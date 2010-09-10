Брошенный во дворе автомобиль
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Брошенный во дворе автомобиль
Назрел такой вопрос - кто сталкивался с брошенным во дворе автохламом? Места для парковки и так мало, так еще и 2 драндулета брошены крайне неудобно. Куда обратиться, что писать, какие документы (материалы, фото, объяснения) прилагать? Авто стоят уже около года, вряд ли хозяин объявится
Re: Брошенный во дворе автомобиль
Если автомобили с гос. номерами и в исправном/комплектном состоянии, то ничего результативного предпринять, скорее всего, не удастся. Если без гос. номеров или явно в аварийном состоянии - имеют признаки брошенной вещи и находятся в разукомплектованном состоянии, то это является нарушением п.п.2 п.145 требований "Правил благоустройства территории муниципального образования - город Рязань", утвержденных решением Рязанской городской Думы от 24.05.2012 № 174-I. Как самый простой и доступный вариант решения проблемы, сюда написать - http://ispravim-vmeste.ru/ - жалоба будет переадресована в префектуру, есть вероятность что хлам уберут - на указанном сайте есть информация по аналогичным ситуациям.
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Брошенный во дворе автомобиль
ENGI писал(а): Как самый простой и доступный вариант решения проблемы, сюда написать - http://ispravim-vmeste.ru/ - жалоба будет переадресована в префектуру, есть вероятность что хлам уберут - на указанном сайте есть информация по аналогичным ситуациям.
Можно написать сразу в интернет-приемную администрации города. Я так делаю обычно.
Кстати, вот и вот примеры разукомлпектованного авто. Некоторое время для порядка повисит объявление, потом его вывезут.
Re: Брошенный во дворе автомобиль
Отвинтить госномера.Сам уберется.
Re: Брошенный во дворе автомобиль
Интересно как получается, то есть если есть номера и авто не вросло в землю - то все нормально, но стоит снять номера, поколоть стекла и спустить шины, сразу разукомплектованное авто получится?
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Брошенный во дворе автомобиль
ZorkaO писал(а):Интересно как получается, то есть если есть номера и авто не вросло в землю - то все нормально, но стоит снять номера, поколоть стекла и спустить шины, сразу разукомплектованное авто получится?
А вы бы какие критерии "разукомплектованного" авто предложили?
Re: Брошенный во дворе автомобиль
Вызвать эвакуатор и перевезти в соседний двор, пусть другие разбираются с этим хламом)) Как вариант)
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