло в землю - то все нормально, но стоит снять номера, поколоть стекла и спустить шины, сразу разукомплектованное авто получится?

А вы бы какие критерии "разукомплектованного" авто предложили?
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ABhazec
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Сегодня, 22:21

Re: Брошенный во дворе автомобиль

Сообщение ABhazec » 36 минут назад

Вызвать эвакуатор и перевезти в соседний двор, пусть другие разбираются с этим хламом)) Как вариант)
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