Сообщение ZorkaO » 07 фев 2016, 23:46

Назрел такой вопрос - кто сталкивался с брошенным во дворе автохламом? Места для парковки и так мало, так еще и 2 драндулета брошены крайне неудобно. Куда обратиться, что писать, какие документы (материалы, фото, объяснения) прилагать? Авто стоят уже около года, вряд ли хозяин объявится